Отец, сестра-близнец или директор школы? Кого могут наказать за стрельбу в брянской школе

Будет ли кто-то нести ответственность, если девочка скончалась? Грозит ли что-то ее учителям, родителям или сестре? Отвечает юрист Юлия Федотова.



Для начала выражаю соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим — скорейшего выздоровления, морального и физического.



Стрелявшей девочке уже исполнилось 14 лет. Если бы она осталась жива, то несла бы ответственность по ч. 2 ст. 105 УК РФ . Максимально возможное для несовершеннолетних наказание — 10 лет лишения свободы в воспитательной колонии.



Поскольку Алиса (имя изменено по требованию российского законодательства. — Прим. ред.) скончалась, уголовное дело будет прекращено в связи со смертью основного подозреваемого. Исключение — если родители девочки захотят добиваться ее оправдания, что сложно представить с учетом обстоятельств.