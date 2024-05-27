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Криминал Хотел вернуть ребенка из детдома: новосибирец обещал устроить взрыв на Параде Победы — как его наказали

Хотел вернуть ребенка из детдома: новосибирец обещал устроить взрыв на Параде Победы — как его наказали

Мужчина также сообщал о планах взорвать Новосибирскую ГЭС

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Сибиряк получил условный срок

Калининский районный суд Новосибирска вынес приговор местному жителю Владимиру Сергееву, который угрожал совершить взрыв во время Парада Победы. Об этом сообщила пресс-служба Судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Все произошло 6 мая 2023 года. Сергеев позвонил по телефону «02» и сообщил, что под мостом в Новосибирске спрятаны гранатометы, которые он хочет использовать для взрыва во время Парада Победы 9 мая. 12 июля того же года новосибирец снова позвонил на номер «02» и сообщил о планах взорвать новосибирскую ГЭС.

Свои действия в ходе общения с оператором 9 мая новосибирец объяснил желанием вернуть сына.

— Звонивший представился Сергеевым В.Н., который высказал требование о возврате ему сына из детского дома, иначе он угрожает испортить парад, устроив взрыв, так как под мостами заложен гранатомет, — говорится в сообщении ведомства.

Сергееву было предъявлено обвинение по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч.2, ч.3 ст. 207 УК РФ). В ходе рассмотрения дела суд установил виновность новосибирца только в одном эпизоде «телефонного терроризма» — при звонке о якобы готовящемся взрыве на ГЭС. В эпизоде с сообщением о взрыве на Параде Победы мужчину оправдали, поскольку суд не нашел в его действиях состава преступления.

Калининский районный суд назначил Сергееву 3 года и 2 месяца условного срока с испытательным сроком в три года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее жительница Новосибирска рассказала, что дата отпор телефонным мошенникам, которые звонили ее мамы. В ответ неизвестные начали мстить и сожгли дверь квартиры пенсионерки.

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Новосибирск Суд Телефонный терроризм
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