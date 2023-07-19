Женщина потеряла две квартиры, доверившись мошенникам. Даже сын не смог ее убедить, что это обман

Буквально за месяц Татьяна Назарова из Тюмени лишилась миллионных сбережений и квартиры. Она поверила мошенникам, которые по известной многим схеме развели ее на деньги. Когда пенсионерка не смогла физически ходить в банк, преступники даже подослали к ней курьера. В итоге женщина продала две свои квартиры и отдала мошенникам все деньги — около 12 миллионов рублей. Сейчас адвокат пытается в суде признать сделку о продаже недвижимости недействительной — Татьяна могла быть не в себе.