Сибирячка подделала деньги с помощью лака для ногтей — дело дошло до суда

Жительницу Новосибирска будут судить за подделку денег с помощью лака для ногтей
В Кировский районный суд Новосибирска поступило дело местной жительницы, которую обвиняют в изготовлении поддельных денег с помощью лака для ногтей.
По версии следствия, преступление произошло летом 2020 года дома у обвиняемой.
— Используя офисную копировальную бумагу, фольгированную бумагу с металлическим блеском, прозрачный маникюрный лак, изготовила в целях сбыта заведомо поддельный банковский билет
Таким образом, сибирячка изготовила поддельные купюры на сумму
После этого женщина пошла в киоск и оплатила поддельными деньгами продукты — она протянула продавцу фальшивую купюру номиналом
— В ходе обыска по месту жительства были изъяты поддельные банковские билеты
Сейчас обвиняемую заключили под стражу, она частично признала вину. Женщину будут судить по
В прошлом году Кировский суд вынес приговор жительнице Новосибирска, которая обманула кассиров на