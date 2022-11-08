В память о ней назвали поисковый отряд. История Ирины Бухановой, которую убил бывший парень — сейчас он может выйти по УДО

20 мая 2015 года в Перми без вести пропала 22-летняя Ирина Буханова. На ее поиски, длившиеся неделю, выходили десятки волонтеров и неравнодушных людей. Все надеялись на чудо. Спустя семь дней в убийстве Ирины признался ее бывший парень — 27-летний Андрей Серебренников. Тело девушки нашли закопанным недалеко от его дачи.
На суде Серебренников сидел с легкой улыбкой. Его приговорили к 9,5 года колонии строгого режима, он отбыл уже три четверти наказания и имеет право подать на условно-досрочное освобождение. Мы встретились с мамой убитой Ирины Бухановой. 70-летняя Галина Буханова рассказала обстоятельства трагедии, вспомнила, какой была Ирина, каким тяжелым был суд и почему она до сих пор живет в квартире, где произошло убийство.
«Такая спокойная, добрая, тихая, очень скромная»
— Вы мне позвонили, и Ирина мне приснилась той же ночью, — говорит мама погибшей девушки. — Во сне она вообще ничего не говорила. В этот раз как будто она умерла, а ее хоронят сидя, и я вижу ее только сзади, только ее светлую косичку. И как будто моя мама тут на похоронах, а она раньше Ирины умерла. В другом сне Ирина к себе тянула, тащила меня прямо в темноту. Нехороший сон. Но больше не тащила во снах. Когда всё только случилось, я ее тоже увидела во сне, Ирина была в каком-то незнакомом доме, вижу, что она там сидит. Еще был сон: Ирина была вместе с бабушкой в какой-то квартире, где полно народа. Я говорю: «Мама, тебе нравится здесь?». Она ходит, отворачивается и молчит. А Иринка отвечает: «Мама, а мне здесь нравится». К чему всё это приснилось тогда, не знаю. Ирине нынче бы 30 исполнилось...
Ирина Буханова была единственным ребенком в семье. Галина родила дочку в 40 лет.
— Долго не получалось завести ребенка, вот в сорок лет получилось, — вспоминает женщина. — Из-за возраста положили в больницу перед родами, но родила быстро, хотя хотели кесарить. Родила сама. Дай бог такого ребенка иметь каждой семье. Такая спокойная, добрая, тихая, очень скромная. Чтобы она пошустрее была, я ее отдала на танцы, она там два года занималась. Ей нравилось.
Дочку Галина воспитывала одна — когда Ирине было четыре года, а ее папе 43, его избили, произошло отмирание головного мозга, он умер.
Всю жизнь Галина работала швеей. Начинала на «Пермодежде», работали там в две смены. После того как поздно вечером после работы за ней до подъезда шел незнакомый мужчина, Галина решила уволиться. Устроилась на завод металлоизделий — там швеи обшивали военку.
— Я 10 лет отработала там, было тяжело, — вспоминает Галина. — Потом шила палатки-скифы 20 лет. Позже на заводе Ленина опять военку шила. Работала до 65 лет, пока памятник на могиле не сделала Ирине хороший... Я когда рассчиталась, всё равно не могла дома сидеть. Это [убийство] произошло здесь, в этой квартире. Там... в коридоре. Я не могла сидеть одна. Два года ходила по больницам. Мне врачи сказали — вам надо найти какое-нибудь занятие для себя. Я стала ходить на йогу. Потом стала работать вахтером в общественном центре. Вот уволилась только в апреле этого года.
Убийца жил этажом выше
После школы Ирина Буханова поступила в университет на философско-социологический факультет. Как говорит ее мама, она сама выбрала эту специальность. После выпуска из университета девушка стала работать в риелторской фирме.
Галина Буханова вспоминает: в какой-то момент Ирина стала чаще общаться с 27-летним соседом Андреем Серебренниковым. Молодой человек жил этажом выше, прямо над квартирой Ирины.
— Андрей ее как-то в кино пригласил, потом стал проявлять к Ирине интерес, — рассказывает женщина. — Я сразу почувствовала что-то, мне не хотелось, чтобы она с ним встречалась. Я говорю: вы в одном подъезде живете, потом мало ли что случится, будут разговоры. Ирина отвечала: «Мама, да я только в кино схожу». Год они повстречались. Это было в 2014 году. Он иногда приходил к нам, мог даже не поздороваться, я его однажды даже окликнула: «Андрей, говорю», он: «Ой, здравствуйте».
