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Криминал Полиция отказалась возбуждать дело на турфирму, которая сорвала отпуск десяткам туристов по всей России

Полиция отказалась возбуждать дело на турфирму, которая сорвала отпуск десяткам туристов по всей России

В действиях организации не нашли состава преступления

283
4 комментария

В подозрительной схеме участвуют несколько компаний

Правоохранительные органы отказали в возбуждении уголовного дела в отношении новосибирской турфирмы, из-за которой в отпуск не смогли отправиться десятки туристов из разных регионов. Об этом сказано в ответе на запрос НГС в ГУ МВД России по региону.

Заявление поступило от одного из клиентов ООО «100 Трэвэл». Отделение экономической безопасности и противодействия коррупции отделения отдела полиции №2 «Железнодорожный» провело проверку и отказало в возбуждении дела из-за отсутствия события преступления, сказано в ответе.

Ранее НГС писал, как турфирма сорвала отпуск как минимум двум десяткам россиян. По словам клиентов компании, все они общались с разными организациями, но все они приводили к одной личности.

НГС узнал, что руководитель сети турфирм может находиться на Кипре. Ущерб от действий организации может превышать 3 миллиона рублей.

Весной НГС разбирался, как мошенники зарабатывают миллионы на обмане туристов на российском юге.

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Комментарии
4
Алёна Свистоплясова
5 минут
Ну а какие претензии к турфирме, если деньги переводились на карту физлица? Сотрудник вообще может там уже не работает год.
Гость
13 минут
свои люди
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