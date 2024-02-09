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Нашли в подвале, завернутыми в пакет. Всё, что известно о жестоком убийстве миллионерши из Подмосковья и ее подруг-близняшек

В расправе обвиняют бывшего сотрудника полиции, его объявили в розыск

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На стенах в доме были следы от пуль, а вещи в коттедже были разбросаны

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Тела трех пенсионерок нашли в загородном доме в Московской области с огнестрельными ранениями. 65-летняя хозяйка коттеджа владела заводом в Подмосковье и еще несколькими фирмами, ее 67-летние подруги-близняшки тоже участвовали в семейном бизнесе. Женщины дружили со студенческих времен, а разменяв шестой десяток и добившись в жизни успеха, решили переехать в деревню, поближе к природе.

Из недешево обставленного коттеджа пропали 200 тысяч рублей наличными, драгоценности, телефон, сторожевая овчарка и автомобиль хозяйки — Mercedes GLC-класса. Его позже нашли в 37 километрах от места убийства. С карты одной из жертв сняли несколько миллионов рублей.

Кому помешали немолодые подруги-предпринимательницы, что известно об их бизнесах и главном подозреваемом, бывшем сотруднике ГИБДД — рассказывают наши коллеги из MSK1.RU в этом материале.

Изрешетили тела и забрали собаку

В среду, 7 февраля, в полицию обратился сосед: мужчина заметил, что пенсионерки несколько дней не выходили во двор, и забеспокоился. Одно тело лежало в пакете под лестницей, два других — в комнатах. На стенах виднелись следы от пуль, а вещи в коттедже были разбросаны.

Загородный дом, где убили пенсионерок, оцепили силовики

Загородный дом, где убили пенсионерок, оцепили силовики

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Преступники расправились с пенсионерками с особой жестокостью: в 64-летнюю Светлану Филанович выстрелили восемь раз — в грудь, живот и спину. В 67-летнюю Наталью Казыльскую и ее сестру-близнеца Ирину Хант стреляли трижды. Последней одна из пуль пришлась прямо в голову.

Слева направо: сестры Наталья Казыльская и Ирина Хант (их девичья фамилия — Онищенко), сестры Татьяна Камоза (жива) и Светлана Филанович — хозяйка дома

Слева направо: сестры Наталья Казыльская и Ирина Хант (их девичья фамилия — Онищенко), сестры Татьяна Камоза (жива) и Светлана Филанович — хозяйка дома

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Помимо ценных вещей, пропала сторожевая овчарка. Сыщики не исключают, что убийцы могли застрелить животное, а труп вывезти и выбросить. Других животных — бернского зенненхунда и кошку — преступники не тронули.

— У них были собаки, а я сама тоже собачница, — рассказала MSK1.RU Светлана, жительница Свитино. — Мы с ними сошлись на этой теме. Летом часто гуляли вместе.

После расправы убийцы завернули тела женщин в мешки и уехали на элитном внедорожнике хозяйки дома. Позже Mersedes GLC 250 нашли далеко от места убийства — на стоянке в Звенигороде.

На парковке остались еще два автомобиля. Один из них принадлежит убитой Ирине Хант (Онищенко)

На парковке остались еще два автомобиля. Один из них принадлежит убитой Ирине Хант (Онищенко)

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По данным SHOT, в машине убитой обнаружили отпечатки двух человек. Telegram-канал «112» со ссылкой на следствие пишет, что подозреваемые два дня катались на угнанном авто: его зафиксировали камеры в воскресенье, 4 февраля, и в понедельник. Тогда о гибели пожилых женщин еще никто не знал.

Дружили 40 лет и жили вместе

У предпринимательницы Светланы Филанович осталась сестра-близнец Татьяна, она преподает медиакоммуникации в московском РАНХиГС. Женщины родились в Хабаровске, выросли в Екатеринбурге: сменили там несколько школ, а потом поступили на философский факультете УрГУ (Уральского государственного университета — ныне УрФУ. — Прим. ред.).

Из четверых подруг в живых осталась лишь одна

Из четверых подруг в живых осталась лишь одна

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В 80-х сестры перебрались в Уфу: учились в УГНТУ — Уфимском государственном нефтяном техническом университете, где, вероятно, и познакомились с сестрами-близнецами из Стерлитамака Ириной Хант и Натальей Казыльской (в девичестве — Онищенко).

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Друзья и однокурсники рассказали, что женщины всегда были активными, играли в студенческом КВН, увлекались творчеством. Одна из убитых, Наталья Казыльская (Онищенко), связала свою жизнь с кукольным театром: сама изготавливала кукол и ставила спектакли.


В одном из интервью газете «Весть» она рассказывала, что в начале 2000-х оставила Санкт-Петербург, переехала в село Тарутино Калужской области и организовала для маленьких жителей кукольный театр при сельском Доме культуры, который и возглавила.

Подруги часто путешествовали вчетвером. По центру — Наталья Казыльская (Онищенко)

Подруги часто путешествовали вчетвером. По центру — Наталья Казыльская (Онищенко)

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По словам жителей деревни, пенсионерки жили там больше трех лет. Ни с кем не ссорились, были гостеприимны, часто устраивали посиделки с гитарой. Любимое дело Наталья Казыльская не оставила и переехав в подмосковную деревню. По словам жителей Свитино, вместе с сестрой-близнецом Ириной Хант они привлекали местных жителей к своему увлечению и ездили с выступлениями в соседние деревни и города.

