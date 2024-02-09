Нашли в подвале, завернутыми в пакет. Всё, что известно о жестоком убийстве миллионерши из Подмосковья и ее подруг-близняшек

Из недешево обставленного коттеджа пропали 200 тысяч рублей наличными, драгоценности, телефон, сторожевая овчарка и автомобиль хозяйки — Mercedes GLC-класса. Его позже нашли в 37 километрах от места убийства. С карты одной из жертв сняли несколько миллионов рублей.

Кому помешали немолодые подруги-предпринимательницы, что известно об их бизнесах и главном подозреваемом, бывшем сотруднике ГИБДД — рассказывают наши коллеги из MSK1.RU в этом материале.



Изрешетили тела и забрали собаку

В среду, 7 февраля, в полицию обратился сосед: мужчина заметил, что пенсионерки несколько дней не выходили во двор, и забеспокоился. Одно тело лежало в пакете под лестницей, два других — в комнатах. На стенах виднелись следы от пуль, а вещи в коттедже были разбросаны.

