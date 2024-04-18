Превратил квартиру в бункер и прятался 21 год. В Югре судят экс-чиновника за расправу над прокурором — история дела

Юрий Чекин прятался в специальном тайнике, когда поджидал облаву Источник: Kommersant.ru











Юрий Чекин — пожалуй, один из самых известных и разыскиваемых людей в России. Его обвиняют в крупных хищениях, заказных убийствах прокурора Югры Юрия Бедерина и двух бизнесменов, покушении на жизнь еще одного высокопоставленного сотрудника прокуратуры. Следственный комитет и ФСБ искали Чекина более 20 лет, а он прятался прямо у них под носом — в квартире, которую оборудовал как бункер. За это время он смог скопить более 70 миллионов рублей, сделать племянницу своей гражданской женой и обеспечить безбедное существование своему сыну, который и стал тем, кто помог правоохранителям поймать отца. Подробности — в материале наших коллег из 86.RU.

Юра из Минфина

Юрий Чекин — чиновник и бывший начальник управления Министерства финансов России в ХМАО, он родился в селе Кошкино в Курганской области в 1963 году. В 30-летнем возрасте был назначен на пост руководителя управления.

Считается, что в этом же 1993-м он похитил у одного из нефтедобывающих предприятий более 15 миллионов казенных рублей, на него было возбуждено уголовное дело о хищении, которое расследовал заместитель прокурора округа Джавид Дамиров. По словам Дамирова, у него были неопровержимые доказательства виновности Чекина, но дело забрали на расследование в Екатеринбург, а там якобы развалили.

— Человек гипертрофирован больным самолюбием. Эго у него, конечно, чрезмерное. Дело уголовное забрали, передали прокурору Свердловской области. Полагаю, что соответствующим указанием, потому что через месяц уголовное дело было прекращено, а Чекин был освобожден из-под стражи. Когда он вышел, был одержим чувством мести, — рассказывал бывший зампрокурора телеканалу «Россия 24»

По словам Дамирова, ему пришлось уволиться из органов из-за Чекина, который создавал угрозу не только ему, но и его семье — на зампрокурора было совершено несколько покушений, его пытались взорвать в машине прямо во дворе ведомства. Он ушел из прокуратуры в 1996 году.

Убийство прокурора и двух бизнесменов

Прокурор Юрий Бедерин, убитый в 2000 году Источник: Zemlaki.okrlib.ru











По информации следствия, прокурор Юрий Бедерин даже после покушений и увольнения своего товарища Дамирова не унимался и пытался доказать кражу государственных средств Чекиным, поэтому глава управления Минфина передумал и решил расправиться с новой жертвой. 25 июля 2000 года в подъезде своего дома на улице Коминтерна в Ханты-Мансийске Бедерин был убит тремя выстрелами, в том числе в голову. Тело нашли на лестнице на втором этаже.



Соседи слышали лишь только скрежет, но нападавших заметили рабочие, которые чинили крышу котельной неподалеку. Они хорошо запомнили двух убегающих мужчин. Следователи составили подробные фотороботы подозреваемых, в Югру расследовать дело об убийстве Юрия Бедерина приехали следователи из Москвы и других городов России, в том числе старший следователь столичной прокуратуры Владимир Елсуков.

Киллеров задержали лишь спустя два месяца в Каспийске Республики Дагестан. Мастер спорта по боксу Рабадан Рабаданов и столяр Александр Козин получили от организаторов преступления 50 тысяч долларов. После убийства они развлекались в родном городе Каспийске и в столице, а обратно вернулись на новом автомобиле.

Исполнители расправы на первых допросах сдали одного из заказчиков, им оказался близкий к криминальным кругам владелец туристического агентства Виктор Змановский. При задержании он признался в содеянном и сообщил, что якобы основным заказчиком является Юрий Чекин.

По словам Змановского, Чекин обратился к нему с предложением убить первого заместителя прокурора Дамирова за 20 тысяч долларов. Однако впоследствии чиновник поменял свое решение и уже настаивал на убийстве Бедерина. Змановский потребовал за это уже 50 тысяч.

Сразу после преступления, еще до того, как следствию раскрылись детали и имена заказчиков, Чекин написал заявление в КРУ об увольнении в связи «с риском для жизни» и пропал на десятилетия.

Судили Змановского, Рабаданова и Козина тайно, выгнав всех журналистов сразу после уточнения личностей обвиняемых. Прессу допустили лишь только на оглашение приговора. Рабаданов, как непосредственный исполнитель убийства, получил 14 лет колонии строгого режима. Его подельнику Козину дали 12 лет строгого, а Змановскому — 18 лет.

Кроме того, Чекина следствие считает заказчиком убийств двух бизнесменов из Ханты-Мансийска: А. Руппеля и Б. Израилова. С первым он расправился якобы потому, что Руппель пытался присвоить деньги, заработанные на мошенничестве, а убийство Израилова было связано с карточным долгом Юрию Чекину, который тот отказался отдать добровольно.

