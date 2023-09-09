Повторилась история Маргариты Грачевой: муж отрубил жене руку, а теперь пишет из СИЗО, что любит. Все подробности

— Она нам сказала: «Не дай бог, моя дочь умрет, я вам башку оторву!» — вспоминает Елена. — Мы еще не знали, что именно произошло, и смотрели друг на друга, ничего не понимая. Потом она нам сказала, что Настя в реанимации из-за Влада.



После этого сестра и мать звонили Владу, но он не брал трубку. Ответил только на второй день и сообщил, что уехал с ребенком в Березники, поменяет сим-карту и «его никто не найдет».



— Он мне сказал: «Я отрубил ей руку», — говорит Елена. — Потом добавил, что Настя ему изменила и он «это знал», потому что об этом сообщил его доводчик. Настя сейчас говорит, что брат избивал и насиловал ее, приковывал — я не верю в это. Брат не мог такое сделать. Мы с Владом каждый понедельник созваниваемся, он говорит, что не было такого. Настя всё врет. [Про отрубленную руку] он маме говорит: «Мама, я виноват, я этого не хотел, она сама меня вывела». Он нам рассказал, что, когда говорил Насте про ее измены, тудым-сюдым, она просто смеялась. Его вывел из себя этот смех. Мы как-то встретили Настю после больницы, у нее была перебинтована рука. Кисти не было. Господи! Я спрашивала брата: «Зачем ты это сделал? Что ты натворил?» Он говорит, что виноват и должен понести наказание.

