«У нас нет семейного праздника, у нас есть семейная трагедия». Почему семья Михаила Ефремова не стала отмечать юбилей его легендарного отца

Эта новая искренность превращала его для зрителей в «своего парня», такого же «человека из народа». И даже присущие ему пороки — пьянство и любовь к женщинам — не отталкивали от него зрителя, а, наоборот, сближали. Три брака (один — гражданский), многочисленные романы с самыми талантливыми и красивыми актрисами страны — этот человек с вполне обыкновенным лицом, худой, нескладный, доказывал, что талант способен покорять сердца. И они покорялись. Вот только удержать никого он не смог. Театр всегда побеждал. Это была его главная любовь. А чтобы накал страстей, необходимый для творчества, не угасал, он подпитывал его алкоголем. Свои запои Олег Николаевич образно называл «путешествиями», пытался избавиться от зависимости: кодировался, даже обращался к гипнотизерам, но тщетно. Ни одна из жен не смогла противостоять его зависимости от театра и выпивки. Водка и сигареты побеждали, даже когда возникли очень серьезные проблемы с легкими — эмфизема. Тяжело болея, он пытался репетировать дома Сирано де Бержерака, так и не сыгранного его персонажем в фильме «Берегись автомобиля». Один, с кислородным баллоном и маской, без жен и детей, до которых ему особо не было дела. 24 мая 2000 года не стало человека, сыгравшего ключевую роль в возрождении русского психологического театра. И просто любимого миллионами актера.