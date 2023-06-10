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«Даже гримерку Дорониной уничтожили». Куда пропала последняя звезда СССР после того, как ее выставили из МХАТа

Правда ли, что актриса вернется на сцену на свое 90-летие

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Татьяна Доронина была замужем пять раз, но детей у нее нет

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Много слухов и домыслов ходило и ходит вокруг легендарной Татьяны Дорониной после того, как ее практически выставили из родного театра. Что происходит с актрисой сейчас, где и с кем она живет, готовится ли отметить свой 90-летний юбилей, узнавала журналист MSK1.RU.

В своей автобиографии «Дневник актрисы» Татьяна Доронина пишет, что самая страшная фраза в жизни — это слова Маши из чеховских «Трех сестёр»: «Всё равно!» Ей самой никогда не было всё равно. И сейчас не всё равно, что происходит с театром, которому она прослужила полжизни. «Да ей же 90 лет скоро! О душе пора думать», — считают те, кто плохо знает Татьяну Васильевну.

— Это, может быть, кто-то другой в 89 лет — дряхлая старушка, но не Доронина. Она гранд-дама, грандиозный по силе человек, который всегда думает о душе. У Татьяны Васильевны сильнейший нравственный кодекс. И когда она его нарушает, а она его нарушает, потому что человек, то всегда просит прощения у тех, кого обидела, — говорит заведующая литературной частью МХАТа имени Горького Галина Ореханова.

Галина Ореханова и Татьяна Доронина работают вместе больше 20 лет. Помимо общей цели их объединяет и личная привязанность. Мы попросили Галину Александровну рассказать о том, как живет сейчас народная артистка СССР, настоящая звезда российской сцены, которую так грубо отправили за кулисы.

«Она ушла в затвор»

С 25 января 2019 года Татьяна Доронина практически перестала общаться с миром, отвечать на звонки. Она так и не дала ни одного интервью, а ее сегодняшняя жизнь окутана не только тайной, но и множеством слухов.

— После того, как ее, можно сказать, выставили из театра, лишили должностей художественного руководителя и директора, Татьяна Васильевна ушла в затвор. Как делали ее предки-старообрядцы, как Марфа из «Хованщины», — считает завлит МХАТа имени Горького Галина Ореханова. — Она поняла, что все безобразия, которые начались в театре, были сделаны намеренно.

По словам Галины Александровны, она узнала, что Татьяна Доронина теперь не худрук МХАТа, а президент (что бы это ни значило) по радио.

— Худруком и директором стал Эдуард Бояков, который первым делом снял с репертуара все постановки Дорониной. Закрыли выставку, посвященную Татьяне Васильевне. Даже гримерку Дорониной уничтожили — Боякову было мало места, — вспоминает Галина Ореханова. — Татьяна Васильевна поняла, что говорить с этими людьми бесполезно, и просто перестала выходить на связь. Она не брала трубки, даже когда ее разыскивали Басилашвили и Радзинский после шума, который зачем-то поднял писатель Юрий Поляков: «Доронина пропала!» Нет, она не попала, все близкие знали, где она и что с ней происходит.

— Единственный порядочный человек из пришедшей тогда в театр команды — Сергей Пускепалис — понял, какая диверсия совершена. С ним можно было работать, но Пускепалис быстро принял предложение возглавить Ярославский театр драмы. И очень горько, что так трагически быстро оборвалась его жизнь, — говорит Галина Ореханова. — Пускепалис поставил хороший спектакль «Последний срок» по Распутину, а что сделал Бояков? Перессорил труппу, лишил работы и денег хороших актеров, привел Ольгу Бузову, сделав «ретроградный» театр актуальным и современным? Ну, если скандал — мерило художественной ценности…

Пишет и занимается на шведской стенке

Три года часть труппы МХАТа вела борьбу: писала письма, обращалась за поддержкой к корифеям, пыталась сохранить хоть что-то «доронинское», пока новая команда с энтузиазмом вырубала прежний театр, словно Лопахин вишневый сад. Но в октябре 2021 года генеральным директором театра был назначен Владимир Кехман. Первым делом он предложил написать заявление об уходе художественному руководителю театра Эдуарду Боякову, публично снял его портрет, висевший рядом с портретом Дорониной, и признался великой актрисе в любви.

Бояков прокомментировал события так: «Я уволился из МХАТ имени Горького. Директор Владимир Кехман вечером предложил мне написать заявление. Я это сделал, несмотря на то, что у меня пятилетний контракт… Озвученная Кехманом причина — мое отношение к Дорониной».

