«Назначена операция»: что сейчас с ученым-гидрологом, из которого пытались сделать серийного убийцу по обвинению искусственного интеллекта

После возвращения из СИЗО Александр Цветков,
— Александр потихоньку адаптируется. Работает, учитывая все ограничения. Чувствует себя лучше, конечно, — рассказала супруга гидролога.
Он провел в московском СИЗО полгода, вернулся домой к жене и трем детям в декабре 2023 года. За время заключения у него ухудшилось здоровье. Были разговоры даже о том, что ученый перенес инфаркт на ногах. По словам жены, дома ему потихоньку становится лучше, гидролог посещает врачей.
— Консультируемся со специалистами. Назначена на март операция, — уточнила Марина Цветкова.
Арест Александру заменили мерой пресечения в виде запрета определенных действий. Ранее адвокат гидролога Давид Афян говорил, что сторона защиты будет добиваться его выхода на работу. Видимо, следователи всё же пошли навстречу. Новых заседаний по делу пока не было.
Сотрудники института биологии внутренних вод имени
— Все очень рады, это однозначно. Ждали возвращения, приняли тепло, — рассказала сотрудница института в беседе с 76.RU.
Убивали знакомых
Убийства, в причастности к которым подозревают Александра, происходили на территории Московской области в 2002 году. Серия расправ началась с того, что двое приятелей, одним из которых сейчас следствие считает Александра Цветкова, 2 августа находились в деревне Городище Воскресенского поселения в Москве. Согласно материалам дела, там они зарезали знакомого. Мотивы поступка не уточняются.
Второй эпизод относят к 15 августа 2002 года. По версии следствия, эти же двое заявились в квартиру на Ярославском шоссе в Москве, где жила их приятельница, и набросились на нее. Один из подозреваемых схватил женщину за горло и начал душить. В это время второй кинулся на дочку женщины и порезал девушке шею. Она истекла кровью и скончалась до приезда медиков. По данным адвоката Александра, вышеперечисленные события происходили 2, 10 и 11 августа 2002 года.
Одного из подозреваемых — 40-летнего мужчину по фамилии Алешин — задержали спустя двадцать лет, в ноябре 2022 года, и заключили под стражу. Со временем выяснилось, что он причастен еще и к убийству
Московские следователи 16 февраля 2023 года сообщали, что уголовное дело в отношении второго соучастника вынесено в отдельное производство. Тогда в органах следствия искали того, кто убивал людей вместе с Алешиным.
Забрали из аэропорта
В этот же день, 16 февраля, Александр Цветков возвращался из командировки в Красноярск. После приземления самолета стюардесса попросила сохранять пассажиров спокойствие, когда в салон зашли люди в форме. Они попросили Александра Цветкова проследовать с ними на глазах у изумленных коллег.
Изначально пошли разговоры о том, что Александра задержали по вине искусственного интеллекта. Якобы камера распознавания лиц выявила
— Искусственный интеллект выдал, что составленный в 2003 году, то есть 20 лет назад, фоторобот убийцы женщин на 55% совпадает с Александром Цветковым. Его задержали в аэропорту после экспедиции. Интересно, что у него всё было задокументировано, потому что он ученый-гидролог. С ним вместе в те дни, когда совершались убийства в Москве, были профессора, доктора наук. В том числе директор института РАН. И они удивляются, говорят: «Как нам следствие не верит? Мы показываем фотографии, показываем результаты лабораторных исследований, свидетельства, что он был с нами за много километров. Но следствие держит ученого в СИЗО уже почти год. И всё, что у них есть — это показания искусственного интеллекта и еще уголовника, который на самом деле на любого может пальцем показать, — обратилась Ева Меркачева к президенту. — Вообще, в этих преступлениях прошлых лет большая опасность, когда о них вспоминают люди, находящиеся на пожизненном сроке или в колониях особого режима. Им терять нечего, они готовы дать любые показания. А люди от этого страдают.
