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«В его поведении было кое-что необычное»: охранник ТЦ опознал опасного маньяка в своем коллеге

История Егора Хабарова, казнившего жертв током

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Хабаров получил кличку Электрик за свою любовь к току

Видео: Городские порталы

Егор Хабаров известен по кличке Электрик. В конце 2000-х он под разными предлогами заманивал людей к себе в гараж, где казнил током. Установку — подобие электрического стула — Хабаров собрал сам и любил наблюдать, как умирают его жертвы, пораженные током.

И вот в 2023 году этого маньяка в своем коллеге узнал охранник торгового центра — бывший милиционер.

Почему убийца оказался на свободе? И что известно о его преступлениях? Историю Электрика смотрите в видеосюжете, который опубликован выше.

Следователи смогли доказать только два убийства, к которым причастен Электрик, но жертв могло быть больше. В 2009 году женщина случайно нашла у дороги обгоревшее тело. По зубам удалось установить, что это 23-летний студент из Екатеринбурга. Силовики пробили его последние контакты и выяснили, что парень собирался купить у Хабарова запчасти для компьютера.

— Антон приехал покупать что-то, а Хабаров в деньгах не нуждался. То есть это не было убийство из-за денег. Это было классическое убийство ради убийств, — вспоминает бывший следователь Юрий Еланцев.

Позже удалось доказать, что Хабаров в 2008 году убил 27-летнего Влада Порфирьева — маньяк заживо сжег его в машине с помощью напряжения от генератора.

Хабарову удалось избежать наказания. Суд признал Хабарова невменяемым и отправил на принудительное лечение. Когда и почему врачи решили, что он здоров, точно неизвестно.

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ЭлектрикМаньякЕгор Хабаров
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