Сегодня жизнь Татьяны Васильевны изменилась. Из санатория в Барвихе, где жила актриса два года, она переехала в специализированный геронтологический центр «Юго-Западный». Владимир Кехман, генеральный директор МХАТа имени Горького, сделал всё, чтобы Татьяна Доронина получила надлежащий уход:

— Татьяне Васильевне нужно было лечение, особенно после ковида, который она тяжело перенесла. Поэтому еще летом благодаря содействию мэра Москвы Сергея Собянина, председателя СТД Александра Калягина и министра труда и социальной защиты Евгения Стружака Татьяна Васильевна была переведена в хороший медицинский центр, который как раз специализируется на лечении и восстановлении пациентов в возрасте. Там у нее есть все условия, чтобы восстановиться и подготовиться к своему юбилею, — говорит Владимир Кехман.

В виде исключения Дорониной разрешили поселиться в центре вместе со своими питомцами — кошечкой и котиком, которые составляют сегодня компанию актрисе.

— Я была в гостях у Татьяны Васильевны, и мне очень понравились ее условия, — говорит Галина Ореханова. — Отдельная просторная двухкомнатная квартира с хорошим ремонтом, удобная планировка, комфортная мебель. В небольшой прихожей устроено место для котиков. У Татьяны Васильевны много лет была любимая собачка Кутька. Она очень горевала, когда Кутьки не стало, и больше не хотела заводить животных. Но сначала актеры подарили ей кошечку — обычную, но очень красивую. А позже — породистого серого котенка: теперь он стал вальяжным котищем. Пробовали нанять Татьяне Васильевне сиделок — не вышло, она отсмотрела 12 кандидаток, но ни одна ее не устроила. Так что обходится сама. Но в центре, конечно, за ней прекрасный уход: лечение, массаж, процедуры, прогулки.

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По словам Галины Александровны, у актрисы есть время и для работы над воспоминаниями:

— Всю жизнь она ведет дневники каждый день и великолепно пишет. Все, кто читал первые части ее воспоминаний «Дневники актрисы», проглатывали их взахлеб. Знаю, что она почти дописала четвертую часть — про нынешний период, но захочет ли публиковать? Она очень гордый человек и всегда сама ведет линию беседы, так что посмотрим.

Еще Доронина стала потихоньку расширять и круг тех, кого готова видеть.

— Как всегда ее навещает помощник — он работает с Татьяной Васильевной много лет, еелюбимая гример, начальник режиссерского управления нашего театра. Все важные решения и протоколы заседаний ей обязательно привозят, чтобы держать в курсе. Обратно она передает открытки и подарки для актеров и других членов труппы: она пишет поздравления и прикладывает то заколочку, то шарфик, всякие милые мелочи. А на Пасху она впервые пригласила к себе в гости Владимира Кехмана, насколько я знаю, они обсуждали дела в театре и предстоящий ее юбилей.

12 сентября Дорониной исполнится 90 лет, и юбилей актрисы планируют отметить в театре с размахом. В этот день Владимир Кехман обещает грандиозный сюрприз: «Мы уже несколько раз встречались с Татьяной Васильевной и много обсуждали этот день. Она даже приезжала к театру, но пока внутрь не заходила — сейчас мы готовим ее триумфальное возвращение».

— Я видела фотографию Татьяны Васильевны, занимающейся на шведской стенке, поэтому ни секунды не сомневаюсь, что она выйдет на сцену МХАТа. И не просто выйдет. Уверена, это будет что-то грандиозное! Ведь всё это время она не просто приходила в себя, она копила силы для своей окончательной победы, — говорит Галина Ореханова.

«Родственников у нее — целая деревня!»

Будут ли на юбилее родные Татьяны Васильевны? Недавняя история с объявившейся якобы племянницей актрисы наделала много шума.

— Все почему-то подумали, что у нее нет родственников. Близкие родные — племянник и сестра — увы, умерли. Но родни у нее очень много. Мы часто бывали с гастролями в Ярославле, а ее мама и папа родились как раз в Ярославской области. В Даниловском районе в деревне Попково — все Доронины и все родня. И все приезжали на спектакли Татьяны Васильевны, после которых она устраивала банкет для родных. Но эту «племянницу» мы среди родных никогда не видели.

Хоть и родилась Доронина уже в Ленинграде, но связь с ярославской родней не теряла, не зазналась, став всенародной звездой.

— Она всегда говорит, что всё хорошее в ней идет от ее семьи. От папы, который был поваром, но ни грамма съестного домой не прихватил. От мамы, которая работала гардеробщицей в доме культуры, и, приходя домой, считала медяки чаевых. И выросла она человеком очень щедрым, но оберегающим свой внутренний мир. Я очень надеюсь, что юбилей Татьяны Васильевны отметят достойно. Вы знаете, когда ей сделали предложение написать книгу, как погиб МХАТ, Доронина отказалась: «Я не буду писать про смерть, я буду писать только во имя жизни».

Ранее мы рассказывали, как в театре «Современник» отменили спектакли с актрисой Лией Ахеджаковой. В марте актриса сообщила о том, что прощается со сценой и рассказала, как ее убирали из театра. Писатель и критик Денис Драгунский подробно описал, как решение театра скажется на «Современнике». А сама Ахеджакова рассказала, собирается ли уезжать из России.

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