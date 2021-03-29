29 марта понедельник
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 7/10
usd 75.76
eur 89.26
Тема дняКак изменились ТРЦ Новосибирска за год?

Все новости

Все новости

Сибирячка подделала деньги с помощью лака для ногтей — дело дошло до суда

На фальшивые купюры она купила продукты в торговом киоске

2 559
18Обсудить

Поделиться

Всего женщина изготовила <nobr class="_">51 купюру</nobr> номиналом <nobr class="_">500 рублей</nobr> и одну номиналом <nobr class="_">2000 рублей</nobr>

Всего женщина изготовила 51 купюру номиналом 500 рублей и одну номиналом 2000 рублей

Поделиться

Жительницу Новосибирска будут судить за подделку денег с помощью лака для ногтей

В Кировский районный суд Новосибирска поступило дело местной жительницы, которую обвиняют в изготовлении поддельных денег с помощью лака для ногтей.

По версии следствия, преступление произошло летом 2020 года дома у обвиняемой.

— Используя офисную копировальную бумагу, фольгированную бумагу с металлическим блеском, прозрачный маникюрный лак, изготовила в целях сбыта заведомо поддельный банковский билет ЦБ РФ номиналом 2000 рублей образца 2017 года и заведомо поддельные банковские билеты ЦБ РФ номиналом 500 рублей в количестве 51 штуки образца 1997 года, — говорится на сайте суда.

Таким образом, сибирячка изготовила поддельные купюры на сумму 27 500 рублей.

После этого женщина пошла в киоск и оплатила поддельными деньгами продукты — она протянула продавцу фальшивую купюру номиналом 2000 рублей и 2 настоящие 10-рублевые монеты. На сдачу она получила настоящие 1900 рублей.

— В ходе обыска по месту жительства были изъяты поддельные банковские билеты ЦБ РФ номиналом 500 рублей в количестве 51 штуки образца 1997 года, — сообщили в суде.

Сейчас обвиняемую заключили под стражу, она частично признала вину. Женщину будут судить по ч. 1 ст. 186 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных денег).

В прошлом году Кировский суд вынес приговор жительнице Новосибирска, которая обманула кассиров на 9000 рублей при помощи ловкости рук. Женщину признали виновной по двум эпизодам мошенничества — ей удалось обмануть продавцов и не заплатить за покупки. Здесь мы рассказывали, как она это сделала.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ6
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

УКподделкасуд
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (18)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...