Андрей жил с родителями. Ирина рассказывала маме, что парень играл в азартные игры на компьютере, часто сидел дома. «У него даже работы конкретной не было», — вспоминает женщина. Ирине он предложил переехать к нему.
— А потом, видимо, они поссорились, она хотела замуж выйти, а он был против этого, — говорит Галина Буханова. — Андрей до нее встречался с девушкой и долго жил с ней и тоже замуж не звал, ни то ни се.
По словам мамы, через год отношений Ирина и Андрей расстались по его инициативе. В тот день девушка пришла домой в слезах.
— Она расставание с первым молодым человеком тяжело пережила до этого. Он товарищ молодой, вернулся после армии и помимо Ирины еще с кем-то встречался, — рассказывает собеседница. — Потом приходил и хотел помириться, сделал ей предложение. В подъезде выложил лепестками роз пролеты и на колени вставал: «Ирина, давай соглашайся». Они ушли. Ирина потом пришла, а потом мы вместе подметали эти лепестки в подъезде. Она показала кольцо, я говорю: «А ты зачем взяла, если не простила его». Она кольцо вернула.
После расставания с Андреем Ирина переехала обратно к матери. Серебренников же начал приходить к Ирине, хотел поговорить.
— Она к нему выйдет, я ее прошу: «Ирина, не выходи, не разговаривай [с ним]. Раз расстались, значит, расстались», — вспоминает Галина Буханова. — Зачем выходить? А она такой человек: очень мягкий и доверчивый. Первый раз он пришел рано утром — в восемь часов, у Ирины ночевала подруга. Девочки еще спали. Ирина вышла к нему, я спрашивала: «Зачем он приходил?» Она говорит: «Не знаю». Ту девчонку, с которой он до этого расстался, тоже преследовал. Надоедал ей. Она потом замуж вышла и родила ребенка.
Через некоторое время после расставания с Андреем Ирина встретила молодого человека — Даниса. Он пришел в ее офис устраиваться на работу, Ирина работала в отделе кадров. Так Данис и Ирина познакомились. Потом начали переписываться.
— Ирина понравилась Данису, — вспоминает Галина Буханова. — Они начали встречаться, повстречались-то совсем немного... Только-только познакомились поближе. Андрея, наверное, это и злило, задело, что она так быстро познакомилась с Данисом. Иринке Данис очень нравился, по-настоящему. У них быстро развивались отношения. И это были хорошие отношения. Данис мне говорил: «Вы такую хорошую дочь воспитали». Мне, конечно, это было приятно слышать. Ирина очень понравилась его родителям. У Даниса были серьезные намерения, на похоронах он сказал мне, что собирался сделать Ирине предложение.
Данис на машине встречал Ирину с работы и провожал до дома. Андрей продолжать жить с родителями в том же доме и видел, как бывшая девушка строит новые отношения.
— Я Ирину просила не выходить к нему разговаривать, но она всё равно с ним говорила, — вспоминает Галина Буханова. — Я же не буду подслушивать их. Ирина рассказывала мне, что один раз Андрей пришел сильно пьяным и вел себя вызывающе. Я сейчас думаю, что ему пить-то вообще нельзя.
День исчезновения
«Мотовилихинский район, Рабочий поселок, ул. Хрустальная. Ушла в первой половине дня, 20 мая. До работы («Гостиный двор») не доехала» — такие ориентировки распространялись в интернете в мае 2015 года. Ирину Буханову искали семь дней. Хронологию тех страшных событий спустя семь лет Галина Буханова вспоминает, не сдерживая слёз.
В тот день Галина Буханова, как обычно, поехала на работу. У Ирины была последняя рабочая смена, она должна была ехать рассчитаться в старый офис.
— Утром того дня я уходила на работу, дочь еще спала. Днем мне прошел звонок с телефона Ирины, — вспоминает Галина Буханова. — Я взяла трубку, говорю: «Алло, алло!» Но мне не отвечали. Я положила трубку, думала, ладно, наберу сама попозже. Дошила изделие, перезваниваю дочери, а гудков уже не было. Абонент недоступен. Я уверена, что тот звонок сделал он.
Вернувшись вечером с работы, Галина Буханова увидела, что дочери нет. Оказалось, что она не доехала и на работу.
