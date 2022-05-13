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Интервью

Почему внучка первого художника Новосибирска Якубовского два года не выходит из дома и зачем ей бейсбольная бита

Корреспонденты НГС побывали в гостях у женщины с маленькой пенсией и большим наследием талантливого деда

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Юлия Якубовская два года не выходит из дома из-за болезни

Юлия Якубовская два года не выходит из дома из-за болезни

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В начале апреля в Новосибирске появился частный музей первого городского художника Павла Якубовского. Музей расположился в квартире одного из владельцев крупнейшей коллекции картин новосибирского мастера, которая, по некоторым оценкам, стоит в пределах миллиона долларов. Вскоре после публикации в СМИ новостей об открытии музея объявилась единственная наследница творчества Павла Якубовского — его внучка Юлия Юрьевна Якубовская, которая последнее время тяжело болеет и живет в небольшой квартирке на свою маленькую пенсию, не выходя на улицу уже два года. Корреспондент НГС Илья Калинин напросился к ней в гости, чтобы поговорить о ее знаменитом дедушке и о ее жизни.

Павел Геронтьевич Якубовский — один из первых новосибирских художников, также проявлял себя как изобретатель, архитектор и театральный художник. Родился в 1891 году в Курской области, но маленьким ребенком оказался в Новосибирске, где прожил всю жизнь.

Участвовал в конкурсе проектов здания Новосибирского оперного театра. В 1939 году работал над двумя живописными медальонами плафона большого зала оперного театра. В период ВОВ написал несколько масштабных полотен на тему фронтовых событий. Умер 22 июня 1945 года. Работы Якубовского находятся в новосибирских Художественном и Краеведческом музеях, Кемеровском музее КМК, Санкт-Петербургском музее морского флота и других коллекциях. Известный искусствовед Павел Муратов называл творческое наследие Якубовского «жемчужиной Новосибирска».

Маленькая «двушка» с большим наследием


20 мая Юлии Якубовской исполнится 57 лет. Женщина живет одна в небольшой двухкомнатной «хрущевке» в глубине Ленинского района Новосибирска. У внучки художника три сердечных заболевания, а два года назад она упала и получила серьезную травму. Переломов не было, но после падения одна нога Якубовской стала укорачиваться — подозрение на разрушение костей таза — из-за чего женщина уже два года не выходит из дома и постоянно испытывает боль. Разница в длине ног, говорит сама Юлия Юрьевна, достигла пяти сантиметров.

— Вы только заранее позвоните, как будете подъезжать к дому, чтобы я потихоньку доковыляла до двери, и вы бы меня не ждали у подъезда, — выдает указание корреспонденту НГС перед встречей внучка художника Якубовского.

Юлия Якубовская в молодости

Юлия Якубовская в молодости

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Ждать всё равно пришлось. Двери небольшой двухкомнатной хрущевки открыла женщина с короткой стрижкой и достаточно молодым голосом. Передвигалась она на самом деле с трудом.

— Я родилась через двадцать лет после смерти дедушки, поэтому лично его не видела. Что мне запало в память из рассказов мамы — то, как они выжили в войну. У меня была такая открытка — восемь на десять — на ней был нарисован цветущий мак. Так вот дед рисовал такие открытки, а бабушка вместе с мамой (Любовью Павловной Якубовской. — Прим. ред.), она тогда была еще маленькая, ездили в поселок Вертково, он находился на месте улицы Вертковская, на так называемые «передачи». Тогда электричек не было, а поезд шел как товарняк, и это называлось «передачей». И вот эти открытки, которые дед рисовал, они обменивали проезжающим на продукты, — вспоминает Юлия Якубовская.

Новосибирский художник Павел Якубовский со своей супругой Верой Ивановной

Новосибирский художник Павел Якубовский со своей супругой Верой Ивановной

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В квартире Якубовской все воспоминания структурированы: документы, фотографии и небольшие рисунки разложены по папкам. Всё красиво подписано. Это мать Юлии Юрьевны в свое время постаралась. В одной из папок — несколько листов со списками картин Павла Геронтьевича. Быстро понять общий объем творческого наследия художника сложно: только на первой странице насчитывается около тысячи работ.

