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На чиновника из Здвинского района завели уголовное дело после покупки квартир для сирот

По версии следствия, он предоставил гражданам непригодное жилье

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В прокуратуру с жалобой обратился сирота

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Заместитель главы Здвинского района Новосибирской области Алексей Жучков стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК). По данным прокуратуры, он предоставил сиротам непригодные для проживания квартиры.

Об этом стало известно 10 апреля. Ранее следствие установило, что чиновник достоверно знал, что жилье для сирот, которое купили по муниципальному контракту, не соответствует требованиям. Несмотря на это, в ноябре 2022 года он принял у продавца недвижимости эти квартиры. Жучков тогда был председателем межведомственной комиссии по вопросу расселения. Никаких экспертиз соответствия квартир требованиям закону чиновник не проводил.

Окна и двери в квартире для сироты во время низких температур

Окна и двери в квартире для сироты во время низких температур

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— Совместно с членами комиссии он утвердил акты и заключения об оценке приобретенных квартир с указанием выводов об их надлежащем состоянии. Однако граждане, для которых администрация района купила жилые помещения, заселиться и проживать в них не смогли, поскольку отсутствовали электричество, вода и тепло. Зимой в квартирах промерзли двери, окна, стены, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

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Обзор полученной квартиры от пострадавшего

Видео: СУ СК РФ По Новосибирской области

Согласно информации с сайта администрации Здвинского района, Жучков — начальник управления архитектуры, строительства, коммунального и дорожного хозяйства администрации Здвинского района.

6 апреля сироте дали 4 миллиона на квартиру после публикации на НГС и вмешательства СК. Молодой человек бился с чиновниками 10 лет, чтобы получить положенное по закону.

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СиротыЖилье для сиротПревышение должностных полномочийЗдвинский район
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