— Ирина мне всегда звонила. Никогда не было такого, чтобы она домой не пришла. В тот же день приехал Данис. Он тоже ей звонил, но телефон не отвечал, — рассказывает Галина Буханова. — Я позвонила племяннице Насте, говорю: «Что-то Иринки нет и трубку не берет». Настя приехала ко мне. Позже меня повезли в полицию. Я уже была как в тумане. Мне тогда говорили: «Может, она куда-то ушла или уехала». Я говорю: «Куда она уедет без меня-то?» Утром приехали девочки из университета. Потом пришли школьные подруги.
Поиски девушки длились семь дней. Волонтеры выходили на сборы ежедневно, штаб организовали в квартире Бухановых. Галина Буханова до сих пор благодарна людям за то, что они сразу откликнулись и не прекращали поиски.
«Он нам говорил, что здесь не надо искать»
Волонтер отряда «Прикамье Поиск памяти Ирины Бухановой», пермяк Андрей Калинин семь лет назад лично выходил на поиски Ирины Бухановой среди десятков неравнодушных добровольцев. Вспоминает: о пропаже узнал от знакомых, жил тогда как раз недалеко от дома девушки. До этого в поисках не участвовал, но «по-человечески откликнулся». По словам волонтера, к поискам присоединились многие неравнодушные люди. В день выходило до 50 человек.
— Тогда в Перми поиском пропавших взрослых не занимались. А тут периметр поисков — весь город, — вспоминает Андрей Калинин. — То есть на тот момент это были самые глобальные поиски в Перми и Пермском крае. Мы ездили и за город, везде искали. Конечно, до последнего сохраняли надежду, что Ирина жива. Без этой надежды ни один поиск не проходит. Искали и в темное время суток, поздними вечерами, за город выезжали — проверяли информацию.
Позже полиция сообщила, что Ирина найдена погибшей.
Андрей Серебренников тоже участвовал в поисках, ездил на поиски в машине Андрея Калинина.
— В нашей группе было три человека. Он нам говорил, что здесь не надо искать, а там — стоит искать, лучше туда поехать, — говорит Андрей Калинин. — Давал такие советы. Он вообще другой вектор поиска задавал, подальше от своей дачи. Я с ним один или два раза ездил. Когда работали на местности, он не особо проявлял инициативу, ему не особо интересно было ходить. Вот по этому поведению мы и стали догадываться. Все эти нюансы в итоге потом подтвердились.
Андрей Калинин признается, что после поисков Ирины принял решение стать волонтером-поисковиком. Сейчас он работает водителем, он старается выходить на все поиски.
— Хотел помогать людям, — говорит собеседник. — Тогда в Перми в принципе не было таких активных поисковых групп. Настя (двоюродная сестра Ирины Бухановой) позвала меня в их группу. Они оставили страничку поисков в соцсетях, которую создали во время сборов на поиски Ирины. Настя мне предложила: давайте организуем отряд. На тот момент мы организовали группу во «ВКонтакте». Потом она переросла в отряд.
В память об Ирине волонтеры, объединившиеся на ее поиски, назвали поисковый отряд.
— На самих поисках Ирины меня не было, я была в командировке, но следила в Сети за информацией и делала репосты, — рассказывает руководитель «Perm Poisk. Поисковый отряд имени Ирины Бухановой» Ксения Котова. — Когда в июне 2015 года я увидела, что осталась группа, которая называлась в память об Ирине, я написала администратору, тогда к ним уже обращались простые жители за помощью. Анастасия Тимшина — это двоюродная сестра Ирины Бухановой, она и организовала сбор на поиски Ирины, от нее я узнала, что поисковые отряды отказали в поиске и никак не помогли. Я предложила себя как волонтера. Отряд развивался, заявки шли, количество волонтеров росло. В 2017 году мы решили зарегистрировать отряд, логотип был, мы должны были называться отряд Perm Poisk, но родственники Ирины — мама и двоюродная сестра, попросили, чтобы имя Ирины было.
Сейчас отрядов с именем Ирины два — это Perm Poisk и «Прикамье Поиск» — команды разделились. Но оба носят имя девушки.
Признание в убийстве
Источник 59.RU рассказал, какой мотив Серебренников назвал следователям на допросе. По его словам, в тот день они с Ириной занялись сексом по обоюдному согласию, в какой-то момент она попросила сдавить ее шею тесьмой, и он не заметил, как девушка задохнулась. Серебренников испугался и решил положить ее в сумку. Через некоторое время из сумки он услышал хрип и испугался еще сильнее. Тогда он использовал нож — решил добить девушку. Сумку увез в сторону своей дачи в Ильинском районе.
Из показаний Серебренникова следует, что через семь дней он не выдержал, его мучила совесть, и он сделал явку с повинной.
Сначала ему вменили сразу три статьи — изнасилование, насильственные действия сексуального характера и убийство. Минимум ему грозило до 15 лет колонии, максимум — пожизненный срок. Гособвинитель запросил для подсудимого 17 лет колонии строгого режима. Прямо во время прений обвиняемому в итоге смягчили состав преступления: осталась только статья «Убийство». Подсудимый признал вину только в убийстве, сексуальный контакт он назвал добровольным со стороны девушки.
Суд приговорил Серебренникова к 9,5 года строгого режима.
— На суде он готовился к более строгому приговору, поэтому, услышав вердикт, не мог скрыть радости, — сообщил источник.
Сделал идеальную уборку
— Алеша, сосед, рассказал мне, что Андрей на поисках вел себя не как обычно, — рассказывает Галина Буханова. — И это было подозрительно. Постоянно курил. На второй день поисков к Серебренникову поднялись девчонки, они его позвали, и он спустился к нам. Мы расспрашивали, может, он что-то знает. «А я откуда знаю, может, она у вас куда-то уехала», — сказал он. Я ему: «Она бы позвонила, она вообще без разрешения никогда не уходила». «Всегда вся в золоте одета», — сказал он. Потом он добавил, что работал накануне. Он себе алиби делал и ходил искал еще. Он потом с Данисом снова сюда пришел, ничего не расспрашивал, только слушал, не проявлял никакой ни поддержки при этом, ни сочувствия.
Мама Ирины считает, что Серебренников признался не из-за мук совести, а потому что на него «надавили» следователи.
— Он начал говорить, что Ирина к нему сама пришла, и они занимались сексом. Зачем она к нему пойдет? Ирина и ключи ему отдала от квартиры. Такое наплел, наговорил вообще... Это всё ерунда. Все следы [убийства] были здесь в квартире, — говорит Галина Буханова и плачет. — Я помню, как приходили на следственный эксперимент, но меня тогда закрыли в комнате, сказали: «Держите ее...»
Во время работы следователей в квартире маму Ирины поддерживали близкие, приходили и подруги девушки. Убийство подозреваемый демонстрировал на манекене — такие используют для следственных экспериментов. «Я глаза закрыла», — говорит женщина.
По словам мамы Ирины, чтобы найти следы крови, снимали даже плинтуса.
— Если бы хоть что-то было, я бы сразу догадалась. Всё вымыл дочиста, — говорит пенсионерка. — Это был холодный расчет. Ничего он не боялся. Я когда с работы приехала в день ее пропажи, после четырех, зашла — везде порядок, всё чисто, как обычно. Только полотенце и ножик исчезли. Мы как раз ремонт закончили на кухне, приходил молодой человек с девушкой, и они всё мне там замеряли, ставили свой чемодан. Я подумала, что, может, они ножик забрали нечаянно. Я даже им позвонила, но они сказали, что ничего у меня не брали. Ножик-то такой маленький был, я им всегда пользовалась. Нигде ни кровинки. Всё помыто.
В то время, когда Андрей пришел к Ирине, из соседей по этажу дома был только глухой мужчина.
— Звонок с телефона Ирины мне поступил в районе обеда. Значит, Серебренников пришел сюда с утра, а потом всё мыл и прибирал, — говорит Галина Буханова. — Потом он показал место — недалеко от ДК Ленина у его родителей есть гараж. Там он взял лопату, также заранее купил большую сумку — в поисковых запросах он как раз вводил, где купить такой баул. Я считаю, что его действия были умышленными. Его машина была припаркована у дома, видимо, он вынес ее из квартиры и погрузил туда. Странно, ведь был разгар дня, но никто ничего не заметил. Как он тащил такую сумку? Я это понять не могу: обычно все смотрят и всё видят. Все знают: кто к кому пришел. А тут нет очевидцев. Он отвез ее в лес в сторону своей дачи и закопал от дачи в 300 метрах. Зачем он звонил с ее телефона, я не знаю. А потом он телефон Ирины сломал и выкинул где-то по дороге.
