В память о ней назвали поисковый отряд. История Ирины Бухановой, которую убил бывший парень — сейчас он может выйти по УДО

День исчезновения

«Мотовилихинский район, Рабочий поселок, ул. Хрустальная. Ушла в первой половине дня, 20 мая. До работы («Гостиный двор») не доехала» — такие ориентировки распространялись в интернете в мае 2015 года. Ирину Буханову искали семь дней. Хронологию тех страшных событий спустя семь лет Галина Буханова вспоминает, не сдерживая слёз.



В тот день Галина Буханова, как обычно, поехала на работу. У Ирины была последняя рабочая смена, она должна была ехать рассчитаться в старый офис.



— Утром того дня я уходила на работу, дочь еще спала. Днем мне прошел звонок с телефона Ирины, — вспоминает Галина Буханова. — Я взяла трубку, говорю: «Алло, алло!» Но мне не отвечали. Я положила трубку, думала, ладно, наберу сама попозже. Дошила изделие, перезваниваю дочери, а гудков уже не было. Абонент недоступен. Я уверена, что тот звонок сделал он.



Вернувшись вечером с работы, Галина Буханова увидела, что дочери нет. Оказалось, что она не доехала и на работу.



— Ирина мне всегда звонила. Никогда не было такого, чтобы она домой не пришла. В тот же день приехал Данис. Он тоже ей звонил, но телефон не отвечал, — рассказывает Галина Буханова. — Я позвонила племяннице Насте, говорю: «Что-то Иринки нет и трубку не берет». Настя приехала ко мне. Позже меня повезли в полицию. Я уже была как в тумане. Мне тогда говорили: «Может, она куда-то ушла или уехала». Я говорю: «Куда она уедет без меня-то?» Утром приехали девочки из университета. Потом пришли школьные подруги.

