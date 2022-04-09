Коллекция на миллион долларов: музей первого художника Новосибирска открылся в квартире у мецената

В Новосибирске появился музей первого художника города Павла Якубовского. Он открылся недалеко от здания новосибирского правительства в частной квартире известного коллекционера Григория Гапонова на улице Каинская. Корреспондент НГС Илья Калинин один из первых побывал в новом музее и осмотрел уникальную коллекцию, стоимость которой может достигать миллиона долларов.



Павел Геронтьевич Якубовский — один из первых новосибирских художников, также проявлял себя как изобретатель, архитектор и театральный художник. Родился в 1891 году в Курской области, но маленьким ребенком оказался в Новосибирске, где прожил всю жизнь. Участвовал в конкурсе проектов здания Новосибирского оперного театра. В 1939 году работал над двумя живописными медальонами плафона большого зала оперного театра. В период ВОВ написал несколько масштабных полотен на тему фронтовых событий. Умер 22 июня 1945 года. Работы Якубовского находятся в новосибирских Художественном и Краеведческом музеях, Кемеровском музее КМК, Санкт-Петербургском музее морского флота и других коллекциях. Известный искусствовед Павел Муратов называл творческое наследие Якубовского «жемчужиной Новосибирска».