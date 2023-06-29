Экс-директора института горного дела осудили за растрату — как его наказали

Заельцовский районный суд Новосибирска сегодня, 29 июня, вынес приговор бывшему директору Института горного дела СО РАН Андрею Кондратенко. Его признали виновным в присвоении и растрате.
— Кондратенко признан виновным в совершении преступления, предусмотренного
Его приговорили к штрафу 290 тысяч рублей. С учетом времени, проведенного в СИЗО, а потом под домашним арестом, сумму уменьшили до
Замдиректора института по научной работе Владимира Тимонина и директора ООО Малое инновационное предприятие «Инструмент для горного дела» Александра Смоленцева признали подельниками Андрея Кондратенко. Каждого приговорили к штрафу в размере
Изначально Андрея Кондратенко обвиняли в четырех эпизодах мошенничества и растрат. Сначала, по версии следствия, в 2017 году институт на деньги гранта купил у «Инструмента для горного дела» оборудование, переплатив более
В 2018 году, по версии следствия, Кондратенко под надуманным предлогом премировал работника на
Кроме этого, следователи пришли к выводу, что в 2019 году Кондратенко якобы привлек подрядную организацию, чтобы выполнить работы для угольной компании. Ученые разработали датчики для шахт, повышающие безопасность работ, и, по версии следователей, должны были устанавливать их сами. Это стоило институту более
— Следствие считает, что это всё так просто, что всё это можно сделать на порядок дешевле, — говорил в
Несмотря на позицию защиты, в феврале 2020 года ученых задержали и отправили в СИЗО, но затем отпустили под домашний арест. Осенью 2020 года, согласно карточке дела на сайте Заельцовского районного суда, начался процесс.
Суд пришел к выводу, что большинство обвинений не имеют под собой оснований. Андрей Кондратенко виновен только в растрате премиальных
Сегодня Заельцовский районный суд вынес повторное решение по делу. Андрея Кондратенко должен будет заплатить
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее НГС писал о том, что Советский районный суд поставил точку в деле академика Александра Асеева. Он построил вместо гостиницы для приезжих ученых элитный коттедж, а потом переписал его на дочь, которая живет во Франции.