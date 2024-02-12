«Мне требуется самолет поболеше»: новосибирец выставил на продажу частный борт за 10 миллионов

Новосибирец выставил на продажу частный самолет Piper Arrow PA-28R-180. Хозяин просит за него 10 миллионов 600 тысяч рублей.



Объявление о продаже воздушного судна появилось на Avito. В нем указано, что борт был произведен в 1986 году в США, в России он находится с 2020 года. К январю 2024 года налет самолета составляет 2 171 час.

