«Бегемот» с Восхода: новосибирская компания управляет 70 супермаркетами с выручкой в 8 миллиардов — в городе нет ни одного

В прошлом году компания вошла в систему SPAR: открыты два магазина и готовится к открытию третий. Выручка «Бегемага» в прошлом году выросла на 26%, достигнув 8,4 миллиарда рублей. Чистая прибыль, правда, сравнительно невелика — 170 миллионов рублей. Но и она существенно больше, чем все последние годы: в 2019 году, например, этот показатель был ниже 59 миллионов рублей.



Кто хозяева

У компании два учредителя: Алексей Жилинков (80%) и Сергей Вилков. У Жилинкова, помимо ритейла, есть еще три направления бизнеса: управление недвижимостью, дистрибуция алкоголя, а также общепит. Компании, связанные с управлением недвижимостью, принесли предпринимателю в прошлом году более 70 миллионов рублей чистой прибыли. Дистрибуторская «Логистическая компания Сибирь» закончила год с убытками в 33 миллионов рублей, но в этом случае это отчасти может быть распределением прибылей и убытков от общей, по сути, деятельности по разным юрлицам. Ещё два юрлица связаны с общепитом: это два заведения Friday и одноименная служба доставки готовых блюд, которые принесли ему ещё 13,5 миллиона чистой прибыли.