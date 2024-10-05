Полиция отказалась возбуждать дело на турфирму, которая сорвала отпуск десяткам туристов по всей России

В подозрительной схеме участвуют несколько компаний Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Правоохранительные органы отказали в возбуждении уголовного дела в отношении новосибирской турфирмы, из-за которой в отпуск не смогли отправиться десятки туристов из разных регионов. Об этом сказано в ответе на запрос НГС в ГУ МВД России по региону.

Заявление поступило от одного из клиентов ООО «100 Трэвэл». Отделение экономической безопасности и противодействия коррупции отделения отдела полиции №2 «Железнодорожный» провело проверку и отказало в возбуждении дела из-за отсутствия события преступления, сказано в ответе.

Ранее НГС писал, как турфирма сорвала отпуск как минимум двум десяткам россиян. По словам клиентов компании, все они общались с разными организациями, но все они приводили к одной личности.

НГС узнал, что руководитель сети турфирм может находиться на Кипре. Ущерб от действий организации может превышать 3 миллиона рублей.