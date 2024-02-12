«Мне требуется самолет поболеше»: новосибирец выставил на продажу частный борт за 10 миллионов

Новосибирец выставил на продажу частный самолет Piper Arrow PA-28R-180. Хозяин просит за него 10 миллионов 600 тысяч рублей.
Объявление о продаже воздушного судна появилось на Avito. В нем указано, что борт был произведен в 1986 году в США, в России он находится с 2020 года. К январю 2024 года налет самолета составляет 2 171 час.
В объявлении подробно указаны технические работы, которые владелец сделал с 2021 года. Так в 2023 году самолету поменяли подшипники передней стойки, тормозные колодки, ремень генератора, перетянули салон.
Владелец самолета Станислав в беседе с корреспондентом НГС сообщил, что приобрел судно в 2020 году.
— Владею самолетом с 2020 года, купил в Москве у частного лица в том же году. У борта вся история, родословная в документах. Он полностью на ходу, его можно использовать как минимум до 2026 года. Стоимость эксплуатации подобного транспорта ничуть не дороже, чем обслуживание дорогого внедорожника. Продаю, потому что требуется самолет побольше, — рассказал мужчина.
Самолет в настоящее время находится на аэродроме Поповка в Омской области. Покупателю придется отправиться в соседний регион для осмотра воздушного судна. Объявления появилось на площадке 10 февраля, пока от потенциальных покупателей звонков не поступало.
Ранее НГС узнал о судьбе самолета «Уральских авиалиний», который совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе. Он продолжает стоять без дела уже пять месяцев.