Панорамная крыша, функции массажа и ароматизации: для «Сибирь-Арены» заказали премиальный внедорожник за 7 миллионов

Об этом сообщается на сайте госзакупок Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске объявили закупку на поставку легкового автомобиля более чем за 7 миллионов рублей. Машину приобретут для нужд государственного автономного учреждения региона «Сибирь-Арена».



Об этом сообщается на сайте госзакупок 25 июля. Местом поставки транспорта в документах указана многофункциональная ледовая арена на Немировича-Данченко.



— Поставка легкового автомобиля для нужд ГАУ НСО «Арена», — сказано в документах. — Поставка товара включает в себя: комплектование, погрузку и доставку товара до места поставки; разгрузку товара в месте поставки.



В описании объекта закупки перечислены требования к характеристикам машины. Речь идет о легковом автомобиле модели Tank 500 Premium 2024 года выпуска. Указано, что цвет внедорожника должен быть черным, салон — темно-коричневый.

TANK — бренд бизнес-внедорожников Источник: tank.ru











На сайте ООО «Хавейл Мотор Рус» сказано, что TANK — бренд бизнес-внедорожников автомобильного концерна Great Wall Motor, который был впервые представлен в Китае в 2021 году. О том, что бренд готовится к запуску в России, стало известно в ноябре 2022 года.



Комплектация транспорта Premium включает функции массажа и вентиляции сидений переднего и заднего ряда, панорамную крышу и другое. В перечне также имеется такая строка, как фары с автоматическим корректором и функцией приветствия.

В документах перечислили требования к характеристикам автомобиля Источник: ГАУ НСО «Арена«/zakupki.gov.ru











По данным «Контур.Фокуса», ГАУ НСО «Сибирь-Арена» образовали в 2022 году, директором организации выступает Павел Морозов, учредителями — правительство Новосибирской области, департамент имущества и земельных отношений и министерство физической культуры и спорта региона. Организация приняла в оперативное управление ледовую арену на левом берегу Новосибирска.



В документах также перечислено стандартное оборудование, которое применяется для всех версий транспорта. В списке — характеристики управления, сидений, интерьера, безопасности и «комфорта», включающие тонировку стекол, климат-контроль, ограничитель скорости, и другое.

Судя по документам, в машине будут система контроля усталости водителя, ограничитель скорости и остальное Источник: ГАУ НСО «Арена, zakupki.gov.ru











— Автомобиль должен быть новым, — сказано в документах. — Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по его сборке. Товары должны быть пригодны для целей, для которых товары такого рода обычно используются, и соответствовать установленным в настоящей документации техническим характеристикам.



Как сообщили НГС в пресс-службе учреждения, предприятие выступает организатором или соорганизатором мероприятий всероссийского и международного уровней, которые проводят на различных площадках «Сибирь-Арены» и ЛДС «Сибирь».



— Данные мероприятия посещают официальные лица и почетные гости — представители различных государств. В целях организации встреч и транспортного обеспечения высокопоставленных гостей осуществляется закупка соответствующего транспортного средства, — объяснили в ГАУ НСО «Арена».



В качестве объекта закупки рассматривался автомобиль, соответствующий ряду требований. Кроме года выпуска, внимание обращали на салон большей вместимости «для встречи высокопоставленных гостей» на семь мест и другое.



— Единственной аналогичной комплектацией выпускаемых автомобилей данной марки/модели в 2024 году, предлагаемой официальным дилером, является MHEV 3.0T AT 4WD Blacktrail по более высокой цене, — сообщили в организации.