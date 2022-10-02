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ДТП с Михаилом ЕфремовымЭксклюзив

«У нас нет семейного праздника, у нас есть семейная трагедия». Почему семья Михаила Ефремова не стала отмечать юбилей его легендарного отца

95-летие народного артиста СССР его сын проведет в колонии, надеясь на досрочное освобождение

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Олегу Ефремову исполнилось бы 95 лет

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1 октября исполнилось бы 95 лет великолепному актеру, талантливому режиссеру, создателю театра «Современник», художественному руководителю МХТ Олегу Ефремову. И хоть его уже очень давно нет с нами (Олег Николаевич скончался в 2000 году), вряд ли найдется житель страны, которому незнаком этот незабываемый взгляд. Милиционер и актер из «Берегись автомобиля», добрый доктор из «Айболита 66», полковник Гуляев из «Батальоны просят огня», сосед в «Ширли-мырли» или штурман в «Еще раз про любовь», таксист Саша из «Трех тополей на Плющихе» или отчаянный Долохов из «Войны и мира». Перечислять можно долго, ведь только в кино им сыграно более 130 героев. И это не считая ролей в театральных постановках. И в «Современнике», и во МХТ, где Олег Николаевич был художественным руководителем, он продолжал активно играть, каждый раз завораживая зрителей невероятной достоверностью и предельной искренностью.

Эта новая искренность превращала его для зрителей в «своего парня», такого же «человека из народа». И даже присущие ему пороки — пьянство и любовь к женщинам — не отталкивали от него зрителя, а, наоборот, сближали. Три брака (один — гражданский), многочисленные романы с самыми талантливыми и красивыми актрисами страны — этот человек с вполне обыкновенным лицом, худой, нескладный, доказывал, что талант способен покорять сердца. И они покорялись. Вот только удержать никого он не смог. Театр всегда побеждал. Это была его главная любовь. А чтобы накал страстей, необходимый для творчества, не угасал, он подпитывал его алкоголем. Свои запои Олег Николаевич образно называл «путешествиями», пытался избавиться от зависимости: кодировался, даже обращался к гипнотизерам, но тщетно. Ни одна из жен не смогла противостоять его зависимости от театра и выпивки. Водка и сигареты побеждали, даже когда возникли очень серьезные проблемы с легкими — эмфизема. Тяжело болея, он пытался репетировать дома Сирано де Бержерака, так и не сыгранного его персонажем в фильме «Берегись автомобиля». Один, с кислородным баллоном и маской, без жен и детей, до которых ему особо не было дела. 24 мая 2000 года не стало человека, сыгравшего ключевую роль в возрождении русского психологического театра. И просто любимого миллионами актера.

Фамилия Ефремов не ушла со сцены

Фамилия Ефремов не ушла со сцены

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Но фамилия Ефремов не ушла со сцены. Еще недавно в «Современнике», основанном Олегом Николаевичем, блистали его сын Михаил Ефремов и внук Никита. Пока пороки, которые, кажется, Олег Николаевич передал по наследству, не отправили его талантливого сына в колонию на долгие 7 с половиной лет.

«Хороший, плохой, злой»


В канун юбилея исполняется два года, как заслуженный актер России Михаил Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии № 4 в городе Алексеевка Белгородской области. В конце года он может просить об условно-досрочном освобождении как примерный заключенный, не имеющий взысканий от начальства колонии и полностью осознавший свою вину. Сев пьяным за руль своего автомобиля Jeep Grand Cherokee, актер врезался на большой скорости в фургон курьера Сергея Захарова. Авария произошла на Смоленской площади Москвы. Несмотря на помощь врачей, Сергей Захаров умер на следующий день от многочисленных травм. Суд учел, что Ефремов выплатил по миллиону рублей трем ближайшим родственникам погибшего, но наказание назначил серьезное — семь с половиной лет.

До смертельного ДТП Михаил Олегович был невероятно востребован

До смертельного ДТП Михаил Олегович был невероятно востребован

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Возможно, искреннее раскаяние, достойное поведение, отличающееся от загулов на воле, и юбилей отца станут смягчающими обстоятельствами. Ведь чем дольше Ефремов остается в колонии, тем сложнее ему будет вернуться в профессию, если вообще кто-то из продюсеров захочет брать в свою картину бывшего уголовника.

А ведь до смертельного ДТП Михаил Олегович был невероятно востребован — к своим 56 годам (сейчас актеру 58 лет) он сумел «переиграть» отца, снявшись в более чем 160 картинах. И это не считая театральных ролей. О его популярности свидетельствовали и гонорары: за съемочный день Ефремов брал 140 тысяч рублей, за участие в антрепризном спектакле — от 300 тысяч рублей. Выходы на сцену театра «Современник», основанного его отцом, приносили от 5 до 10 миллионов в год. А гонорар за популярный моноспектакль «Михаил Ефремов. Хороший, плохой, злой» начинались от 500 тысяч рублей. Будут ли ждать в будущем актера такие гонорары, пока говорить рано. Но на досрочное освобождение Михаил Ефремов очень надеется.

— Сейчас невероятно популярны актеры с так называемыми социальными лицами — лицами человека из народа, поэтому Михаил Ефремов, конечно, будет востребован, — считает директор актерского агентства The Cast Лолита Твилдиани. — К тому же Михаил Олегович — огромного таланта человек. Пошел весь в отца и способностями, и пороками. Бог послал ему это испытание, чтобы он изменил жизнь. И его сын Никита Ефремов тоже получил тяжелый урок. Ведь он, что скрывать, был вылитый дедушка и отец: пил, девушек любил. Но женился и остепенился, а трагедия с отцом должна еще больше укрепить его в сделанном выборе.

А пока Михаил Олегович вынужден строить свою жизнь в колонии. Он уже освоил швейное дело — вшивает молнии в одежду. Но не забывает и о творчестве. Написал сценарий к фильму «Евангелие от Федора» по роману Достоевского «Преступление и наказание». Фильм, снятый в колонии, получил приз во всероссийском конкурсе видеофильмов заключенных. Не теряет связь с друзьями и родными — за примерное поведение актер имеет право на переписку, звонки и свидания с близкими.

Накануне MSK1.RU позвонили жене Михаила Ефремова, звукорежиссеру Софье Кругликовой, чтобы узнать, как они будут отмечать день рождения дедушки трех их детей с Михаилом Олеговичем: Веры, Надежды и Бориса.

— Никак не будем отмечать, нет у нас никакой традиции, — ответила Софья Кругликова. — А есть у нас семейная трагедия.

Напомним, авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня 2020 года на Смоленской площади столицы. Пострадавший Сергей Захаров скончался в больнице утром следующего дня. Позже экспертиза установила, что в крови Ефремова были наркотики и алкоголь. Вину в преступлении актер признал в последний момент.

Пресненский суд приговорил его к восьми годам лишения свободы, но год назад Мосгорсуд сократил срок до семи с половиной лет, приняв во внимание факт, что актер полностью возместил моральный вред пострадавшей стороне. В колонии, где сейчас отбывает наказание Ефремов, ранее содержались футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, осужденные за драку.

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