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Спецоперация на УкраинеПроблема

«Было шоком для нас». Военный суд посадил на 5 лет мобилизованного, который полечился в частной клинике

Офицер Владимир Ростов не скрывался и не прятался, но его сочли дезертиром

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Владимир является кадровым военным

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Екатеринбургский военный суд приговорил мобилизованного жителя Невьянска Свердловской области к пяти годам и шести месяцам колонии за дезертирство (ч. 5 ст. 337 УК РФ). Владимир Ростов из-за обострения хронического заболевания после СВО пошел лечиться в частную клинику в своем городе (в военном госпитале не смогли облегчить его страдания).

Несмотря на то, что офицер не скрывался, был на связи, неоднократно приезжал в военную часть, когда его вызывали, и предоставил медицинские документы, судьи посчитали, что он решил так уклониться от воинской службы. Сам Владимир отрицает этот умысел и намерен обжаловать чрезвычайно суровый приговор. Наши коллеги из E1.RU рассказывают подробности.

Сам добивался отправки на СВО

— Он у меня никакой не дезертир, а патриот, поддерживает президента, — говорит Наталья, жена Владимира. — В свое время муж специально на военную кафедру пошел учиться, хотел защищать Родину. Когда мобилизация началась, то на него была повестка. Должны были забрать как офицера, но брать не хотели. В итоге он сам добился того, чтобы его взяли на Украину.

29 сентября 2022 года 43-летнего Владимира призвали на военную службу по мобилизации. Он был командиром танкового взвода. С 6 октября находился в зоне СВО и выполнял боевые задачи, но потом начались проблемы со здоровьем.

— У него обострился хронический геморрой. Когда их вывели из-под Херсона, он отлежался немного в госпиталях, но толком нигде не лечили, давали просто таблетки да витаминки, — рассказала супруга. — Отправили домой проходить медкомиссию и всё остальное. Приехал в декабре 2022 года. Он встать даже не мог, — рассказала Наталья. — Поехал к родителям — упал, ушиб еще получил. По телефону ему сказали: «Лечись, приедешь, как будет возможность». Он ездил в часть, был на связи, звонил парням. Ему говорили, что не теряют его. Ничего не говорили, что уголовное дело может быть. Это было шоком для нас.

Согласно документам, с 26 ноября по 16 декабря 2022 года Владимир проходил стационарное лечение в госпитале Минобороны, после чего должен был до 19 декабря вернуться в часть. Но утром 19 декабря по пути к месту службы он поскользнулся, упал и получил ушиб грудной клетки, что подтверждено медицинскими документами. По рекомендации врача он проходил лечение дома, а в военную часть прибыл и написал рапорт 28 декабря, после чего вернулся домой и продолжил лечение своего хронического заболевания.

По словам жены, от мобилизации Владимир не убегал, а наоборот — добивался отправки на СВО

По словам жены, от мобилизации Владимир не убегал, а наоборот — добивался отправки на СВО

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Лечение

— В январе мы в частную клинику обратились, он там прошел лечение, которое ему помогло. На что ему сказали в военном госпитале, что эти документы их не интересуют и надо отлежать в военном госпитале. Он там потом тупо две недели отлежал. В бумажках написали: лечение прошел, — рассказала Наталья.

Как следует из документов, у Владимира Ростова диагностировали хронический комбинированный геморрой в стадии обострения. В военном госпитале его лечили консервативно (таблетками), без особых улучшений, а в частной клинике провели операцию (лигирование), которая ему помогла. Но после нее необходимо было продолжать амбулаторное лечение, принимать медикаменты и являться на еженедельный осмотр, что он и делал.

При этом Ростов являлся на все вызовы командования и военной полиции, показывал им медицинские документы, был на связи, но не оставался в части и не проходил воинскую службу, полагая, что имеет уважительную причину для этого.

27 февраля Ростов в очередной раз прибыл в военную часть, где встретился и поговорил с начальником штаба, командиром части и начальником медицинского пункта, пояснив им причины своего отсутствия на службе, получил направление на военно-врачебную комиссию и начал ее проходить. Врач хирург направил его в военный госпиталь, но военный, зная, как там лечат, предпочел делать это амбулаторно в частной клинике. В госпитале он отлежал в апреле.

В марте его вызвали к следователю, взяли объяснение и возбудили уголовное дело за дезертирство.

