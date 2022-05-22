СЕЙЧАС +19°С
Пробки 1/10
usd 58.89
eur 60.90
Тема дняДТП с девочкой на самокате
Все новости
Все новости

Новосибирский баритон дебютировал на сцене Немецкой оперы в Дюссельдорфе

Алексей Зеленков исполнил партию Мишонне в премьере оперы Франческо Чилеа «Адриана Лекуврер»

691
Алексей Зеленков — баритон Новосибирского оперного театра

Алексей Зеленков — баритон Новосибирского оперного театра

Поделиться

В Дюссельдорфе солист оперной труппы НОВАТа Алексей Зеленков дебютировал на сцене Немецкой оперы (Deutsche Oper am Rhein). Об этом сообщили в пресс-службе НОВАТа.

Алексей Зеленков исполнил партию Мишонне в премьере оперы Франческо Чилеа «Адриана Лекуврер» под управлением маэстро Антонио Фольяни, уточнили в оперном театре.

— Публика отметила великолепный голос и трогательную игру российского баритона Алексея Зеленкова, который исполнил партию режиссера Мишонне, несчастно влюбленного в Адриану, — цитирует НОВАТ обозревателя Бернарда Хартмана в газете Rheinische Post.

В пресс-службе НОВАТа поздравили баритона и пожелали ему хороших проектов в Новосибирске.

Алексей Зеленков, по информации на сайте НОВАТа, окончил Новосибирскую государственную консерваторию имени М. И. Глинки. В труппе Новосибирского театра оперы и балета служит с 2014 года. В 2013 году принимал участие в совместных постановках НГК имени М. И. Глинки и Новосибирского театра оперы и балета. Исполнил партию Ренато («Бал-маскарад» Верди) и партию Роберта («Иоланта» Чайковского) на сцене Михайловского театра, партию Риголетто в одноименной опере Верди на сцене Большого театра России.

Большинство иностранных артистов балета уехали из НОВАТа после 24 февраля. Эту информацию НГС сообщил источник в сфере культуры, подтвердили часть танцоров, сам театр и его бывший художественный руководитель Владимир Кехман.

По теме

культураопераоперный театр
  • ЛАЙК4
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2