Отец, сестра-близнец или директор школы? Кого могут наказать за стрельбу в брянской школе

Ученица восьмого класса брянской гимназии
Будет ли кто-то нести ответственность, если девочка скончалась? Грозит ли что-то ее учителям, родителям или сестре? Отвечает юрист Юлия Федотова.
Для начала выражаю соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим — скорейшего выздоровления, морального и физического.
Стрелявшей девочке уже исполнилось 14 лет. Если бы она осталась жива, то несла бы ответственность по
Поскольку Алиса (имя изменено по требованию российского законодательства. — Прим. ред.) скончалась, уголовное дело будет прекращено в связи со смертью основного подозреваемого. Исключение — если родители девочки захотят добиваться ее оправдания, что сложно представить с учетом обстоятельств.
Ответственность для него наступит в случае, если были нарушены правила хранения ружья. Например, если оружие лежало не в сейфе либо код от сейфа знали все члены семьи. Самое главное во владении любым огнестрелом — исключить к нему доступ любых третьих лиц.
В целом родителей могут привлечь к ответственности за ненадлежащее воспитание девочки. Если они обращались с ней жестоко — били, истязали, то ответственность наступает по
Также в настоящее время допрашивают сестру-близнеца стрелявшей девочки. Они вместе пошли в школу сегодня.
Исключение — преступления террористической направленности (теракты, например). Произошедшая массовая стрельба к теракту не относится, но, даже если бы относилась, сестра — это близкий родственник и она в целом имеет право не давать никаких показаний и ничего не сообщать, в соответствии со
А вот если будет установлено, что близняшка оказывала помощь в подготовке преступления, тогда она может нести уголовную ответственность как пособник в убийстве.
В случае если девочку систематически травили в классе, она имела какие-то проблемы с поведением, но никто из взрослых не обратил на это внимание, они будут нести ответственность за халатность, повлекшую смерть двух и более лиц по