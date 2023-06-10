«Даже гримерку Дорониной уничтожили». Куда пропала последняя звезда СССР после того, как ее выставили из МХАТа

«Она ушла в затвор»

С 25 января 2019 года Татьяна Доронина практически перестала общаться с миром, отвечать на звонки. Она так и не дала ни одного интервью, а ее сегодняшняя жизнь окутана не только тайной, но и множеством слухов.



— После того, как ее, можно сказать, выставили из театра, лишили должностей художественного руководителя и директора, Татьяна Васильевна ушла в затвор. Как делали ее предки-старообрядцы, как Марфа из «Хованщины», — считает завлит МХАТа имени Горького Галина Ореханова. — Она поняла, что все безобразия, которые начались в театре, были сделаны намеренно.

