Гастробар у «Заельцовской» выставили на продажу — бизнес оценили почти в 11 миллионов

В компании «Альтера Инвест», которая проводит юридическое сообщение сделки, отказались называть причину продажи и название гастробара. По описанию НГС удалось выяснить, что в объявлении говорится о заведении «Сытый прайд». В беседе с корреспондентом директор заведения Алексей Хвостов подтвердил это. Он заявил, что бизнес работает хорошо и генерирует прибыль. В качестве причины продажи Хвостов назвал желание открыть новый бизнес в Москве, где он прожил в прошлом году два месяца. Новое заведение также планируется открыть в формате гастробара, где гости смогут попробовать кухни разных регионов мира.

