«Было шоком для нас». Военный суд посадил на 5 лет мобилизованного, который полечился в частной клинике

29 сентября 2022 года 43-летнего Владимира призвали на военную службу по мобилизации. Он был командиром танкового взвода. С 6 октября находился в зоне СВО и выполнял боевые задачи, но потом начались проблемы со здоровьем.

— У него обострился хронический геморрой. Когда их вывели из-под Херсона, он отлежался немного в госпиталях, но толком нигде не лечили, давали просто таблетки да витаминки, — рассказала супруга. — Отправили домой проходить медкомиссию и всё остальное. Приехал в декабре 2022 года. Он встать даже не мог, — рассказала Наталья. — Поехал к родителям — упал, ушиб еще получил. По телефону ему сказали: «Лечись, приедешь, как будет возможность». Он ездил в часть, был на связи, звонил парням. Ему говорили, что не теряют его. Ничего не говорили, что уголовное дело может быть. Это было шоком для нас.

