Опасную АЗС на улице Большой закрыли по требованию прокуратуры — в 15 метрах от нее стоит жилой дом

Суд встал на сторону прокуратуры и пришел к выводу, что коммерсанты смогут вернуться к работе только в том случае, если устранят все 11 нарушений пожарной безопасности.

В июне 2021 года в Новосибирске произошли пожар и взрывы на газовой АЗС. Среди пострадавших на пожаре были дети и спасатели.