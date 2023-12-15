Силовики задержали членов ОПГ, причастных к убийству троих человек — следственные действия прошли в Новосибирске

Силовики задержали лидеров и участников организованной преступной группы, которые причастны к убийству троих человек. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия проходили в том числе в Новосибирске.
Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области. По информации ведомства, убийство произошло 20 лет назад в Усть-Куте.
— Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и доставление в Иркутск участников организованной преступной группы, проведены в городах Усть-Кут, Братск, Красноярск, Новосибирск, Москва и в Московской области, — сообщили в ведомстве. — Ряд мероприятий реализован во взаимодействии с правоохранительными органами Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана.
Инцидент произошло в мае 2003 года на 47 километре дороги Усть-Кут — Звездный. Следователи установили, что лица, обладающие криминальным авторитетом, совершили вооруженное нападение на лидера и участников противоборствующей группировки. Во время происшествия они застрелили оппонентов.
Указано, что фигуранты действовали «с целью раздела сфер криминального влияния». Тогда преступление раскрыть не удалось, и следствие по делу приостановили. Но в ноябре 2023 года специалистам удалось установить причастность фигурантов к убийству.
— Также следователям СК и сотрудникам ФСБ удалось установить причастность ряда обвиняемых к совершению в 2023 году вымогательства у владельца и учредителя лесозаготовительных компаний права владения, пользования и распоряжения акциями компаний, включая движимое и недвижимое имущество на общую сумму около 1 500 000 000 рублей, — сообщили в ведомстве.
В рамках уголовного дела специалисты провели обыски по местам жительства фигурантов, изъяты крупные суммы денежных средств, оружие, боеприпасы и другое.
Задержанных в зависимости от роли каждого обвинили по п.п. «а, ж» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой), п. «б» ч.3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере).
— По ходатайству следствия судом основным фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — заявили в пресс-службе ведомства.
В ноябре следователи завершили расследование дела о тройном убийстве, произошедшем 29 лет назад в Оренбурге. Одного из обвиняемых задержали в Новосибирске.