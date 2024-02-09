Нашли в подвале, завернутыми в пакет. Всё, что известно о жестоком убийстве миллионерши из Подмосковья и ее подруг-близняшек

Тела трех пенсионерок нашли в загородном доме в Московской области с огнестрельными ранениями.
Из недешево обставленного коттеджа пропали 200 тысяч рублей наличными, драгоценности, телефон, сторожевая овчарка и автомобиль хозяйки — Mercedes GLC-класса. Его позже нашли в 37 километрах от места убийства. С карты одной из жертв сняли несколько миллионов рублей.
Кому помешали немолодые подруги-предпринимательницы, что известно об их бизнесах и главном подозреваемом, бывшем сотруднике ГИБДД — рассказывают наши коллеги из MSK1.RU в этом материале.
Изрешетили тела и забрали собаку
В среду, 7 февраля, в полицию обратился сосед: мужчина заметил, что пенсионерки несколько дней не выходили во двор, и забеспокоился. Одно тело лежало в пакете под лестницей, два других — в комнатах. На стенах виднелись следы от пуль, а вещи в коттедже были разбросаны.
Преступники расправились с пенсионерками с особой жестокостью: в
Помимо ценных вещей, пропала сторожевая овчарка. Сыщики не исключают, что убийцы могли застрелить животное, а труп вывезти и выбросить. Других животных — бернского зенненхунда и кошку — преступники не тронули.
— У них были собаки, а я сама тоже собачница, — рассказала MSK1.RU Светлана, жительница Свитино. — Мы с ними сошлись на этой теме. Летом часто гуляли вместе.
После расправы убийцы завернули тела женщин в мешки и уехали на элитном внедорожнике хозяйки дома. Позже Mersedes GLC 250 нашли далеко от места убийства — на стоянке в Звенигороде.
По данным SHOT, в машине убитой обнаружили отпечатки двух человек. Telegram-канал «112» со ссылкой на следствие пишет, что подозреваемые два дня катались на угнанном авто: его зафиксировали камеры в воскресенье, 4 февраля, и в понедельник. Тогда о гибели пожилых женщин еще никто не знал.
Дружили 40 лет и жили вместе
У предпринимательницы Светланы Филанович осталась сестра-близнец Татьяна, она преподает медиакоммуникации в московском РАНХиГС. Женщины родились в Хабаровске, выросли в Екатеринбурге: сменили там несколько школ, а потом поступили на философский факультете УрГУ (Уральского государственного университета — ныне УрФУ. — Прим. ред.).
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Друзья и однокурсники рассказали, что женщины всегда были активными, играли в студенческом КВН, увлекались творчеством. Одна из убитых, Наталья Казыльская (Онищенко), связала свою жизнь с кукольным театром: сама изготавливала кукол и ставила спектакли.
В одном из интервью газете «Весть» она рассказывала, что в начале
По словам жителей деревни, пенсионерки жили там больше трех лет. Ни с кем не ссорились, были гостеприимны, часто устраивали посиделки с гитарой. Любимое дело Наталья Казыльская не оставила и переехав в подмосковную деревню. По словам жителей Свитино, вместе с сестрой-близнецом Ириной Хант они привлекали местных жителей к своему увлечению и ездили с выступлениями в соседние деревни и города.
— Ее сестру Ирину я тоже знала. Они были вместе и погибли вместе. У нас многие в деревне жили их творческим коллективом, — поделилась с MSK1.RU Марина, коллега погибших. — Они два года активно занимались творчеством. Номера, которые они ставили, — это было просто потрясающе.
Тела
Семейная бизнес-империя пенсионерок
По одной из главных версий, женщин могли убить ради наживы. Известно, что хозяйка дома имела крупные активы. Ее сестра-близнец и подруги тоже не были в стороне от бизнеса.
Светлана Филанович владела 51% ООО «ТИАЛ» («Термоусаживающаяся изоляционная антикоррозионная лента») — предприятия, производящего полимерную продукцию. «ТИАЛ» сотрудничала с «Газпромом», «Лукойлом», «Роснефтью» и другими крупными компаниями. Ее сестра-близнец Татьяна Камоза, специалист в сфере медиакоммуникаций и преподаватель РАНХиГС, оказывала заводу помощь в продвижении и PR. Чистая прибыль предприятия за 2022 год составила 66 миллионов рублей.
Кроме того, Филанович была соучредителем типографической фирмы ООО «Принт инвест». Ей также принадлежала часть ООО «Сигно групп» — оно производит полиграфические этикетки и бирки для продуктов и других товаров. Еще одна компания, крупной долей которой владела бизнесвумен, ООО «Комплект-сервис» — фирма по аренде и управлению недвижимым имуществом.
Все три фирмы были зарегистрированы по одному и тому же адресу. Гендиректором «Комплект-сервис» с 2018 года значилась ее подруга, любительница кукольного театра, Наталья Казыльская.
Другой бизнес Филанович развивала в Геленджике. Предпринимательница владела 20% «Черноморской пивоваренной компании», а на ее подругу Ирину Хант был записан ООО «ГПК». Первая фирма занимается изготовлением пива, вторая — продает алкоголь в ресторане на берегу Черного моря. По адресу компаний расположен бар-пивоварня «Натюрлих».
Руководит пивным бизнесом, согласно данным «Контур.Фокус», Дмитрий Онищенко — родной брат Ирины и Натальи, который проживает в Краснодарском крае.
Брат убитых сестер-близняшек рассказал MSK1.RU, что приехал в Москву после новостей о гибели сестер. В столице он планирует находиться, пока идет следствие.
— Как может себя чувствовать человек после такого? Про Михаила (Борзых — обвиняемого в убийстве. — Прим. ред.) я от вас слышу впервые. У нас были хорошие отношения со всеми, — сказал Онищенко.
За что расправились с женщинами
По обвинению в убийстве женщин разыскивают
По другой версии, Светлана Филанович одолжила денег Борзых на покупку участка в Новом Свитино, а в залог он ей оставил мотоцикл. Однако что именно привело к жестокой расправе, пока остается неизвестно.
Расследованием сейчас занимается первое управление по особо важным делам управления СК Подмосковья.
— К работе на месте происшествия подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов, — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.
«Много денег давала»: кого обвиняют в убийстве
Главного обвиняемого в преступлении, экс-сотрудника полиции Михаила Борзых, объявили в розыск. Тверской суд Москвы накануне вынес решение о его аресте с момента поимки. Предположительно, он скрылся за границей.
Как выяснил MSK1.RU, мужчина был замначальника отдела надзора и контроля в сфере дорожной деятельности УГИБДД ГУ МВД России по Московской области. У Борзых есть жена и ребенок. Супруга бывшего автоинспектора владеет салоном красоты. Как ИП женщина зарегистрирована в Балашихе Московской области. По словам родственников, Михаил уехал за границу, чтобы закупить товары для ее бизнеса.
Отец обвиняемого Виталий уверен в невиновности сына. В разговоре с телеканалом «360» он рассказал, что у убитой предпринимательницы было много завистников, а Борзых могли подставить.
— Это сделал не он, это мы напрямую можем сказать. Он не мог. Мы его родители, мы его воспитали по правильной линии, — заявил он. — Он работал оперуполномоченным, работал в ГИБДД, звание у него — подполковник. Следаком он работал.
По данным Telegram-канала «112», сотрудники правоохранительных органов подозревают в расправе не только Михаила Борзых, но и его подельника.
Мы поговорили с родными и близкими убитых. Они рассказали, как сейчас переживают новость об убийстве пенсионерок. Все подробности произошедшего читайте в одном сюжете.