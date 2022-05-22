Новосибирский баритон дебютировал на сцене Немецкой оперы в Дюссельдорфе
Алексей Зеленков исполнил партию Мишонне в премьере оперы Франческо Чилеа «Адриана Лекуврер»
В Дюссельдорфе солист оперной труппы НОВАТа Алексей Зеленков дебютировал на сцене Немецкой оперы (Deutsche Oper am Rhein). Об этом сообщили в пресс-службе НОВАТа.
Алексей Зеленков исполнил партию Мишонне в премьере оперы Франческо Чилеа «Адриана Лекуврер» под управлением маэстро Антонио Фольяни, уточнили в оперном театре.
— Публика отметила великолепный голос и трогательную игру российского баритона Алексея Зеленкова, который исполнил партию режиссера Мишонне, несчастно влюбленного в Адриану, — цитирует НОВАТ обозревателя Бернарда Хартмана в газете Rheinische Post.
В пресс-службе НОВАТа поздравили баритона и пожелали ему хороших проектов в Новосибирске.
Алексей Зеленков, по информации на сайте НОВАТа, окончил Новосибирскую государственную консерваторию имени
Большинство иностранных артистов балета уехали из НОВАТа после 24 февраля. Эту информацию НГС сообщил источник в сфере культуры, подтвердили часть танцоров, сам театр и его бывший художественный руководитель Владимир Кехман.