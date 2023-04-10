На чиновника из Здвинского района завели уголовное дело после покупки квартир для сирот

Заместитель главы Здвинского района Новосибирской области Алексей Жучков стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий (
Об этом стало известно 10 апреля. Ранее следствие установило, что чиновник достоверно знал, что жилье для сирот, которое купили по муниципальному контракту, не соответствует требованиям. Несмотря на это, в ноябре 2022 года он принял у продавца недвижимости эти квартиры. Жучков тогда был председателем межведомственной комиссии по вопросу расселения. Никаких экспертиз соответствия квартир требованиям закону чиновник не проводил.
— Совместно с членами комиссии он утвердил акты и заключения об оценке приобретенных квартир с указанием выводов об их надлежащем состоянии. Однако граждане, для которых администрация района купила жилые помещения, заселиться и проживать в них не смогли, поскольку отсутствовали электричество, вода и тепло. Зимой в квартирах промерзли двери, окна, стены, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Согласно информации с сайта администрации Здвинского района, Жучков — начальник управления архитектуры, строительства, коммунального и дорожного хозяйства администрации Здвинского района.
6 апреля сироте дали 4 миллиона на квартиру после публикации на НГС и вмешательства СК. Молодой человек бился с чиновниками 10 лет, чтобы получить положенное по закону.