«Я стараюсь не думать о том, что произошло в этой квартире»
Мама Ирины вспоминает, как проходил суд. Больше всего ее покоробило поведение Серебренникова и его сестры.
— На суде мне было плохо. Серебренников ехидно улыбался, как больной человек. Но психиатрическая экспертиза признала его вменяемым, — рассказывает Галина Буханова. — Он признал вину. При признании вины смягчают наказание. Было его последнее слово, ни он, ни его родители не принесли извинения. Если бы мой сын такое сделал, я бы вымаливала прощение... Я бы на коленях стояла перед родителями. Зато «очень хорошо» на суде вела себя его сестра — ее и его родителей тоже допрашивали. Меня близкие окружили, чтобы я на них не накинулась. И вот начали в суде опрашивать сестру — она выступила и села. Он на нее смотрит, а она ему — раз! — и показала большой палец вверх, вроде как «молодец». Я ее возненавидела. Родители в мою сторону даже не посмотрели.
Позже мама Ирины пыталась обжаловать приговор суда, посчитав его слишком мягким. Но срок в 9,5 года оставили прежним.
— Через адвоката я передала сережки, подаренные Серебренниковым Ирине. Не знаю, передал или нет. Мне кровавые сережки не нужны, — вспоминает Галина Буханова.
По словам мамы Ирины, семья Андрея после случившегося съехала из квартиры. Выезжали ночью. Сейчас там живут молодые супруги с двумя детьми.
— Я следующие два года как в тумане ходила. Вообще никого не видела, не улыбалась, не здоровалась. Постоянно ревела, — вспоминает Галина Буханова. — Меня положили в психоневрологическую больницу, и мне это тогда помогло. Иначе я бы на себя руки наложила. Я жить не хотела, я даже есть не хотела. Это не забудешь никогда. Мне помогло выкарабкаться из этого состояния, наверное, время... Время. Но и сейчас всколыхнется бывает — прямо не могу. Плачу. Наревусь — успокоюсь. И второй муж меня поддержал. Он говорит: «Если ты не ешь — я тоже не буду».
Галина Буханова не хочет переезжать из квартиры, где всё случилось.
— Я стараюсь не думать, что здесь произошло... Ирине очень нравилась эта квартира, она всё раньше говорила: «Мама, я замуж выйду, эту квартиру продавать всё равно не будем», — рассказывает Галина Буханова.
Спустя семь лет мама Ирины почти ничего не меняла в ее комнате, ни обои, ни шторы, только диван — после поломки. В комнате стоит много фотографий девушки.
— Эти фотографии она любила, — перебирает фоторамки женщина. — Ей на день рождения подарили игрушку медведя, он пел песню, я ее потом даже слушать не могла, отдала игрушку. Пока я лежала в больнице, родные убрали фото Ирины, чтобы мне ничего о ней не напоминало. Я пришла, половины фотографий нет. Я вернула их.
Ирину похоронили в белом платье, как невесту. На прощание с ней пришли не только родные и друзья, но и незнакомые люди, которые не смогли остаться в стороне от этой трагедии.
Имеет право на УДО
Как сообщил 59.RU источник в ГУФСИН Прикамья, сейчас Андрей Серебренников находится в ИК-1 Соликамска. Это колония строгого режима. Нарушений режима он не допускает.
Сейчас он отбыл три четверти наказания — более семи лет. Он имеет право подать на УДО, причем этим правом сейчас он может пользоваться каждый год. Как сообщил 59.RU пермский адвокат Всеволод Алферов, согласно статье 79 УК РФ «Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания», «Убийство» относится к категории особо тяжких статей, поэтому осужденный должен был отбыть не менее две трети срока наказания, чтобы у него появилось право подать на УДО. Кроме того, с мая 2015 года обвиняемый находился в СИЗО, по особо тяжким статьям один день в СИЗО равен одному дню в колонии. Срок нахождения в СИЗО тоже засчитывается.
— Так что да, он уже может подать на УДО, однако по 105 статье «Убийство» суды неохотно отпускают, — добавил адвокат.
Двоюродная сестра Ирины Бухановой Анастасия Тимшина сообщила 59.RU, что на 1 ноября 2022 года родственникам Ирины не приходило уведомление, что Серебренников подавал на условно-досрочное освобождение. Суд обязан уведомлять об УДО потерпевших.
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