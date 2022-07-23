Откровенный разговор с Сергеем Ершовым. О неудачах в бизнесе, зависимостях и роли Иваныча в «Реальных пацанах»

— Больше не отвечали людям, что это не вы?



— Иногда отвечаю. Была смешная история. Я стоял в магазине с товарищем, мы переговаривались у кассы. Кассирша прекрасно всё слышала, и когда я подошел, она мне прямо в глаза смотрит и говорит: «Молодой человек, у вас голос феноменально похож на голос Сергея Ивановича из "Реальных пацанов"». Я говорю: «А лицо?» — а она: «Нет, лицо не очень». Что тут ответишь?



Еще всегда смешно, когда у меня спрашивают, снимался ли я в «Реальных пацанах», я отвечаю «да», а мне говорят: «Серьезно? Да не может быть!» И тоже непонятно, что говорить.



— Может, просто не так часто встретишь в Екатеринбурге известного человека, вот и уточняют по наивности.



— Да нет, в Екатеринбурге нередко известных людей видят и, по крайней мере, не кидаются на них. А вот в Оренбурге я без маски метра не мог пройти. Не знаю, почему так. Может у них «Реальные пацаны» по нескольким каналам идут.



Я в маске и очках прошел по улице, вышел из магазина, стоит парень, меня ждет. Попросил сделать фото, а я сдуру снял очки и маску. И всё. В итоге пришлось убегать.