Картины у первого новосибирского художника самые разные: на холсте, бумаге, картоне, маслом, акварелью, карандашом… Якубовский больше писал для души: маслом на картоне. И в основном — природу. Большие картины на производственную тематику, которых много, например, в музее Кузнецкого металлургического комбината, писались на холсте по заказу.

— Многие картины приходилось реставрировать. Потому что они на картоне. Если бы он писал на холсте… А он не думал, что это надо сохранять для потомков и писал для себя. А на холсте писал по заказу, так как был членом Союза художников и деваться было некуда: писал промышленные работы, Сталина рисовал… Мама мне рассказывала, что он так к этому болезненно относился, ему это было не по душе, он делал это вынужденно. А так он страшно любил природу. Когда куда-нибудь выбирался, у него всегда при себе был этюдник. И вот он маслом рисовал такие маленькие зарисовки — размером с ладошку. Почти все с натуры они делались, — рассказывает Якубовская, листая альбом с небольшими работами, которые не превышали размеры самой популярной в недалеком прошлом фотографии.

В квартире Якубовской все воспоминания о деде структурированы и разложены по папочкам: газеты, фотографии, документы, художественные работы

В квартире Якубовской все воспоминания о деде структурированы и разложены по папочкам: газеты, фотографии, документы, художественные работы

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Талантливый брат Якубовского — Аскольд


Рассказывая про своего деда и вспоминая мать, Юлия Якубовская упоминает и своего дядю — Аскольда Якубовского. Он был писателем: писал рассказы про природу и фантастику. Несколько лет назад крупное российское издательство «Азбука» выпустило сборники забытых и малоизвестных советских писателей-фантастов. В издание попали и два рассказа новосибирца Аскольда Якубовского.

— Года три-четыре назад мне звонят и говорят, мол, беспокоят из питерского издательства «Азбука». Мы, говорят, хотим переиздать два рассказа Аскольда Якубовского, вы не будете против? Понятно, что наследницей авторских прав Аскольда Павловича стала его жена, и с ней этот вопрос, естественно, они решили, но чтоб вообще не возникло никаких шероховатостей, позвонили и мне — племяннице. Правда, сказали, что мне это денег не принесет. А мне и не надо, ответила я им и попросила только прислать книги потом… Книги Аскольда Якубовского выходили и за рубежом. Он был разносторонним, как и его отец: только тот был разносторонним художником, а этот разносторонним писателем, — вспоминает про своего дядю Юлия Юрьевна.

Так могло выглядеть здание новосибирского Оперного театра, если бы на конкурсе победил проект Павла Якубовского

Так могло выглядеть здание новосибирского Оперного театра, если бы на конкурсе победил проект Павла Якубовского

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Живет, кстати, Якубовская в квартире, которую когда-то получал именно Аскольд Павлович со своей женой, а чуть позже в нее въехала Любовь Павловна с маленькой Юлей. Так и жили одной большой семьей. А потом Аскольд Якубовский перебрался с супругой в Москву.

— Дядя в той комнате работал, — женщина кивает на дверь во вторую комнату. — У меня есть фотография, где я маленькая в ползунках пытаюсь в ту комнату прорваться, а он дверь открывает и меня выпихивает… Ну, а потом дядя переехал в Москву, где получил совершенно феерическую по тем временам квартиру: двухкомнатная, комнаты раздельные, семьдесят с чем-то квадратов, туалет и ванная — раздельные, кухня квадратная, коридор длинный… Это тогда назывался «генеральский дом». Он был девяти или двенадцати этажей, и что меня поразило: весь облицован бело-голубым кафелем. И тогда я впервые — я даже не знала, как это называется — увидела стеклопакеты.

Работа Павла Якубовского 1920 года

Работа Павла Якубовского 1920 года

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Про обиды и про маму


Юлия Якубовская говорит, что немного обижена на организатора музея коллекционера Григория Гапонова. Обижена за то, что тот не сообщил ей об открытии, а в своих интервью не подчеркнул роль ее матери в сохранении наследия художника. Персональная выставка Павла Якубовского, замечает его внучка, после почти 60-летнего затишья, была в 2002 году организована именно ее матерью — Любовью Якубовской.

