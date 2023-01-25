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В филармонии назначат нового генерального директора — она переезжает из Петрозаводска

Ирина Устинова приступит к работе на следующей неделе

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Ирина Устинова уже приехала в Новосибирск

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В Новосибирской филармонии в феврале назначат нового генерального директора. По информации источника НГС, ей станет Ирина Устинова — директор Карельской филармонии из Петрозаводска.

К работе она должна приступить уже на следующей неделе, но официально о назначении в Новосибирской филармонии не сообщают. На сайте учреждения страница с руководством пуста.

По данным «Контур.Фокуса», сейчас в филармонии исполняет обязанности генерального директора Марина Пономаренко.

На странице во «ВКонтакте» Ирина Устинова попрощалась с коллективом Карельской филармонии еще 23 января. Она проработала в учреждении 12 лет. Также она поблагодарила Министерство культуры Республики Карелия.

В пресс-службе Новосибирской филармонии на звонки корреспондента НГС не ответили. Редакция отправила запрос на электронную почту. Также корреспондент НГС попыталась связаться с Ириной Устиновой. На момент публикации на вопросы она не ответила.

Новосибирская филармония осталась без руководителя в июне прошлого года, когда с поста генерального директора ушел Александр Бочарников.

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