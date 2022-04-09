Коллекция на миллион долларов: музей первого художника Новосибирска открылся в квартире у мецената

В Новосибирске появился музей первого художника города Павла Якубовского. Он открылся недалеко от здания новосибирского правительства в частной квартире известного коллекционера Григория Гапонова на улице Каинская. Корреспондент НГС Илья Калинин один из первых побывал в новом музее и осмотрел уникальную коллекцию, стоимость которой может достигать миллиона долларов.
Павел Геронтьевич Якубовский — один из первых новосибирских художников, также проявлял себя как изобретатель, архитектор и театральный художник. Родился в 1891 году в Курской области, но маленьким ребенком оказался в Новосибирске, где прожил всю жизнь. Участвовал в конкурсе проектов здания Новосибирского оперного театра. В 1939 году работал над двумя живописными медальонами плафона большого зала оперного театра. В период ВОВ написал несколько масштабных полотен на тему фронтовых событий. Умер 22 июня 1945 года. Работы Якубовского находятся в новосибирских Художественном и Краеведческом музеях, Кемеровском музее КМК, Санкт-Петербургском музее морского флота и других коллекциях. Известный искусствовед Павел Муратов называл творческое наследие Якубовского «жемчужиной Новосибирска».
Музей Павла Якубовского создан на основе коллекций учредителей. Помимо Гапонова, ими стали предприниматель и искусствовед Максим Прокопьев, совладелец завода «Атолл» Михаил Новиков и гендиректор Аффинажного завода Дмитрий Латыпов.
В начале
— Часть работ была у меня, часть у наших соучредителей. И потом пришло понимание, что это — то, что надо сохранить для города, для того чтобы вообще было представление о художнике целостное. И вот идея с музеем возникла не так давно, и мы быстро ее реализовали, — рассказал НГС один из создателей музея Григорий Гапонов.
В экспозицию вошли 120 лучших живописных работ, 150 графических работ и архив художника из документов, фотографий и личных вещей. Экспонаты заняли большую комнату и коридор квартиры: здесь представлены его ранние работы, когда он только учился в художественной мастерской, редкие работы
В честь открытия музея Якубовского на заводе «Атолл» тиражом в 10 экземпляров выпустили серебряный памятный жетон с портретом художника и QR-кодом сайта музея.
По оценке Гапонова, всю экспозицию можно оценить в сумму около 1 миллиона долларов. Хотя сейчас, уточнил эксперт, арт-рынок очень нестабилен. Самым же дорогим экспонатом, заметил мужчина, можно считать картину «Алтайский пейзаж», написанную в 1915 году известным сибирским художником Чоросом Гуркиным. Он был современником Якубовского, а, возможно, и тем, чьими полотнами вдохновлялся молодой начинающий тогда еще новониколаевский художник. Эта картина на сегодняшний день может оцениваться в пределах 5 миллионов рублей.
Пока музей Павла Якубовского работает в особом режиме: сюда будут приглашать гостей города, VIP-персон, искусствоведов и других специалистов в сфере искусства. Возможно, в дальнейшем двери музея откроются и для обычных групповых экскурсий.
Один из организаторов музея — меценат и коллекционер Григорий Гапонов, награжденный летом 2021 года императорским орденом, в прошлом дарил картины Новосибирскому художественному музею, выпустил альбом карикатур про гитлеровскую Германию, организовывал выставку необычного художника из Германии и популяризировал творчество еще одного новосибирского художника советского периода Григория Ликмана.