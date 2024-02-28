«Схватил и перекинул через бедро»: школьнице сломали ключицу на физкультуре — мама пошла в суд

В Новосибирске мама семиклассницы подала в суд на школу с требованием компенсации морального и материального вреда из-за инцидента на уроке физкультуры. В апреле прошлого года одноклассник схватил ее дочь и сломал ей ключицу.
— Точно сейчас нельзя сказать — была ли это игра, но мальчик решил показать борцовский прием. Схватил девочку и перекинул через бедро, — объяснила корреспонденту НГС помощник прокурора Ленинского района Надежда Александрова. — Девочке был причинен средний тяжести вред здоровью — перелом ключицы со смещением.
Мама предъявила иск к школе, так как во время уроков за детей несут ответственность работники образовательного учреждения. Она хочет компенсацию морального вреда в 400 тысяч рублей и возмещение материального вреда на несколько тысяч рублей. Представитель одноклассника привлечен к делу как третье лицо.
— У нас было пока только одно судебное заседание. Но представитель школы высказалась, что против иска они возражают. Они считают, что все мероприятия провели, которые должны были. Девочке оказали помощь, перевели на домашнее обучение, — перечислила помощник прокурора. — Не хотят они в одном лице нести ответственность.
В ноябре прошлого года шестиклассница оказалась в больнице со сломанной спиной после урока физкультуры в Новосибирске.