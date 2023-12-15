Силовики задержали членов ОПГ, причастных к убийству троих человек — следственные действия прошли в Новосибирске

Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области. По информации ведомства, убийство произошло 20 лет назад в Усть-Куте.



— Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и доставление в Иркутск участников организованной преступной группы, проведены в городах Усть-Кут, Братск, Красноярск, Новосибирск, Москва и в Московской области, — сообщили в ведомстве. — Ряд мероприятий реализован во взаимодействии с правоохранительными органами Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана.

