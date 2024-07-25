НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+30°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+30°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +31

3 м/c,

ю-в.

 741мм 43%
Подробнее
6 Пробки
USD 86,55
EUR 94,38

СРОЧНО

Электросамокатчик влетел в женщину — видео

Поддельные документы мигрантов
Работа в Новосибирске
Решили запретить стройку
Новосибирск ведет соцсети
Станционная смотрительница
Июльфест в Новосибирске
Идеальная пешеходная улица
Разоблачили мифы об имплантах
НГС в Telegram
Бизнес Панорамная крыша, функции массажа и ароматизации: для «Сибирь-Арены» заказали премиальный внедорожник за 7 миллионов

Панорамная крыша, функции массажа и ароматизации: для «Сибирь-Арены» заказали премиальный внедорожник за 7 миллионов

НГС выяснил, кого будут возить на дорогом авто

506
2 комментария
Об этом сообщается на сайте госзакупок

В Новосибирске объявили закупку на поставку легкового автомобиля более чем за 7 миллионов рублей. Машину приобретут для нужд государственного автономного учреждения региона «Сибирь-Арена».

Об этом сообщается на сайте госзакупок 25 июля. Местом поставки транспорта в документах указана многофункциональная ледовая арена на Немировича-Данченко.

— Поставка легкового автомобиля для нужд ГАУ НСО «Арена», — сказано в документах. — Поставка товара включает в себя: комплектование, погрузку и доставку товара до места поставки; разгрузку товара в месте поставки.

В описании объекта закупки перечислены требования к характеристикам машины. Речь идет о легковом автомобиле модели Tank 500 Premium 2024 года выпуска. Указано, что цвет внедорожника должен быть черным, салон — темно-коричневый.

TANK — бренд бизнес-внедорожников

На сайте ООО «Хавейл Мотор Рус» сказано, что TANK — бренд бизнес-внедорожников автомобильного концерна Great Wall Motor, который был впервые представлен в Китае в 2021 году. О том, что бренд готовится к запуску в России, стало известно в ноябре 2022 года.

Комплектация транспорта Premium включает функции массажа и вентиляции сидений переднего и заднего ряда, панорамную крышу и другое. В перечне также имеется такая строка, как фары с автоматическим корректором и функцией приветствия.

В документах перечислили требования к характеристикам автомобиля

По данным «Контур.Фокуса», ГАУ НСО «Сибирь-Арена» образовали в 2022 году, директором организации выступает Павел Морозов, учредителями — правительство Новосибирской области, департамент имущества и земельных отношений и министерство физической культуры и спорта региона. Организация приняла в оперативное управление ледовую арену на левом берегу Новосибирска.

В документах также перечислено стандартное оборудование, которое применяется для всех версий транспорта. В списке — характеристики управления, сидений, интерьера, безопасности и «комфорта», включающие тонировку стекол, климат-контроль, ограничитель скорости, и другое.

Судя по документам, в машине будут система контроля усталости водителя, ограничитель скорости и остальное

— Автомобиль должен быть новым, — сказано в документах. — Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по его сборке. Товары должны быть пригодны для целей, для которых товары такого рода обычно используются, и соответствовать установленным в настоящей документации техническим характеристикам.

Как сообщили НГС в пресс-службе учреждения, предприятие выступает организатором или соорганизатором мероприятий всероссийского и международного уровней, которые проводят на различных площадках «Сибирь-Арены» и ЛДС «Сибирь».

— Данные мероприятия посещают официальные лица и почетные гости — представители различных государств. В целях организации встреч и транспортного обеспечения высокопоставленных гостей осуществляется закупка соответствующего транспортного средства, — объяснили в ГАУ НСО «Арена».

В качестве объекта закупки рассматривался автомобиль, соответствующий ряду требований. Кроме года выпуска, внимание обращали на салон большей вместимости «для встречи высокопоставленных гостей» на семь мест и другое.

— Единственной аналогичной комплектацией выпускаемых автомобилей данной марки/модели в 2024 году, предлагаемой официальным дилером, является MHEV 3.0T AT 4WD Blacktrail по более высокой цене, — сообщили в организации.

В апреле в Новосибирске назвали самые дорогие объекты недвижимости. В списке оказалась «Сибирь-Арена».

ПО ТЕМЕ
Сибирь-Арена Закупки Автомобили Танк 500 Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
сын маминой подруги
25 июля 2024, 18:06
Так президент же сказал чтобы на наши машины пересаживались, что они себе позволяют?
Транс'Уха Маша Дегтярева
25 июля 2024, 18:08
Чем неугодила отечественная ГАЗель? Перевести можно больше, чем на этом.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Увез бабушку в госпиталь и продал квартиру. Три истории о том, как собственники теряли жилье
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Полжизни подвергаются влиянию липкого налета»: действительно ли нужно чистить зубы дважды в день?
Лилия Кузьменкова
Мнение
Как бить жену правильно и почему все зря набросились на имама из Казани, который этому учит
Галеева Венера
Мнение
Супер-Маша и солдафон: в прокат вышел фильм «Не одна дома» с Миланой Хаметовой — почему его стоит посмотреть родителям
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
И даже без «барной мили»: что не так с предложением сделать кусок Ленина пешеходным — приводим идеальный пример из Казахстана
Анна Скок
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

Елена,45

Leha,48

Павел,39

Сергий,24

Юлиана,43

Дмитрий,31

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление