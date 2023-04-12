«В его поведении было кое-что необычное»: охранник ТЦ опознал опасного маньяка в своем коллеге

Следователи смогли доказать только два убийства, к которым причастен Электрик, но жертв могло быть больше. В 2009 году женщина случайно нашла у дороги обгоревшее тело. По зубам удалось установить, что это 23-летний студент из Екатеринбурга. Силовики пробили его последние контакты и выяснили, что парень собирался купить у Хабарова запчасти для компьютера.

