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Гастробар у «Заельцовской» выставили на продажу — бизнес оценили почти в 11 миллионов

Владелец собирается перебраться в Москву

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Оборот оценивают в 3 миллиона рублей

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В Новосибирске выставили на продажу гастробар, расположенный недалеко от станции метро «Заельцовская». Объявление опубликовано на сервисе бесплатных объявлений Avito, продавец оценил бизнес в 10 миллионов 900 тысяч рублей.

В компании «Альтера Инвест», которая проводит юридическое сообщение сделки, отказались называть причину продажи и название гастробара. По описанию НГС удалось выяснить, что в объявлении говорится о заведении «Сытый прайд». В беседе с корреспондентом директор заведения Алексей Хвостов подтвердил это. Он заявил, что бизнес работает хорошо и генерирует прибыль. В качестве причины продажи Хвостов назвал желание открыть новый бизнес в Москве, где он прожил в прошлом году два месяца. Новое заведение также планируется открыть в формате гастробара, где гости смогут попробовать кухни разных регионов мира.

В действующем заведении общепита, которое работает в Новосибирске более восьми лет, два зала, недавно был сделан ремонт. Всего в нем 13 столов, общая посадка составляет 50 человек.

— Также по средам, пятницам и субботам проводятся тематические вечера для игры в мафию,— говорится в опубликованном объявлении.

Ресторан расположен недалеко от метро, рядом с жилыми домами и бизнес-комплексом, что, по словам автора объявления, обеспечивает стабильный поток посетителей. У заведения есть собственная доставка, полностью укомплектованный штат из 19 сотрудников.

Аренда помещения составляет 200 тысяч рублей в месяц. Покупателю обещают ежемесячную прибыль в 521 тысячу рублей. Выйти на окупаемость можно через 21 месяц. Ежемесячный оборот предприятия оценивается в 3 миллиона рублей.

Ранее в Новосибирске выставили на продажу действующую гостиницу за 650 миллионов рублей. Гостиничное предприятие бизнес-класса имеет 198 номеров.

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