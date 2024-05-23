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Криминал эксклюзив «У него целая группировка»: подростки избили школьника, угрожая ему оружием, — зачинщика знает весь микрорайон

«У него целая группировка»: подростки избили школьника, угрожая ему оружием, — зачинщика знает весь микрорайон

Драка попала на камеры, но полиция отказала в возбуждении дела

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Полиция проводила проверку несколько месяцев, но дело так и не возбудила

Жительница Новосибирска рассказала об избиении сына — инцидент произошёл ещё в январе, но полиция до сих пор не возбудила дело. Сибирячка утверждает, что её ребёнку угрожали травматическим пистолетом, а зачинщик драки продолжает ему угрожать. Корреспондент НГС поговорил с ней и получил ответ от полиции, а также нашел виновника инцидента. Подробнее — в материале.

«Нельзя толпой избивать человека»

15 января в микрорайоне «Щ» 15-летнего Максима (имена всех героев публикации изменены) избила толпа подростков. Как рассказала журналисту НГС мать школьника Елена, некоторое время до конфликта парня уже «вызывали на встречу» — предположительно, ссора произошла после того, как Максим вступился за девочку.

— Как все началось, я до конца не поняла. Я знаю от сына, что его какая-то компания долгое время оскорбляла и звала на разборки. Ему приходили сообщения, они очень настаивали. В итоге он согласился и пришёл на Инженерную на разборки, взял с собой друга и брата. У него началась драка с тем, кто его оскорблял — это был Иван, — вспоминает Елена.

Драка попала на камеры видеонаблюдения

По словам собеседницы НГС, обычная школьная драка быстро переросла в групповое избиение. Спасти Максима смог его младший брат.

— Драка была один на один, но когда мой сын начал одерживать верх, четверо ребят, которые стояли рядом, набросились на него. Повалили среди машин и давай наносить удары ногами. Потом подбежал мой средний сын, он их спугнул, потому что начал кричать: «Твари, что вы делаете?». Один из ребят достал травматический пистолет и махал им перед лицом сына — это видел и он, и его друг. Они оружием угрожали ему ещё до драки, говорили что-то вроде: «Может, тебе колени прострелить?», — продолжает женщина.

Елена обратилась в полицию в тот же день. Подростка забрали на скорой в больницу, где он провёл следующие пять дней. У ребёнка выявили сотрясение мозга и ушиб мягких тканей, врач рекомендовал наблюдаться у невролога. С того момента женщина пытается привлечь хулиганов к ответственности, но ни от полиции, ни от родителей зачинщика драки она не получила помощи.

— Я думала, что мы сможем хотя бы поговорить с родителями подростков о том, что нельзя толпой избивать человека. Но меня больше всего беспокоит травматический пистолет. С нами никто из родителей четверых парней не связался, — утверждает она.

«Мне никто ничего не сказал»

Полиция проводила доследственную проверку по заявлению Елены несколько месяцев. В середине апреля матери избитого подростка пришёл ответ от ГУ МВД России по Новосибирской области: в возбуждении административного дела отказали, а об уголовной ответственности в документе ничего не сказано.

— Была проведена проверка, вынесено постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении, поскольку результаты судебно-медицинской экспертизы на момент принятия решения не поступили. Производство по делу об административном правонарушении будет возобновлено при получении результатов судебно-медицинской экспертизы, — говорится в ответе (копия имеется в распоряжении НГС).

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области в ответ на запрос НГС сообщили, что все участники конфликта установлены. Один из подростков на момент происшествия находился на профилактическом учёте.

— Также вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в соответствии с действующим законодательством, — уточнили в пресс-службе.

Проверка продолжается, но у матери Максима возникает всё больше вопросов.

— Я даже не знаю точную информацию по делу, мне никто ничего не сказал. Может быть, это чей-то родительский пистолет, а родители, может быть, даже не знают, что ребенок брал его у них? — возмущается Елена.

«На него бесполезно оказывать влияние»

Предполагаемый зачинщик драки публикует в соцсети фото с оружием, похожим на боевое

Елена утверждает, что даже спустя несколько месяцев после драки зачинщик Иван продолжает преследовать ее сына. По данным матери, он учится в другой школе, но дети часто пересекаются в одном из торговых центров Академгородка.

— Мы съездили в школу, с директором поговорили. Директор сказал, что это чуть ли не целая группировка у этого Ивана. К родителям, говорит, смысла ехать даже нет — на него бесполезно оказывать влияние, — заявила собеседница. — Они продолжают моего сына преследовать. Говорят: «Пошли за угол, где камер нет». Зовут за гаражи. Они же часто встречаются в торговом центре, вот и подходят постоянно к нему.

Сибирячка опасается за безопасность своего сына, ведь предполагаемый виновник избиения остаётся безнаказанным.

НГС удалось связаться с матерью девятиклассника Ивана, но она отказалась комментировать заявления Елены. Директор школы, в которой учится Иван, также отказался от комментариев. В департаменте образования мэрии Новосибирска НГС в ответ на запрос сообщили, что в школе начали служебное расследование — в учебном заведении не знали об инциденте с избиением.

В начале мая НГС писал, что новосибирских школьников обвинили в избиении первоклассницы за полноту — в ситуации разбирается полиция.

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Новосибирск Драка школьников Полиция Академгородок
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