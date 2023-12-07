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Стрельба в брянской школеМнение

Отец, сестра-близнец или директор школы? Кого могут наказать за стрельбу в брянской школе

Восьмиклассница расстреляла школьников — один человек погиб, пять пострадали

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Получившая ранения школьница скончалась на месте, еще пять человек пострадали. Стрелок — 14-летняя девочка — покончила с собой

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Ученица восьмого класса брянской гимназии № 5 устроила стрельбу и покончила с собой. Момент стрельбы попал на видео. Девочка пронесла в тубусе для бумаг охотничье ружье отца. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Кроме того, задержан отец стрелявшей, правоохранители разговаривают с ее мамой и сестрой-близнецом, которая в момент трагедии была в том же кабинете биологии.

Будет ли кто-то нести ответственность, если девочка скончалась? Грозит ли что-то ее учителям, родителям или сестре? Отвечает юрист Юлия Федотова.

Для начала выражаю соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим — скорейшего выздоровления, морального и физического.

Стрелявшей девочке уже исполнилось 14 лет. Если бы она осталась жива, то несла бы ответственность по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Максимально возможное для несовершеннолетних наказание — 10 лет лишения свободы в воспитательной колонии.

Поскольку Алиса (имя изменено по требованию российского законодательства. — Прим. ред.) скончалась, уголовное дело будет прекращено в связи со смертью основного подозреваемого. Исключение — если родители девочки захотят добиваться ее оправдания, что сложно представить с учетом обстоятельств.

Ответственность для него наступит в случае, если были нарушены правила хранения ружья. Например, если оружие лежало не в сейфе либо код от сейфа знали все члены семьи. Самое главное во владении любым огнестрелом — исключить к нему доступ любых третьих лиц.

В целом родителей могут привлечь к ответственности за ненадлежащее воспитание девочки. Если они обращались с ней жестоко — били, истязали, то ответственность наступает по ст. 156 УК РФ. В таком случае грозит до 3 лет в колонии. Если жестокого обращения не было, но и воспитание надлежащим образом не осуществлялось, например, семья стояла на учетах, родители злоупотребляли спиртным, то ответственность грозит только административная, с незначительным (от 100 до 500 рублей) штрафом.

Также в настоящее время допрашивают сестру-близнеца стрелявшей девочки. Они вместе пошли в школу сегодня.

Исключение — преступления террористической направленности (теракты, например). Произошедшая массовая стрельба к теракту не относится, но, даже если бы относилась, сестра — это близкий родственник и она в целом имеет право не давать никаких показаний и ничего не сообщать, в соответствии со ст. 51 Конституции.

А вот если будет установлено, что близняшка оказывала помощь в подготовке преступления, тогда она может нести уголовную ответственность как пособник в убийстве.

В случае если девочку систематически травили в классе, она имела какие-то проблемы с поведением, но никто из взрослых не обратил на это внимание, они будут нести ответственность за халатность, повлекшую смерть двух и более лиц по ст. 293 УК РФ. Здесь предусмотрена самая суровая ответственность — до 7 лет тюрьмы.

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