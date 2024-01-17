«У кого ошибок не бывает?» На Южный Урал вернулись с СВО братья, осужденные на 20 лет за убийства

— Зачем? — хмуро спрашивает в ответ Максим Лукиных. — За что извиниться? Никто не знает же суть дела, как всё было. Извиняться [перед семьями] за то, что их родственники сами сделали? И выбор был — либо наши жизни, либо их?



— Это вы про какое дело? — уточняем мы.



— И то, и то, — коротко отвечает боец СВО.

