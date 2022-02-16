ФСБ задержала группу фальшивомонетчиков в Новосибирске — какое наказание назначил суд

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор трем жителям города за изготовление поддельных денег.
Фальшивомонетчиков задержали в сентябре 2019 года.
— Сотрудники УФСБ и полиции задержали Альбину Салисову, Сергея Захартинова и Алексея Похильченко, организовавших подпольное производство и распространение поддельных банковских билетов номиналом 5 тысяч и 2 тысячи рублей, — сообщили в пресс-службе региональной ФСБ.
В одной из квартир осужденных нашли фальшивые купюры на общую сумму 55 тысяч, оборудование, заготовки поддельных денег и расходные материалы для производства.
— Указанные граждане не только изготовляли фальшивые купюры, но и рассчитывались ими в розничных магазинах, — добавили в ведомстве.
Фигурантов признали виновными по ч. 1 ст. 186 УК России. Салисовой назначили 2 года 6 месяцев, Захартинову — 3 года 1 месяц колонии общего режима, Похильченко — 1 год 6 месяцев лишения свободы условно. В феврале 2022 года приговор вступил в законную силу.
Весной 2021 года до суда дошло дело сибирячки, которая обвинялась в изготовлении поддельных денег с помощью лака для ногтей. На сделанные таким образом деньги девушка купила продукты.