Военные медики подтвердили диагноз своих коллег из частной клиники

Военные медики подтвердили диагноз своих коллег из частной клиники

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Суд

По версии обвинения, Владимир Ростов умышленно уклонялся от воинской службы с 19 декабря 2022 года по 9 марта 2023 года (когда пришел на вызов к следователю). Приговор по такой статье подразумевает от 5 до 10 лет. Как указано в приговоре, лечение в частной клинике и операция не освобождают от обязанности нести службу, и хотя Ростову никто из начальства об этом не говорил, он сам должен был знать о правовых последствиях неявки. Лечиться он был должен в военных медицинских учреждениях, и, хотя он неоднократно приезжал в часть и показывал медицинские документы, официально его никто не отпускал.

Кроме того, несмотря на то, что Владимир до сих пор имеет проблемы со здоровьем, военно-врачебная комиссия в мае 2023 года определила, что он годен к службе по категории «Б» (с незначительными ограничениями). В качестве смягчающих обстоятельств суд отметил наличие несовершеннолетнего ребенка и раскаяние.

— Он столько раз ездил в часть, был на связи, ему ничего не говорили, что потеряли его. В январе военная полиция приехала за ним в Невьянск, он опять приехал в часть и объяснил ситуацию. Не сбегал. Это показательный суд был — просто чтобы запугать людей. Он готов был ехать после суда через 15 дней опять в зону боевых действий, там нехватка командного состава, но, видимо, решили, что не нужен на СВО кадровый лейтенант, пусть лучше сидит в колонии, — считает жена Владимира.

Незадолго до обострения ситуации с мужем Наталья потеряла на СВО родного брата, поэтому приговор мужу довел ее до тяжелейшего морального состояния.

— Брат Данил погиб в августе, рядовым ушел. Выводили уже на отдых их, и начался обстрел. Ему прямо под ноги что-то упало, его просто разорвало. До последнего ждали звонка, лишь потом узнали, — со слезами рассказала Наталья.

Вместе с адвокатом они подали жалобу на решение суда, считая его несправедливым и чересчур суровым.

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Вместо СВО лейтенанта Владимира Ростова решили отправить в колонию

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Комментарий адвоката

— Мы считаем, что обвинительный приговор подлежит отмене, а Владимира Ростова необходимо оправдать. Умысел на совершение преступления никак не доказан. С регламентом, по которому он должен являться на службу каждый день в 8 утра, его никто не ознакомил. В материалах дела отсутствует его подпись. В часть он прибывал, но убывал из нее, поскольку никаких устных и письменных приказов о продолжении нахождения в части ему не поступало. Ростов регулярно сообщал командованию, где находится и по какой причине, — рассказал Дмитрий Логинов, адвокат Владимира Ростова.

По его словам, из обстоятельств дела видно, что Владимир Ростов не скрывался и до него можно было дозвониться. Он находился по месту жительства и действительно проходил лечение по своему заболеванию, предоставлял необходимые документы. На просьбу явиться в часть он отвечал согласием и прибывал.

— Ссылка суда на то, что Ростов является офицером, в силу чего должен быть осведомлен о порядке прибытия в воинскую часть после лечения, носит вероятностный характер и сделана на предположении. В материалах дела отсутствуют объективные доказательства этого.

По мнению защитника, Ростов действительно опоздал на несколько дней и прибыл не 19-го, а 26 декабря, но это было ввиду объективных причин, подтвержденных справкой из медучреждения. После этого не было приказов о постановке его на питание, письменных распоряжений о нахождении его в части не издавалось. Ни один офицер не доводил до Владимира необходимость находиться в части. После прибытия с распорядком его также не знакомили.

— Более того, военная часть имеет пропускной режим. Если бы ему нельзя было покидать ее, то его бы просто не выпустили. Пропускной режим дополнительно контролируется военной полицией. Также в период службы до него не довели о необходимости обращения за медпомощью только в военно-медицинские организации. Из объективных данных следует, что умысла на уклонение от военной службы у Ростова не имелось. наоборот, он делал всё, чтобы командование его не теряло, — полагает Дмитрий Логинов. — Об этом говорят как его явки в военную часть, так и рапорты на имя командования. Ни на одно его письмо не был дан ответ. Ни одного приказа и распоряжения о необходимости проживания Ростова в части в период, указанный в обвинении, также не издавалось.

Ранее мы рассказывали, как уральца объявили дезертиром по ошибке.

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К сожалению, подобные бюрократические ошибки происходят регулярно. Прочитайте про гранатометчика, которого потеряли в двух частях. Он продолжал служить на СВО, но пять месяцев не получал зарплату. Также мы публиковали историю о мобилизованном из Первоуральска, которого обвинили в дезертирстве после ранения.

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