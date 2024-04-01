«Я считаю, это правильно». Правозащитники и юристы — о выходе на волю «вора в законе № 1» Шакро Молодого

Усть-Лабинский суд в Краснодаре принял решение об условно-досрочном освобождении по медицинским показаниям криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой. В 2018 году его приговорили к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима по делу о вымогательстве у владелицы ресторана в Москве.
И вот в пятницу, 29 марта Шакро вышел на свободу. Авторитетный вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой) после освобождения по УДО из колонии сразу же был доставлен на Житную улицу в главное здание МВД России. Там с ним побеседовали и сфотографировали.
Как сообщает 1 апреля издание «Прайм Крайм», 71-летнему Калашову зачитали «предостережение о недопустимости противоправной деятельности в качестве предполагаемого лидера уголовной среды». Шакро словесно подтвердил, что все понял, но от подписывания бумаг воздержался.
Корреспондент MSK1.RU поговорила с экспертами, чтобы выяснить все детали выхода на волю криминального авторитета Калашова и его историю.
Кто такой Шакро Молодой?
Захарий Калашов — уроженец Тбилиси. Широко известен в криминальных кругах под прозвищем Шакро Молодой. Работал с Вячеславом Иваньковым (Япончиком) и Асланом Усояном (Дедом Хасаном). После смерти последнего он стал лидером преступного мира России, заняв верхушку блатной иерархии. На Калашова было совершено не менее десяти покушений.
По версии силовиков, именно Калашов занимался разделом незаконно добытого имущества и денег между участниками московских ОПГ. В июне 2005 года спецслужбы Испании провели против лидеров российского криминала операцию под кодовым названием «Оса», в результате которой были задержаны несколько десятков человек. Но Шакро удалось скрыться, он был задержан только в мае 2006 года в ОАЭ, после чего перевезен в Испанию. В июне 2006 года Захарий был приговорен испанским судом к семи с половиной годам лишения свободы и штрафу в 20 миллионов евро. Позже срок продлили до 9 лет.
В 2010 году Грузия подала в Минюст Испании запрос о выдаче Захария Калашова для уголовного преследования. Там он был заочно приговорен к 18 годам тюремного заключения за похищение криминального «бухгалтера» Алекса Крейна, связанного с московским игорным бизнесом, и организацию незаконного вооруженного формирования (ст. 144 и 223 УК Грузии). Всё его имущество на родине, в том числе 62-комнатный дворец, было конфисковано в пользу государства. Испанский суд отказал в экстрадиции преступника в Грузию и выдворил его в Россию, где после профилактической беседы он был отпущен.
В 2015 году Шакро Молодой вместе с Андреем Кочуйковым (Итальянец) и Эдуардом Романовым участвовали в перестрелке в Москве на Родчельской улице, ставшей следствием вымогательства 8 миллионов рублей у хозяйки кафе Elements. Подельников Калашова задержали. В дальнейшем Шакро Молодой пытался за взятку порядка 1 миллиона долларов освободить их из заключения.
В итоге подельников задержали и осудили на полгода за статью 330 УК (самоуправство). В июне 2016 года Кочуйков и Романов формально были освобождены, но их тут же задержали за вымогательство денег (ч. 3 ст. 163 УК РФ), а само расследование дела было передано в Главное следственное управление МВД.
Через месяц Захарий Калашов был задержан и доставлен в полицию по делу о вымогательстве. А затем ФСБ арестовала первого заместителя начальника ГСУ СК по Москве Дениса Никандрова, начальника управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко и его заместителя Александра Ламонова по обвинению в получении взятки, позже был арестован руководитель московского главка СКР Дрыманов.
Состоявшийся в 2018 году суд приговорил Калашова (Шакро Молодой) к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима по делу о вымогательстве. Никулинский районный суд Москвы признал Калашова виновным по пунктам «а», «б» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное с применением насилия организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере). Обвинение настаивало на наказании сроком 10 лет колонии и штрафе в 700 тысяч рублей.
Как он смог оказаться на воле?
По словам адвоката Владимира Постанюка, при выходе по УДО в связи с состоянием здоровья всегда назначается медицинская экспертиза, которая подтверждает необходимость этого решения. В законодательстве РФ оговорены заболевания, не позволяющие дальнейшее заключение.
— У нас есть постановление правительства Российской Федерации, которое установило перечень заболеваний, которые препятствуют отбытию наказания в местах лишения свободы. Как правило, они тяжелые. После решения суда первой инстанции он мог выйти сразу, — объяснил Постанюк.
«Если речь идет о заболевании, которое требует специального лечения, с точки зрения гуманизма ждать, когда оно вступит в силу, не совсем правильно»
Болел, но режим не «качал»?
Также об освобождении Шакро Молодого высказалась член СПЧ и правозащитница Ева Меркачева. Ранее она навещала криминального авторитета, когда он содержался в Лефортово. По ее словам, Калашов действительно серьезно болен. Но при этом он вел себя достойно и режим не «качал».
— Если подошло сроку УДО и если он ничего не нарушал, то ничего страшного в том, что он выйдет, нет. Я считаю, что это даже правильно, потому что он в возрасте и болеет. Когда он в Лефортово был, это было очевидно. Несколько раз приходила к нему в камеру и знаю точно, что от сотрудников никаких нареканий не поступало. Наверняка то же самое было в тот период, когда содержался в колонии, — рассказала Меркачева MSK1.RU.
Также она отметила, что ИК-2 в Краснодарском крае, в которой отбывал срок Калашов, подчинена УФСИН и считается так называемой «красной зоной». В таких колониях заключенные содержатся в строгом порядке, а за малейшие нарушения официальных правил поведения их наказывают.
— Он находился в ИК-2 в Краснодаре. Это точно «красная зона», условно так называются те учреждения, которые полностью под контролем администрации. За ним, я уверена, был особый надзор, с учетом того, что про него говорят. Я думаю, что ему создавались такие условия, в которых он был в полной изоляции, — предположила правозащитница.
Могут посадить снова?
Как считает юрист и бывший следователь Федор Глушков, криминальный авторитет может снова оказаться за решеткой — в том случае, если в отношении него будут незакрытые уголовные дела и их срок давности позволит продолжать расследование.
— Если какое-то преступление было не раскрыто и это будет сделано после его освобождения, его имеют право привлечь в любой момент, если не истекли сроки давности. По некоторым преступлениям, особенно это касается воров в законе, они вообще не исчисляются. То же самое с преступлениями, связанными с экстремизмом и терроризмом. Что касается тяжких преступлений, там срок 15 лет, — отметил Глушков.
Также следует учитывать преклонный возраст Шакро Молодого. В конце марта ему исполнился 71 год.
— В законе у нас есть оговорка, что когда судят человека, который достиг 65 лет, ему в суде не назначают максимальное наказание. Бывают случаи, когда срок давности формально истек, но суд может отказать в прекращении дела. Всё это на его усмотрение, — заключил адвокат Постанюк.
Ранее мы рассказывали, что экс-главу управления собственной безопасности СК России нашли мертвым в колонии. Также мы публиковали репортаж из дома ребенка при женской колонии. Почитайте еще историю криминального авторитета Мишки Слепого, который держал в страхе всю Москву в 90-х.