Экс-директора института горного дела осудили за растрату — как его наказали

Его приговорили к штрафу 290 тысяч рублей. С учетом времени, проведенного в СИЗО, а потом под домашним арестом, сумму уменьшили до 220 тысяч рублей.



Замдиректора института по научной работе Владимира Тимонина и директора ООО Малое инновационное предприятие «Инструмент для горного дела» Александра Смоленцева признали подельниками Андрея Кондратенко. Каждого приговорили к штрафу в размере 240 тысяч рублей. Сумму снизили до 180 тысяч с учетом времени, проведенного под арестом.