— Ее сестру Ирину я тоже знала. Они были вместе и погибли вместе. У нас многие в деревне жили их творческим коллективом, — поделилась с MSK1.RU Марина, коллега погибших. — Они два года активно занимались творчеством. Номера, которые они ставили, — это было просто потрясающе.

Тела 67-летних Ирины и Натальи также обнаружили в коттедже в Свитино. Близкие предполагают, что они стали случайными жертвами преступника. Но так ли это?

Семейная бизнес-империя пенсионерок

По одной из главных версий, женщин могли убить ради наживы. Известно, что хозяйка дома имела крупные активы. Ее сестра-близнец и подруги тоже не были в стороне от бизнеса.

Светлана Филанович владела 51% ООО «ТИАЛ» («Термоусаживающаяся изоляционная антикоррозионная лента») — предприятия, производящего полимерную продукцию. «ТИАЛ» сотрудничала с «Газпромом», «Лукойлом», «Роснефтью» и другими крупными компаниями. Ее сестра-близнец Татьяна Камоза, специалист в сфере медиакоммуникаций и преподаватель РАНХиГС, оказывала заводу помощь в продвижении и PR. Чистая прибыль предприятия за 2022 год составила 66 миллионов рублей.

Убитая Светлана Филанович (справа) и ее сестра-близнец Татьяна

Убитая Светлана Филанович (справа) и ее сестра-близнец Татьяна

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Кроме того, Филанович была соучредителем типографической фирмы ООО «Принт инвест». Ей также принадлежала часть ООО «Сигно групп» — оно производит полиграфические этикетки и бирки для продуктов и других товаров. Еще одна компания, крупной долей которой владела бизнесвумен, ООО «Комплект-сервис» — фирма по аренде и управлению недвижимым имуществом.

Все три фирмы были зарегистрированы по одному и тому же адресу. Гендиректором «Комплект-сервис» с 2018 года значилась ее подруга, любительница кукольного театра, Наталья Казыльская.

Погибшая Наталья Казыльская (справа) была гендиректором одной из компаний Светланы Филанович

Погибшая Наталья Казыльская (справа) была гендиректором одной из компаний Светланы Филанович

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Другой бизнес Филанович развивала в Геленджике. Предпринимательница владела 20% «Черноморской пивоваренной компании», а на ее подругу Ирину Хант был записан ООО «ГПК». Первая фирма занимается изготовлением пива, вторая — продает алкоголь в ресторане на берегу Черного моря. По адресу компаний расположен бар-пивоварня «Натюрлих».

Ресторан «Натюрлих» в Геленджике принадлежит фирмам убитых Светланы Филанович и Ирины Хант

Ресторан «Натюрлих» в Геленджике принадлежит фирмам убитых Светланы Филанович и Ирины Хант

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Руководит пивным бизнесом, согласно данным «Контур.Фокус», Дмитрий Онищенко — родной брат Ирины и Натальи, который проживает в Краснодарском крае.

На фото убитая Ирина Хант (в девичестве Онищенко)

На фото убитая Ирина Хант (в девичестве Онищенко)

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Брат убитых сестер-близняшек рассказал MSK1.RU, что приехал в Москву после новостей о гибели сестер. В столице он планирует находиться, пока идет следствие.

— Как может себя чувствовать человек после такого? Про Михаила (Борзых — обвиняемого в убийстве. — Прим. ред.) я от вас слышу впервые. У нас были хорошие отношения со всеми, — сказал Онищенко.

За что расправились с женщинами


По обвинению в убийстве женщин разыскивают 34-летнего бывшего сотрудника ГИБДД Михаила Борзых. По одной из версий, пенсионерки одолжили ему крупную сумму денег на покупку импортного мотоцикла. Когда он не смог вернуть долг, женщины забрали у него байк. Тогда знакомый мог затаить на них обиду.

По другой версии, Светлана Филанович одолжила денег Борзых на покупку участка в Новом Свитино, а в залог он ей оставил мотоцикл. Однако что именно привело к жестокой расправе, пока остается неизвестно.

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Расследованием сейчас занимается первое управление по особо важным делам управления СК Подмосковья.

— К работе на месте происшествия подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов, — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

«Много денег давала»: кого обвиняют в убийстве

Главного обвиняемого в преступлении, экс-сотрудника полиции Михаила Борзых, объявили в розыск. Тверской суд Москвы накануне вынес решение о его аресте с момента поимки. Предположительно, он скрылся за границей.

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Как выяснил MSK1.RU, мужчина был замначальника отдела надзора и контроля в сфере дорожной деятельности УГИБДД ГУ МВД России по Московской области. У Борзых есть жена и ребенок. Супруга бывшего автоинспектора владеет салоном красоты. Как ИП женщина зарегистрирована в Балашихе Московской области. По словам родственников, Михаил уехал за границу, чтобы закупить товары для ее бизнеса.

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Отец обвиняемого Виталий уверен в невиновности сына. В разговоре с телеканалом «360» он рассказал, что у убитой предпринимательницы было много завистников, а Борзых могли подставить.

— Это сделал не он, это мы напрямую можем сказать. Он не мог. Мы его родители, мы его воспитали по правильной линии, — заявил он. — Он работал оперуполномоченным, работал в ГИБДД, звание у него — подполковник. Следаком он работал.

По данным Telegram-канала «112», сотрудники правоохранительных органов подозревают в расправе не только Михаила Борзых, но и его подельника.

Мы поговорили с родными и близкими убитых. Они рассказали, как сейчас переживают новость об убийстве пенсионерок. Все подробности произошедшего читайте в одном сюжете.

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