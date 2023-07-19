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Женщина потеряла две квартиры, доверившись мошенникам. Даже сын не смог ее убедить, что это обман

Татьяна Назарова всю жизнь работала на севере и копила деньги, а потом потеряла их в один миг

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Пенсионерка отдала почти все накопления, которые зарабатывала полвека на Севере

Видео: Семен Громов / 72.RU

Буквально за месяц Татьяна Назарова из Тюмени лишилась миллионных сбережений и квартиры. Она поверила мошенникам, которые по известной многим схеме развели ее на деньги. Когда пенсионерка не смогла физически ходить в банк, преступники даже подослали к ней курьера. В итоге женщина продала две свои квартиры и отдала мошенникам все деньги — около 12 миллионов рублей. Сейчас адвокат пытается в суде признать сделку о продаже недвижимости недействительной — Татьяна могла быть не в себе.

Историю пенсионерки, которая за месяц потеряла все накопления, которые зарабатывала полвека на Севере, смотрите в коротком видео чуть выше. И обязательно покажите его своим пожилым родственникам — пусть они будут начеку.

Несмотря на все беды, 69-летняя Татьяна Назарова согласилась передать мошенникам деньги на глазах у журналистов, которые делали о ней репортаж. И никакие уговоры не смогли ее остановить. Почитайте, как это было.

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