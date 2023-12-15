В Сибири трехлетняя девочка умерла от менингита

В Омской области умерла трехлетняя девочка. Днем 11 декабря ребенка привезли в Тарскую городскую больницу, и уже в 22:00 маленькая пациентка скончалась. Причиной трагедии стала менингококковая инфекция, передают наши коллеги из NGS55.RU. Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).
Пресс-служба омского Следкома уточняет, что семья, где рос ребенок, характеризуется положительно. В свою очередь «СуперОмск» пишет, что скорую помощь вызывали дважды. В первый приезд врачей мать девочки отказалась от госпитализации. Потом ребенку стало хуже, скорую вызвали снова и медики увезли пациентку сразу в реанимацию.