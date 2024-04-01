«Я считаю, это правильно». Правозащитники и юристы — о выходе на волю «вора в законе № 1» Шакро Молодого

Рассказываем, что известно об освобождении Шакро Молодого Источник: Никеричев Андрей / Агенство «Москва»











Усть-Лабинский суд в Краснодаре принял решение об условно-досрочном освобождении по медицинским показаниям криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой. В 2018 году его приговорили к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима по делу о вымогательстве у владелицы ресторана в Москве.

И вот в пятницу, 29 марта Шакро вышел на свободу. Авторитетный вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой) после освобождения по УДО из колонии сразу же был доставлен на Житную улицу в главное здание МВД России. Там с ним побеседовали и сфотографировали.



Как сообщает 1 апреля издание «Прайм Крайм», 71-летнему Калашову зачитали «предостережение о недопустимости противоправной деятельности в качестве предполагаемого лидера уголовной среды». Шакро словесно подтвердил, что все понял, но от подписывания бумаг воздержался.



Корреспондент MSK1.RU поговорила с экспертами, чтобы выяснить все детали выхода на волю криминального авторитета Калашова и его историю.



Кто такой Шакро Молодой?

Захарий Калашов — уроженец Тбилиси. Широко известен в криминальных кругах под прозвищем Шакро Молодой. Работал с Вячеславом Иваньковым (Япончиком) и Асланом Усояном (Дедом Хасаном). После смерти последнего он стал лидером преступного мира России, заняв верхушку блатной иерархии. На Калашова было совершено не менее десяти покушений.

Источник: Ведяшкин Сергей / Агенство «Москва»











По версии силовиков, именно Калашов занимался разделом незаконно добытого имущества и денег между участниками московских ОПГ. В июне 2005 года спецслужбы Испании провели против лидеров российского криминала операцию под кодовым названием «Оса», в результате которой были задержаны несколько десятков человек. Но Шакро удалось скрыться, он был задержан только в мае 2006 года в ОАЭ, после чего перевезен в Испанию. В июне 2006 года Захарий был приговорен испанским судом к семи с половиной годам лишения свободы и штрафу в 20 миллионов евро. Позже срок продлили до 9 лет.



В 2010 году Грузия подала в Минюст Испании запрос о выдаче Захария Калашова для уголовного преследования. Там он был заочно приговорен к 18 годам тюремного заключения за похищение криминального «бухгалтера» Алекса Крейна, связанного с московским игорным бизнесом, и организацию незаконного вооруженного формирования (ст. 144 и 223 УК Грузии). Всё его имущество на родине, в том числе 62-комнатный дворец, было конфисковано в пользу государства. Испанский суд отказал в экстрадиции преступника в Грузию и выдворил его в Россию, где после профилактической беседы он был отпущен.

Особняк Шакро в Грузии Источник: 1in.am











В 2015 году Шакро Молодой вместе с Андреем Кочуйковым (Итальянец) и Эдуардом Романовым участвовали в перестрелке в Москве на Родчельской улице, ставшей следствием вымогательства 8 миллионов рублей у хозяйки кафе Elements. Подельников Калашова задержали. В дальнейшем Шакро Молодой пытался за взятку порядка 1 миллиона долларов освободить их из заключения.



В итоге подельников задержали и осудили на полгода за статью 330 УК (самоуправство). В июне 2016 года Кочуйков и Романов формально были освобождены, но их тут же задержали за вымогательство денег (ч. 3 ст. 163 УК РФ), а само расследование дела было передано в Главное следственное управление МВД.

Так выглядит ресторан на Родчельской улице, у которого произошла перестрелка Источник: Яндекс.Карты / Абдулла Закур











Через месяц Захарий Калашов был задержан и доставлен в полицию по делу о вымогательстве. А затем ФСБ арестовала первого заместителя начальника ГСУ СК по Москве Дениса Никандрова, начальника управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко и его заместителя Александра Ламонова по обвинению в получении взятки, позже был арестован руководитель московского главка СКР Дрыманов.



Состоявшийся в 2018 году суд приговорил Калашова (Шакро Молодой) к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима по делу о вымогательстве. Никулинский районный суд Москвы признал Калашова виновным по пунктам «а», «б» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное с применением насилия организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере). Обвинение настаивало на наказании сроком 10 лет колонии и штрафе в 700 тысяч рублей.



Как он смог оказаться на воле?

13 марта было принято решение об УДО по медицинским показаниям Источник: Ведяшкин Сергей / Агенство «Москва»











По словам адвоката Владимира Постанюка, при выходе по УДО в связи с состоянием здоровья всегда назначается медицинская экспертиза, которая подтверждает необходимость этого решения. В законодательстве РФ оговорены заболевания, не позволяющие дальнейшее заключение.



— У нас есть постановление правительства Российской Федерации, которое установило перечень заболеваний, которые препятствуют отбытию наказания в местах лишения свободы. Как правило, они тяжелые. После решения суда первой инстанции он мог выйти сразу, — объяснил Постанюк.

«Если речь идет о заболевании, которое требует специального лечения, с точки зрения гуманизма ждать, когда оно вступит в силу, не совсем правильно» Владимир Постанюк, адвокат

Болел, но режим не «качал»?

Также об освобождении Шакро Молодого высказалась член СПЧ и правозащитница Ева Меркачева. Ранее она навещала криминального авторитета, когда он содержался в Лефортово. По ее словам, Калашов действительно серьезно болен. Но при этом он вел себя достойно и режим не «качал».

— Если подошло сроку УДО и если он ничего не нарушал, то ничего страшного в том, что он выйдет, нет. Я считаю, что это даже правильно, потому что он в возрасте и болеет. Когда он в Лефортово был, это было очевидно. Несколько раз приходила к нему в камеру и знаю точно, что от сотрудников никаких нареканий не поступало. Наверняка то же самое было в тот период, когда содержался в колонии, — рассказала Меркачева MSK1.RU.

Из московского Лефортово криминального авторитета перевели в ИК в Краснодарском крае Источник: Анна Золотова / NGS.RU











Также она отметила, что ИК-2 в Краснодарском крае, в которой отбывал срок Калашов, подчинена УФСИН и считается так называемой «красной зоной». В таких колониях заключенные содержатся в строгом порядке, а за малейшие нарушения официальных правил поведения их наказывают.



— Он находился в ИК-2 в Краснодаре. Это точно «красная зона», условно так называются те учреждения, которые полностью под контролем администрации. За ним, я уверена, был особый надзор, с учетом того, что про него говорят. Я думаю, что ему создавались такие условия, в которых он был в полной изоляции, — предположила правозащитница.

Могут посадить снова?

Как считает юрист и бывший следователь Федор Глушков, криминальный авторитет может снова оказаться за решеткой — в том случае, если в отношении него будут незакрытые уголовные дела и их срок давности позволит продолжать расследование.

— Если какое-то преступление было не раскрыто и это будет сделано после его освобождения, его имеют право привлечь в любой момент, если не истекли сроки давности. По некоторым преступлениям, особенно это касается воров в законе, они вообще не исчисляются. То же самое с преступлениями, связанными с экстремизмом и терроризмом. Что касается тяжких преступлений, там срок 15 лет, — отметил Глушков.

Шакро Молодой может быть вновь осужден, если его другие преступления раскроются Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Также следует учитывать преклонный возраст Шакро Молодого. В конце марта ему исполнился 71 год.

