Почему внучка первого художника Новосибирска Якубовского два года не выходит из дома и зачем ей бейсбольная бита

В квартире Якубовской все воспоминания структурированы: документы, фотографии и небольшие рисунки разложены по папкам. Всё красиво подписано. Это мать Юлии Юрьевны в свое время постаралась. В одной из папок — несколько листов со списками картин Павла Геронтьевича. Быстро понять общий объем творческого наследия художника сложно: только на первой странице насчитывается около тысячи работ.



Картины у первого новосибирского художника самые разные: на холсте, бумаге, картоне, маслом, акварелью, карандашом… Якубовский больше писал для души: маслом на картоне. И в основном — природу. Большие картины на производственную тематику, которых много, например, в музее Кузнецкого металлургического комбината, писались на холсте по заказу.



— Многие картины приходилось реставрировать. Потому что они на картоне. Если бы он писал на холсте… А он не думал, что это надо сохранять для потомков и писал для себя. А на холсте писал по заказу, так как был членом Союза художников и деваться было некуда: писал промышленные работы, Сталина рисовал… Мама мне рассказывала, что он так к этому болезненно относился, ему это было не по душе, он делал это вынужденно. А так он страшно любил природу. Когда куда-нибудь выбирался, у него всегда при себе был этюдник. И вот он маслом рисовал такие маленькие зарисовки — размером с ладошку. Почти все с натуры они делались, — рассказывает Якубовская, листая альбом с небольшими работами, которые не превышали размеры самой популярной в недалеком прошлом фотографии.

