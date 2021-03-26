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На авангардной выставке в Новосибирске показали пулемет и легендарное сибирское мыло

Редкие предметы быта, документы и технику, связанные с эпохой конструктивизма, можно увидеть в ДК «Революция»

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Выставка проходит в фойе второго этажа ДК «Революция» и разделена стендами на несколько тем

Выставка проходит в фойе второго этажа ДК «Революция» и разделена стендами на несколько тем

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В Новосибирске открыли выставку, посвященную конструктивизму и авангарду

В ДК «Революция» 25 марта открыли выставку «Конструктивизм здесь!»: она посвящена эпохе авангарда в Новосибирске, основным сферам, которые начали стремительно развиваться в то время, и связанным с ними зданиям.

Экспозиция разделена на дюжину стендов: каждый из них посвящен одной из важных сфер жизни Новосибирска 1920-х годов и связан с одним из зданий в стиле конструктивизма, которые были построены в то время.

Например, стенд «Политика» связан с Домом Ленина и фигурой Владимира Ленина, «Наука» посвящен медицине и зданию горбольницы, «Спорт» — комплексу «Динамо», «Быт» — Дому с часами и «новому быту» и так далее.

На экспозиции представлены редкие документы, фотографии и предметы быта, которые связаны с эпохой авангарда в Новосибирске

На экспозиции представлены редкие документы, фотографии и предметы быта, которые связаны с эпохой авангарда в Новосибирске

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Выставку-фестиваль готовили около года, в ней принял участие целый ряд новосибирских музеев, множество частных коллекционеров и студенты-волонтеры. Один из организаторов Евгений Дубровин в числе самых ценных предметов назвал оригинальный пулемет «Максим», который на время экспозиции предоставил Музей погребальной культуры. По его словам, пулемет был индустриальным орудием умерщвления, таким же знаковым, как в свое время гильотина.

Один из стендов посвящен революции: здесь установлен оригинальный пулемет «Максим», а также предметы из Дома Политкаторжан, фотографии и воспоминания

Один из стендов посвящен революции: здесь установлен оригинальный пулемет «Максим», а также предметы из Дома Политкаторжан, фотографии и воспоминания

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Кроме того, важными предметами на выставке он назвал копию посмертной маски Владимира Ленина и редкую модель печатной машинки.

— Сегодня мы уже не понимаем, что такое Ленин того времени, что такое революция. Есть фильм Дзиги Вертова, который называется «Одиннадцатый» — тогда всем было понятно, что это про одиннадцатый год революции, потому что люди жили годами революции, потом уже началась история пятилеток, — объяснил Евгений Дубровин. — Печатная машинка — это уже индустриальный инструмент и орудие политики, были, можно сказать, рабочие этой индустрии.

Деревянный стул с необычной спинкой спасли из школы <nobr class="_">№ 34</nobr> перед ее сносом. Настенные часы тоже когда-то висели в этой школе

Деревянный стул с необычной спинкой спасли из школы № 34 перед ее сносом. Настенные часы тоже когда-то висели в этой школе

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В экспозиции также представлены и предметы из 34-й школы, которую снесли в прошлом году: деревянный стул с необычной спинкой и настенные часы. Перед сносом их удалось спасти сотрудникам «Галереи времени».

Один из предметов создали в качестве сувениров специально для выставки — это мыло завода Сибкрайсоюза, которое производили на новосибирском мыловаренном заводе и продавали на территории всего СССР.

Макет показывает главную городскую площадь в начале 1930-х, когда она еще была частично застроена деревянными домами и по ней ходил трамвай

Макет показывает главную городскую площадь в начале 1930-х, когда она еще была частично застроена деревянными домами и по ней ходил трамвай

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Центр экспозиции составляет макет центральной площади Новосибирска на начало 1930-х годов, когда главное здание площади, Дом науки и техники, еще находилось в процессе строительства, но уже было окружено памятниками конструктивизма.

Выставка-фестиваль продлится до 7 апреля, вход на нее свободный. В выходные запланировано несколько кураторских экскурсий, а также кинопоказы, мастер-классы и экспертные дискуссии о конструктивизме в Новосибирске.

Ранее в Новосибирске прошла выставка-исследование, которая рассказывала о модернизме в Сибири и затрагивала эпоху конструктивизма: на ней показали уникальный 100-летний генплан города и проекты, которые так и не воплотились в жизнь.

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выставкаконструктивизм
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