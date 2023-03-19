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Опасную АЗС на улице Большой закрыли по требованию прокуратуры — в 15 метрах от нее стоит жилой дом

На заправке нашли больше десятка нарушений требований пожарной безопасности

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Устранить многие нарушения владельцам АЗС будет крайне сложно, если вообще возможно

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Ленинский районный суд постановил закрыть опасную заправку на улице Большой, пока ее владельцы не устранят нарушения пожарной безопасности. Об этом НГС рассказали в районной прокуратуре.

В ходе проверки надзорного ведомства выяснилось, что АЗС работает сразу с 11 нарушениями требований пожарной безопасности. На заправке не было ни специальных порогов, мешающих пролитому топливу разливаться, ни даже огнетушителей. А вблизи от ненадежной станции находились склады и даже жилой дом.

— Надземный резервуар с топливом расположен на расстоянии менее 25 метров от складских зданий, в 15 метрах от административного здания и в 15 метрах от жилого дома, расположенного по адресу улица Большая, дом 492, — рассказали в прокуратуре Ленинского района. — Выявленные в ходе проверки нарушения создают угрозу для жизни и здоровья неопределенного круга лиц.

Суд встал на сторону прокуратуры и пришел к выводу, что коммерсанты смогут вернуться к работе только в том случае, если устранят все 11 нарушений пожарной безопасности.

В июне 2021 года в Новосибирске произошли пожар и взрывы на газовой АЗС. Среди пострадавших на пожаре были дети и спасатели.

АЗСЗаправкаПрокуратура НовосибирскаЛенинский районный суд Новосибирска
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