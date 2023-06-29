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Экс-директора института горного дела осудили за растрату — как его наказали

Изначально следователи посчитали Александра Кондратенко мошенником, но суд не согласился с обвинениями

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Александра Кондратенко признали виновным в присвоении чужого имущества

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Заельцовский районный суд Новосибирска сегодня, 29 июня, вынес приговор бывшему директору Института горного дела СО РАН Андрею Кондратенко. Его признали виновным в присвоении и растрате.

— Кондратенко признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, как присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере, — говорится на сайте Заельцовского районного суда.

Его приговорили к штрафу 290 тысяч рублей. С учетом времени, проведенного в СИЗО, а потом под домашним арестом, сумму уменьшили до 220 тысяч рублей.

Замдиректора института по научной работе Владимира Тимонина и директора ООО Малое инновационное предприятие «Инструмент для горного дела» Александра Смоленцева признали подельниками Андрея Кондратенко. Каждого приговорили к штрафу в размере 240 тысяч рублей. Сумму снизили до 180 тысяч с учетом времени, проведенного под арестом.

Изначально Андрея Кондратенко обвиняли в четырех эпизодах мошенничества и растрат. Сначала, по версии следствия, в 2017 году институт на деньги гранта купил у «Инструмента для горного дела» оборудование, переплатив более 700 тысяч рублей. Эти действия следователи расценили как два эпизода мошенничества.

В 2018 году, по версии следствия, Кондратенко под надуманным предлогом премировал работника на 688 тысяч 715 рублей. После этого сотрудник вернул директору эти деньги обратно.

Кроме этого, следователи пришли к выводу, что в 2019 году Кондратенко якобы привлек подрядную организацию, чтобы выполнить работы для угольной компании. Ученые разработали датчики для шахт, повышающие безопасность работ, и, по версии следователей, должны были устанавливать их сами. Это стоило институту более 1 миллиона рублей.

— Следствие считает, что это всё так просто, что всё это можно сделать на порядок дешевле, — говорил в 2020 году адвокат Кондратенко Константин Чесноков. — Но всё это на самом деле не так, потому что это эксклюзивные работы, научные работы. Всё, что они сделали по этому договору, было сделано впервые в нашей стране. Такого вида датчика просто не было в стране, они впервые разработали его. Как следователь может оценить, дешево или дорого сделали его?

Несмотря на позицию защиты, в феврале 2020 года ученых задержали и отправили в СИЗО, но затем отпустили под домашний арест. Осенью 2020 года, согласно карточке дела на сайте Заельцовского районного суда, начался процесс.

Суд пришел к выводу, что большинство обвинений не имеют под собой оснований. Андрей Кондратенко виновен только в растрате премиальных 688 тысяч рублей, а Тимонин и Смоленцев — в том, что помогали ему. По всем трем эпизодам мошенничества его признали невиновным в июле 2022 года. Это решение отменили из-за процессуальных нарушений, и 29 июня 2023 года огласили новый приговор, фактически повторяющий предыдущий.

Сегодня Заельцовский районный суд вынес повторное решение по делу. Андрея Кондратенко должен будет заплатить 220 тысяч рублей, Владимир Тимонин и Александр Смоленцев — по 180 тысяч рублей каждый. Кроме того, бывший директор института должен будет возместить ущерб и вернуть растраченные деньги.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее НГС писал о том, что Советский районный суд поставил точку в деле академика Александра Асеева. Он построил вместо гостиницы для приезжих ученых элитный коттедж, а потом переписал его на дочь, которая живет во Франции.

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