Любовь Павловна Якубовская закончила строительный институт. Работала сначала на стройках, а потом — ведущим художником-проектировщиком: разрабатывала внутренний дизайн таких известных в городе магазинов, как «Буратино», Военторг, «Уют», «Океан», ТЦ Академгородка и другие.

— Помню, когда мама оформляла Военторг, меня тогда с моей подружкой снимали на рекламу. Это были такие большие плакаты, которые висели в магазине… Но маме достался и литературный дар. Выйдя на пенсию, она писала много статей в газету «Аргументы и Факты». На совершенно разные темы. Самая любимая у меня и у моих соседей — статья «Когда душа плачет». Мама писала на жизненные темы, — рассуждает Якубовская.

Мама Якубовской также была очень творческой натурой

Мама Якубовской также была очень творческой натурой

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В какой-то момент женщина вспоминает и еще одну давнюю обиду: на супругу своего дяди, которая после его смерти в 1983 году незаконно забрала у Юлии Якубовской половину завещанных ей денег (у Аскольда Павловича не было детей). В то время это была большая сумма: 1900 рублей. Правда, судиться со вдовой своего брата мать Юлии не стала — потребовала в счет этих денег поставить памятник на могиле писателя.

Новосибирская выставка 2002 года, вспоминает Юлия Якубовская, собрала много коллекционеров, желающих купить разные работы. Можно было, замечает женщина, и на квартиру набрать. Но Любовь Якубовская отказалась дробить коллекцию: хотела, чтобы ее полностью приобрел город. Вот только денег у властей на наследие первого городского художника не было. Правда, в 2010 году Художественный музей все же выкупил сорок разноплановых работ Якубовского, а еще получил от Якубовских в дар 215 графических картин. Остальная часть коллекции после смерти дочери художника в 2007 году была распродана его внучкой. Тогда большая часть художественного наследия досталась коллекционеру Григорию Гапонову, который в дальнейшем загорелся идеей создать персональный музей новосибирского художника.

— В антикварных салонах мне деньги выдавали по мере реализации картин, а Григорий предложил платить сразу. И я согласилась. Мне все мои знакомые тогда говорили: не продавай. А я им отвечала: «Извините, если жрать нечего, приходится продавать почем берут», — объясняет Якубовская.

Правда, надо заметить, что Григорий Гапонов во время открытия музея Якубовского рассказывал корреспонденту НГС, что пытался разыскать Юлию Юрьевну, но телефон у нее не отвечал. Позже выяснилось, что номер сменился. «Я даже не знаю, жива ли она. Может, после публикации статьи про музей она выйдет на связь», — сказал тогда журналисту Гапонов.

Миниатюры Павла Якубовского написаны маслом и не больше почтовой открытки

Миниатюры Павла Якубовского написаны маслом и не больше почтовой открытки

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Дарья Донцова и алюминиевая бита


Лично о себе Юлия Якубовская рассказывает без каких-либо прикрас и, как кажется, не совсем охотно. Отмахивается, мол, ей семейный творческий дар особо и не достался.

— Мне вот, как ни странно, ничего не перепало. Может, лишь немного: я в школе очень хорошо сочинения писала. А ещё письма, когда отдыхала в пионерлагерях… А так я работала в торговле. Но сначала во внутренних войсках: охраняла заключенных в СИЗО. Хотела пойти на юридический и посмотреть на всё изнутри. Но эйфория быстро прошла. Хотя я умудрилась там получить через полгода внеочередное звание — младшего сержанта, — словно оправдываясь, рассказывает женщина.

Юлия Юрьевна перебирает коробку с разложенными по отдельным бумажным конвертам фотографиями: ищет упомянутые ранее ее рекламные снимки для Военторга. Параллельно продолжает рассказывать о себе.