После задержания Александра отправили в изолятор. Изначально ученый дал признательные показания, но позже от них отказался. Сторона защиты уверяет, что ученый признался в преступлениях под давлением.
Почти сразу после задержания адвокат и коллеги Александра предоставили следствию алиби: документы, подтверждающие, что в даты, когда были совершены убийства, гидролог находился в научных экспедициях. Цветков работает ученым не одно десятилетие. Однако это не помогло освободить его.
Правоохранителей не смутило и явное несовпадение во внешности Александра и мужчины из свидетельских показаний тех лет. Например, свидетель и второй подозреваемый по делу Алешин утверждают, что у настоящего убийцы были татуировки на пальцах в виде перстней и кельтский узор на левой руке. И адвокат, и жена Цветкова говорят, что у Александра нет и никогда не было наколок.
Существует еще одно несоответствие, о котором рассказала супруга Александра. Второй подозреваемый утверждает, что в 2002 году Цветков вместе с ним бродяжничал на площади трех вокзалов в Москве. Пил алкоголь и «выкуривал по полпачки сигарет в день». Однако Марина Цветкова говорит, что в те годы Александр уже был научным сотрудником на хорошем счету и за такое поведение его выгнали бы из института без промедлений. К тому моменту ученый даже получил жилье от института.
Держали в СИЗО, помог Путин
Спустя пару месяцев в СИЗО у ученого проявились хронические проблемы со здоровьем. Его отправили в тюремную больницу при «Матросской тишине». Но позже вновь вернули в
В неволе он отметил 50-летие. Супруга Цветкова обращалась за помощью в администрацию президента и писала обращение депутату Госдумы Валентине Терешковой. Это дало свои плоды — после коллективного обращения историей Александра заинтересовалась Генпрокуратура. Во время проверки ведомство обнаружило нарушения в проверке алиби ученого. Проще говоря: следователи допустили ошибку, изучая документы, говорящие о невиновности Александра Цветкова.
— Ваше коллективное обращение о необоснованном уголовном преследовании
После этого удача повернулась на сторону Александра и его семьи. На Совете по развитию гражданского общества и правам человека правозащитник Ева Меркачева обозначила проблему президенту РФ Владимиру Путину, заявив, что из-за использования искусственного интеллекта в расследовании под следствием оказался ярославский ученый, имеющий крепкое алиби. Глава государства отреагировал, поручив разобраться в вопросе.
— Надо посмотреть за тем, что в этой сфере происходит, и внимательно анализировать, где ужесточение наказания ведет к снижению преступности, а где оно является запредельным и не выполняет свои функции. Надо проанализировать внимательно со специалистами. Но если вы считаете, что это требует внимания со стороны государства, мы так и сделаем. Искусственный интеллект — сложная тема, сфера больших данных, она очень эффективно работает во многих областях. Если есть какие-то сбои, надо их проанализировать и сделать выводы соответствующие, — заявил Владимир Путин.
«Это другая мера»
История Александра Цветкова после освобождения из СИЗО не закончилась. Расследование идет до сих пор, и Александр по-прежнему проходит по делу в качестве обвиняемого, просто мера пресечения теперь мягче. Адвокат гидролога Давид Афян объяснил, что значит запрет определенных действий.
— Ему нельзя общаться с участниками процесса и иными лицами по поводу расследования дела, пользоваться мобильной связью и интернетом, — объяснил юрист. — Он не находится под домашним арестом, это другая мера пресечения, чтобы вы понимали.
Встречали Александра друзья и родные торжественно — с плакатами и крепкими объятиями. Жена ученого счастлива, что муж наконец вернулся. Она опубликовала трогательную запись на своей странице во «ВКонтакте».
Рассматривать само дело по существу будут лишь в том случае, если следствие соберет достаточно доказательств для обвинения ученого и передаст свои наработки в суд. Мы следим за историей в этом сюжете.