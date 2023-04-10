На чиновника из Здвинского района завели уголовное дело после покупки квартир для сирот

Об этом стало известно 10 апреля. Ранее следствие установило, что чиновник достоверно знал, что жилье для сирот, которое купили по муниципальному контракту, не соответствует требованиям. Несмотря на это, в ноябре 2022 года он принял у продавца недвижимости эти квартиры. Жучков тогда был председателем межведомственной комиссии по вопросу расселения. Никаких экспертиз соответствия квартир требованиям закону чиновник не проводил.