— Я сердечник и гипертоник. Уже почти десять лет на инвалидности. До этого как-то всё не настолько тяжело было, потому что передвигалась. Но два года назад я сильно упала. После этого у меня произошли изменения в опорно-двигательном аппарате. И сейчас себя ощущаю действительно инвалидом. Я себе не готовлю, потому что стоять у плиты не могу: так, сардельки варю да бутерброды делаю. Иногда знакомого прошу купить что-нибудь приготовленное в кулинарии. Не могу сама мыть полы… Обычно мы с соседями собирались у меня каждый Новый год и отмечали его все вместе. Но после падения эта традиция прекратилась, — вздыхает Якубовская.

Фотографии юной Юлии Якубовской для рекламы товаров Военторга

Фотографии юной Юлии Якубовской для рекламы товаров Военторга

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Живет пожилая женщина на 11,5 тысячи рублей в месяц. Говорит, пенсия у нее — по прожиточному минимуму. В 1990-е чуть-чуть не хватило добрать до необходимого стажа.

— Вот говорят: индексация пенсии, туда-сюда… Но у меня пенсия не индексируется. У меня — прожиточный минимум, а он увеличивается раз в год. В декабре наши вот эти вот, — небрежный взмах рукой куда-то вверх. — Вот эти мелкие, у которых лица в телевизор не влазят, собираются и решают: на сколько же увеличить прожиточный минимум? Вот в декабре 2021-го, знаете насколько увеличили? На 609 рублей! Особенно мило — вот эти 9 рублей. Без них вообще никак… То есть у меня было 10 800 в прошлом году, а в этом — 11 400 рублей. И примерно половина уходит на оплату квартиры… Радует одно: я сейчас не выхожу из дома — тряпье покупать не надо. Максимально чтоб прибарахлиться, достаточно купить халатик за 600 рублей. Некоторые старики копят на похороны. А у меня не отложено ни одной тысячи. Я получаю пенсию и сразу рассчитываю: это — на еду, это — на лекарство. Раньше мне хватало ежемесячно на лекарства 1500, а теперь нужно уже 2500. Хорошо, соседка страшно любит моего кота, поэтому кормит его, а я коту только покупаю наполнитель, — делится своей обыденностью Юлия Юрьевна.

Последнее время мир одинокой женщины — телевизор и книги Дарьи Донцовой

Последнее время мир одинокой женщины — телевизор и книги Дарьи Донцовой

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После злополучного падения жизнь для Юлии Якубовской сжалась до телевизора и книг с детективами. Может, давняя работа в охране так о себе дает знать, но на книжных полках — под полторы сотни изданий Чейза, Шелдона, Хмелевской и других подобных авторов. Сборников Дарьи Донцовой больше всего: больше сотни потрепанных одинаковых книжек в мягком переплете.

— Последние годы работа была тяжелая, изматывалась сильно. Читать после этого Гончарова, «Обрыв»… Ну, как-то, знаете, мозга не хватало. И Донцову я для себя открыла, когда на склад устроилась. Тогда перечитала много женских детективов. Я читала Шилову, я читала Устинову, я читала и других… Донцова — то, на чем я окончательно остановилась. Но она тоже пишет неровно: некоторые детективы у нее многоплановые, а некоторые — как жевательная резинка, — с позиции эксперта рассуждает Якубовская.

Юлия Юрьевна постоянно испытывает боль, поэтому не может долго ходить и стоять

Юлия Юрьевна постоянно испытывает боль, поэтому не может долго ходить и стоять

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Уже обуваясь в коридоре, корреспонденты НГС заметили на полке для одежды алюминиевую бейсбольную биту. Такие в 1990-е были популярны у некоторых, кто даже не догадывался о правилах этой спортивный игры. Якубовская оживилась и начала рассказывать, как она некоторое время назад бесстрашно гоняла каких-то наркоманов, снимавших в ее подъезде жилье. Наркоманы жизнь портили всем, а она с ними разобралась… Рассказ пришлось прервать: долго стоять Юлия Юрьевна не могла от боли. Надо было прощаться.

В начале апреля НГС опубликовал большой репортаж и видео из частного музея Павла Якубовского.

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