«В его поведении было кое-что необычное»: охранник ТЦ опознал опасного маньяка в своем коллеге

Егор Хабаров известен по кличке Электрик. В конце 2000-х он под разными предлогами заманивал людей к себе в гараж, где казнил током. Установку — подобие электрического стула — Хабаров собрал сам и любил наблюдать, как умирают его жертвы, пораженные током.
И вот в 2023 году этого маньяка в своем коллеге узнал охранник торгового центра — бывший милиционер.
Почему убийца оказался на свободе? И что известно о его преступлениях? Историю Электрика смотрите в видеосюжете, который опубликован выше.
Следователи смогли доказать только два убийства, к которым причастен Электрик, но жертв могло быть больше. В 2009 году женщина случайно нашла у дороги обгоревшее тело. По зубам удалось установить, что это 23-летний студент из Екатеринбурга. Силовики пробили его последние контакты и выяснили, что парень собирался купить у Хабарова запчасти для компьютера.
— Антон приехал покупать что-то, а Хабаров в деньгах не нуждался. То есть это не было убийство из-за денег. Это было классическое убийство ради убийств, — вспоминает бывший следователь Юрий Еланцев.
Позже удалось доказать, что Хабаров в 2008 году убил 27-летнего Влада Порфирьева — маньяк заживо сжег его в машине с помощью напряжения от генератора.
Хабарову удалось избежать наказания. Суд признал Хабарова невменяемым и отправил на принудительное лечение. Когда и почему врачи решили, что он здоров, точно неизвестно.