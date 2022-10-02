«У нас нет семейного праздника, у нас есть семейная трагедия». Почему семья Михаила Ефремова не стала отмечать юбилей его легендарного отца
1 октября исполнилось бы 95 лет великолепному актеру, талантливому режиссеру, создателю театра «Современник», художественному руководителю МХТ Олегу Ефремову. И хоть его уже очень давно нет с нами (Олег Николаевич скончался в 2000 году), вряд ли найдется житель страны, которому незнаком этот незабываемый взгляд. Милиционер и актер из «Берегись автомобиля», добрый доктор из «Айболита 66», полковник Гуляев из «Батальоны просят огня», сосед в «Ширли-мырли» или штурман в «Еще раз про любовь», таксист Саша из «Трех тополей на Плющихе» или отчаянный Долохов из «Войны и мира». Перечислять можно долго, ведь только в кино им сыграно более 130 героев. И это не считая ролей в театральных постановках. И в «Современнике», и во МХТ, где Олег Николаевич был художественным руководителем, он продолжал активно играть, каждый раз завораживая зрителей невероятной достоверностью и предельной искренностью.
Эта новая искренность превращала его для зрителей в «своего парня», такого же «человека из народа». И даже присущие ему пороки — пьянство и любовь к женщинам — не отталкивали от него зрителя, а, наоборот, сближали. Три брака (один — гражданский), многочисленные романы с самыми талантливыми и красивыми актрисами страны — этот человек с вполне обыкновенным лицом, худой, нескладный, доказывал, что талант способен покорять сердца. И они покорялись. Вот только удержать никого он не смог. Театр всегда побеждал. Это была его главная любовь. А чтобы накал страстей, необходимый для творчества, не угасал, он подпитывал его алкоголем. Свои запои Олег Николаевич образно называл «путешествиями», пытался избавиться от зависимости: кодировался, даже обращался к гипнотизерам, но тщетно. Ни одна из жен не смогла противостоять его зависимости от театра и выпивки. Водка и сигареты побеждали, даже когда возникли очень серьезные проблемы с легкими — эмфизема. Тяжело болея, он пытался репетировать дома Сирано де Бержерака, так и не сыгранного его персонажем в фильме «Берегись автомобиля». Один, с кислородным баллоном и маской, без жен и детей, до которых ему особо не было дела. 24 мая 2000 года не стало человека, сыгравшего ключевую роль в возрождении русского психологического театра. И просто любимого миллионами актера.
Но фамилия Ефремов не ушла со сцены. Еще недавно в «Современнике», основанном Олегом Николаевичем, блистали его сын Михаил Ефремов и внук Никита. Пока пороки, которые, кажется, Олег Николаевич передал по наследству, не отправили его талантливого сына в колонию на долгие 7 с половиной лет.
«Хороший, плохой, злой»
В канун юбилея исполняется два года, как заслуженный актер России Михаил Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии
Возможно, искреннее раскаяние, достойное поведение, отличающееся от загулов на воле, и юбилей отца станут смягчающими обстоятельствами. Ведь чем дольше Ефремов остается в колонии, тем сложнее ему будет вернуться в профессию, если вообще кто-то из продюсеров захочет брать в свою картину бывшего уголовника.
А ведь до смертельного ДТП Михаил Олегович был невероятно востребован — к своим 56 годам (сейчас актеру 58 лет) он сумел «переиграть» отца, снявшись в более чем 160 картинах. И это не считая театральных ролей. О его популярности свидетельствовали и гонорары: за съемочный день Ефремов брал 140 тысяч рублей, за участие в антрепризном спектакле — от 300 тысяч рублей. Выходы на сцену театра «Современник», основанного его отцом, приносили от 5 до 10 миллионов в год. А гонорар за популярный моноспектакль «Михаил Ефремов. Хороший, плохой, злой» начинались от 500 тысяч рублей. Будут ли ждать в будущем актера такие гонорары, пока говорить рано. Но на досрочное освобождение Михаил Ефремов очень надеется.
— Сейчас невероятно популярны актеры с так называемыми социальными лицами — лицами человека из народа, поэтому Михаил Ефремов, конечно, будет востребован, — считает директор актерского агентства The Cast Лолита Твилдиани. — К тому же Михаил Олегович — огромного таланта человек. Пошел весь в отца и способностями, и пороками. Бог послал ему это испытание, чтобы он изменил жизнь. И его сын Никита Ефремов тоже получил тяжелый урок. Ведь он, что скрывать, был вылитый дедушка и отец: пил, девушек любил. Но женился и остепенился, а трагедия с отцом должна еще больше укрепить его в сделанном выборе.
А пока Михаил Олегович вынужден строить свою жизнь в колонии. Он уже освоил швейное дело — вшивает молнии в одежду. Но не забывает и о творчестве. Написал сценарий к фильму «Евангелие от Федора» по роману Достоевского «Преступление и наказание». Фильм, снятый в колонии, получил приз во всероссийском конкурсе видеофильмов заключенных. Не теряет связь с друзьями и родными — за примерное поведение актер имеет право на переписку, звонки и свидания с близкими.
Накануне MSK1.RU позвонили жене Михаила Ефремова, звукорежиссеру Софье Кругликовой, чтобы узнать, как они будут отмечать день рождения дедушки трех их детей с Михаилом Олеговичем: Веры, Надежды и Бориса.
— Никак не будем отмечать, нет у нас никакой традиции, — ответила Софья Кругликова. — А есть у нас семейная трагедия.
Напомним, авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня 2020 года на Смоленской площади столицы. Пострадавший Сергей Захаров скончался в больнице утром следующего дня. Позже экспертиза установила, что в крови Ефремова были наркотики и алкоголь. Вину в преступлении актер признал в последний момент.
Пресненский суд приговорил его к восьми годам лишения свободы, но год назад Мосгорсуд сократил срок до семи с половиной лет, приняв во внимание факт, что актер полностью возместил моральный вред пострадавшей стороне. В колонии, где сейчас отбывает наказание Ефремов, ранее содержались футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, осужденные за драку.