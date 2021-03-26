На авангардной выставке в Новосибирске показали пулемет и легендарное сибирское мыло

В Новосибирске открыли выставку, посвященную конструктивизму и авангарду
В ДК «Революция»
Экспозиция разделена на дюжину стендов: каждый из них посвящен одной из важных сфер жизни Новосибирска 1920-х годов и связан с одним из зданий в стиле конструктивизма, которые были построены в то время.
Например, стенд «Политика» связан с Домом Ленина и фигурой Владимира Ленина, «Наука» посвящен медицине и зданию горбольницы, «Спорт» — комплексу «Динамо», «Быт» — Дому с часами и «новому быту» и так далее.
Выставку-фестиваль готовили около года, в ней принял участие целый ряд новосибирских музеев, множество частных коллекционеров и студенты-волонтеры. Один из организаторов Евгений Дубровин в числе самых ценных предметов назвал оригинальный пулемет «Максим», который на время экспозиции предоставил Музей погребальной культуры. По его словам, пулемет был индустриальным орудием умерщвления, таким же знаковым, как в свое время гильотина.
Кроме того, важными предметами на выставке он назвал копию посмертной маски Владимира Ленина и редкую модель печатной машинки.
— Сегодня мы уже не понимаем, что такое Ленин того времени, что такое революция. Есть фильм Дзиги Вертова, который называется «Одиннадцатый» — тогда всем было понятно, что это про одиннадцатый год революции, потому что люди жили годами революции, потом уже началась история пятилеток, — объяснил Евгений Дубровин. — Печатная машинка — это уже индустриальный инструмент и орудие политики, были, можно сказать, рабочие этой индустрии.
В экспозиции также представлены и предметы из 34-й школы, которую снесли в прошлом году: деревянный стул с необычной спинкой и настенные часы. Перед сносом их удалось спасти сотрудникам «Галереи времени».
Один из предметов создали в качестве сувениров специально для выставки — это мыло завода Сибкрайсоюза, которое производили на новосибирском мыловаренном заводе и продавали на территории всего СССР.
Центр экспозиции составляет макет центральной площади Новосибирска на начало 1930-х годов, когда главное здание площади, Дом науки и техники, еще находилось в процессе строительства, но уже было окружено памятниками конструктивизма.
Выставка-фестиваль продлится до
Ранее в Новосибирске прошла выставка-исследование, которая рассказывала о модернизме в Сибири и затрагивала эпоху конструктивизма: на ней показали уникальный 100-летний генплан города и проекты, которые так и не воплотились в жизнь.