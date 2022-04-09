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Коллекция на миллион долларов: музей первого художника Новосибирска открылся в квартире у мецената

Экспозиция расположилась в частной квартире недалеко от здания правительства

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Один из создателей музея, коллекционер Григорий Гапонов у картины Павла Якубовского

Один из создателей музея, коллекционер Григорий Гапонов у картины Павла Якубовского

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В Новосибирске появился музей первого художника города Павла Якубовского. Он открылся недалеко от здания новосибирского правительства в частной квартире известного коллекционера Григория Гапонова на улице Каинская. Корреспондент НГС Илья Калинин один из первых побывал в новом музее и осмотрел уникальную коллекцию, стоимость которой может достигать миллиона долларов.

Павел Геронтьевич Якубовский — один из первых новосибирских художников, также проявлял себя как изобретатель, архитектор и театральный художник. Родился в 1891 году в Курской области, но маленьким ребенком оказался в Новосибирске, где прожил всю жизнь. Участвовал в конкурсе проектов здания Новосибирского оперного театра. В 1939 году работал над двумя живописными медальонами плафона большого зала оперного театра. В период ВОВ написал несколько масштабных полотен на тему фронтовых событий. Умер 22 июня 1945 года. Работы Якубовского находятся в новосибирских Художественном и Краеведческом музеях, Кемеровском музее КМК, Санкт-Петербургском музее морского флота и других коллекциях. Известный искусствовед Павел Муратов называл творческое наследие Якубовского «жемчужиной Новосибирска».

Музей Павла Якубовского создан на основе коллекций учредителей. Помимо Гапонова, ими стали предприниматель и искусствовед Максим Прокопьев, совладелец завода «Атолл» Михаил Новиков и гендиректор Аффинажного завода Дмитрий Латыпов.

Часть музейной экспозиции, куда вошли и просто предметы той эпохи

Часть музейной экспозиции, куда вошли и просто предметы той эпохи

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В начале 2000-х годов родственники художника решили продать его творческое наследие, а коллекционеру Гапонову тогда удалось купить большую часть картин и архива Павла Якубовского.

— Часть работ была у меня, часть у наших соучредителей. И потом пришло понимание, что это — то, что надо сохранить для города, для того чтобы вообще было представление о художнике целостное. И вот идея с музеем возникла не так давно, и мы быстро ее реализовали, — рассказал НГС один из создателей музея Григорий Гапонов.

Работы Павла Якубовского <nobr class="_">1920-х</nobr> годов

Работы Павла Якубовского 1920-х годов

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В экспозицию вошли 120 лучших живописных работ, 150 графических работ и архив художника из документов, фотографий и личных вещей. Экспонаты заняли большую комнату и коридор квартиры: здесь представлены его ранние работы, когда он только учился в художественной мастерской, редкие работы 1920-х годов, работы периода Первой мировой. Остальное пространство квартиры, в которой разместился музей, занимают другие экспонаты из частной коллекции Гапонова.

В честь открытия музея Якубовского на заводе «Атолл» тиражом в 10 экземпляров выпустили серебряный памятный жетон с портретом художника и QR-кодом сайта музея.

Картина «Алтайский пейзаж» сибирского художника Чороса Гуркина является самым дорогим экспонатом музея

Картина «Алтайский пейзаж» сибирского художника Чороса Гуркина является самым дорогим экспонатом музея

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По оценке Гапонова, всю экспозицию можно оценить в сумму около 1 миллиона долларов. Хотя сейчас, уточнил эксперт, арт-рынок очень нестабилен. Самым же дорогим экспонатом, заметил мужчина, можно считать картину «Алтайский пейзаж», написанную в 1915 году известным сибирским художником Чоросом Гуркиным. Он был современником Якубовского, а, возможно, и тем, чьими полотнами вдохновлялся молодой начинающий тогда еще новониколаевский художник. Эта картина на сегодняшний день может оцениваться в пределах 5 миллионов рублей.

Пока музей Павла Якубовского работает в особом режиме: сюда будут приглашать гостей города, VIP-персон, искусствоведов и других специалистов в сфере искусства. Возможно, в дальнейшем двери музея откроются и для обычных групповых экскурсий.

Серебряный памятный жетон, выпущенный в количестве десяти экземпляров на заводе «Атолл», в честь открытия музея

Серебряный памятный жетон, выпущенный в количестве десяти экземпляров на заводе «Атолл», в честь открытия музея

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Один из организаторов музея — меценат и коллекционер Григорий Гапонов, награжденный летом 2021 года императорским орденом, в прошлом дарил картины Новосибирскому художественному музею, выпустил альбом карикатур про гитлеровскую Германию, организовывал выставку необычного художника из Германии и популяризировал творчество еще одного новосибирского художника советского периода Григория Ликмана.

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