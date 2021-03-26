На авангардной выставке в Новосибирске показали пулемет и легендарное сибирское мыло

В ДК «Революция» 25 марта открыли выставку «Конструктивизм здесь!»: она посвящена эпохе авангарда в Новосибирске, основным сферам, которые начали стремительно развиваться в то время, и связанным с ними зданиям.



Экспозиция разделена на дюжину стендов: каждый из них посвящен одной из важных сфер жизни Новосибирска 1920-х годов и связан с одним из зданий в стиле конструктивизма, которые были построены в то время.



Например, стенд «Политика» связан с Домом Ленина и фигурой Владимира Ленина, «Наука» посвящен медицине и зданию горбольницы, «Спорт» — комплексу «Динамо», «Быт» — Дому с часами и «новому быту» и так далее.

