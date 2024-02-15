«Назначена операция»: что сейчас с ученым-гидрологом, из которого пытались сделать серийного убийцу по обвинению искусственного интеллекта

Забрали из аэропорта

В этот же день, 16 февраля, Александр Цветков возвращался из командировки в Красноярск. После приземления самолета стюардесса попросила сохранять пассажиров спокойствие, когда в салон зашли люди в форме. Они попросили Александра Цветкова проследовать с ними на глазах у изумленных коллег.



Изначально пошли разговоры о том, что Александра задержали по вине искусственного интеллекта. Якобы камера распознавания лиц выявила 50-процентное сходство со старым фотороботом, составленным по делу об убийствах в Москве и Подмосковье. Официально эту версию никто не подтверждал, однако спустя больше полугода, на Совете по развитию гражданского общества и правам человека, правозащитница Ева Меркачева подтвердила эту причину задержания Александра.



— Искусственный интеллект выдал, что составленный в 2003 году, то есть 20 лет назад, фоторобот убийцы женщин на 55% совпадает с Александром Цветковым. Его задержали в аэропорту после экспедиции. Интересно, что у него всё было задокументировано, потому что он ученый-гидролог. С ним вместе в те дни, когда совершались убийства в Москве, были профессора, доктора наук. В том числе директор института РАН. И они удивляются, говорят: «Как нам следствие не верит? Мы показываем фотографии, показываем результаты лабораторных исследований, свидетельства, что он был с нами за много километров. Но следствие держит ученого в СИЗО уже почти год. И всё, что у них есть — это показания искусственного интеллекта и еще уголовника, который на самом деле на любого может пальцем показать, — обратилась Ева Меркачева к президенту. — Вообще, в этих преступлениях прошлых лет большая опасность, когда о них вспоминают люди, находящиеся на пожизненном сроке или в колониях особого режима. Им терять нечего, они готовы дать любые показания. А люди от этого страдают.