Сам пришел в руки к следователям или сдал сын?

Дело об убийстве Бедерина несколько раз приостанавливали и возобновляли. В последний раз правоохранители оживили расследование в 2011 году, когда на пост руководителя регионального управления Следственного комитета заступил Михаил Мокшин. Найти Чекина всё не удавалось, а в 2018 он почти попался в руки силовиков, когда отправил свою племянницу Алену на региональное телевидение с записью своего обращения к президенту России Владимиру Путину. На этой записи Чекин заявил, что невиновен в преступлениях, а стал жертвой некой преступной группы, состоящей в том числе из высокопоставленных силовиков. Чекин жаловался, что ему отказывают в праве на защиту.

Сейчас видеозапись не доступна ни по одной из ссылок Источник: видеообращение с сайта Ugrapro











На тот момент все попытки силовиков отыскать Чекина не увенчались успехом. Следователи и оперативники следили за Аленой, но так и не смогли выйти на место жительства бывшего чиновника.



Вышли на след правоохранители лишь только в 2021 году, им стал известен адрес возможного проживания обвиняемого. Силовики с полной группой захвата нагрянули в квартиру ровно в день рождения убитого прокурора Бедерина, обнаружили тайное убежище и самого Чекина. Это была съемная квартира в центре Ханты-Мансийска, выяснилось, что предполагаемый заказчик убийства от следствия никуда не сбегал, а хорошо продумал свое исчезновение. О том, что он жив, знали только сын и племянница.

Юрий Чекин считает, что его сдал родной сын после того, как он решил поделить наследство между ним и своей любовницей. Эту версию озвучил адвокат обвиняемого Михаил Прутов URA.RU в 2021 году.



— Местонахождение Юрия правоохранителям сообщил его сын, — рассказал защитник. Адвокат уточнил, что причины поступка родственника своего подзащитного ему неизвестны, он уточняет информацию по этому вопросу и предполагает, что возможной причиной могла стать финансовая заинтересованность отпрыска, писало агентство.



Об этом заявлял позднее и сам Чекин. Он рассказал, что Сергей собирался уехать за границу из-за своей политической позиции, а также наследства, которое Чекин решил поделить с Аленой. Сам Сергей не признался в том, что сотрудничал с силовиками.



Кадры задержания чиновника Источник: МВД России

Как Чекину удавалось прятаться все эти годы

О местонахождении Юрия Чекина не знала даже его жена и другие дети — он будто канул в воду. Но через некоторое время преступник завел роман со своей племянницей. В убежище экс-чиновника нашли секс-игрушки и интимные видеозаписи. Чекин много тренировался в специально оборудованной спортивной зоне и занимался семейным бизнесом, доходы от которого делил сначала с сыном, а затем и с новой возлюбленной — племянницей Аленой.

Он не пользовался интернетом и телефоном, не выходил на улицу и ни с кем не общался, кроме двух человек. Под подоконником одной из комнат был оборудован специальный тайник, в котором Чекина бы не нашли нагрянувшие правоохранители, но спрятаться он в него не успел. В его квартире также обнаружили целый склад боевого оружия, различные документы и паспорт гражданина СССР.

Кадры из съемки задержания Чекина Источник: МВД России

Бывший чиновник не только не потерял свое состояние, полученное в тучные 90-е годы, но и преумножил его. Сейчас сбережения Чекина составляют около 70 миллионов рублей. Юрий вел налоговые дела фирм и занимался учетом финансов. В его убежище было всё аккуратно сложено и упорядочено.



Чекин рассказал подробно, как зарабатывал все эти годы Источник: Телеканал «Россия 1». Программа «Честный детектив»

Чекин отрицает обвинения

— Основная причина уголовного преследования — моя профессиональная деятельность в должности руководителя дивизионного управления Министерства финансов Российской Федерации в Ханты-Мансийском автономном округе. Конфликт, который у меня начался с прокуратурой в начале 90-х годов, — говорил бывший начальник управления в интервью телеканалу «Россия 1».



На днях суд присяжных признал Юрия Чекина виновным в убийстве прокурора округа Бедерина и двух предпринимателей, а также в хищении государственных денег и незаконном хранении оружия, заказных убийствах Руппеля А. В. и Израилова Б. М., хищении более 15 миллионов рублей, а также в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Чекин выступал перед присяжными в течение полутора часов Источник: «Вести Югория»

Адвокат Юрия Чекина Жанна Зеленкова также настаивает на невиновности своего подзащитного. В Сети не так много материалов, где Чекин объясняет свою версию событий. По мнению Зеленковой, следствие и суд не заинтересованы в публикации в открытом доступе позиции Чекина.

— Им это не нужно, банально не заинтересованы. Мы настаиваем на невиновности Юрия Васильевича, — сказала корреспонденту 86.RU защитница.