«Бегемот» с Восхода: новосибирская компания управляет 70 супермаркетами с выручкой в 8 миллиардов — в городе нет ни одного

В списке крупнейших новосибирских компаний есть название, которое вряд ли скажет жителям Новосибирска хоть что-нибудь — ООО «Универсамы Бегемаг». И дело не в названии юрлица — оно практически совпадает с именем торговой сети из почти 70 магазинов, которыми управляет компания. Просто несмотря на прописку на улице Восход в Новосибирске, все торговые точки «Бегемага» находятся в Кузбассе. Обозреватель НГС Стас Соколов рассказывает о новосибирском, но не новосибирском участнике рынка ритейла.
В рейтинге «Спарк Интерфакс» по размеру выручки за 2022 год среди предприятий, зарегистрированных в Новосибирске, компания «Универсамы Бегемаг» занимает 40 место. Но если убрать из этого списка крупные промышленные предприятия и компании федерального уровня, то «Бегемаг» с его более чем 8 миллиардами рублей выручки окажется в одной компании с такими знаковыми предприятиями, как АО «Кудряшовское» (12 миллиардов рублей), ЦФТ (8 миллиардов) и аэропорт Толмачёво (7 миллиардов). При этом большая часть новосибирцев наверняка никогда даже не слышали о таком предприятии.
Причина проста: компания «Универсамы Бегемаг» управляет сетью, все магазины которой находятся в соседней Кемеровской области, причём сосредоточены преимущественно в столице этого региона. Что не мешает предприятию иметь новосибирскую регистрацию — юридический адрес компании ведёт на улицу Восход, 20. Компания зарегистрирована в 2017 году и с тех пор шаг за шагом поднимается в рейтинге новосибирских предприятий.
Что за «Бегемаг»
Сейчас в сети «Бегемаг» около 70 торговых точек, 60 из которых находятся в Кемерове, остальные — в других городах Кузбасса. По большей части это сравнительно небольшие «магазины у дома», некоторые занимают помещения, где гастрономы работали ещё больше 50 лет назад. Для местного рынка это заметный, хотя и не входящий в число лидеров игрок. Скажем, у «Марии-Ра» здесь 98 супермаркетов, у «Магнита» — 76, а у «Пятерочки» — 70. То есть каких-то специально созданных тепличных условий, в которых местная сеть могла бы чувствовать себя в безопасности, в Кузбассе явно не наблюдается. Более того, в нулевых на местном рынке были совсем другие лидеры: «Кора» и «Регионмарт» (сеть «Чибис»). Но обе компании давно ушли с рынка, а «Бегемот» (так сеть называлась изначально) — остался.
Человека, привыкшего к современным сетевым магазинам, вряд ли здесь что-то удивит. «Бегемаг» пользуется всеми основными приёмами привлечения покупателя и повышения эффективности: отделы со свежими фруктами и овощами на входе, собственная торговая марка, автоматы с кофе и отделы со свежей выпечкой в магазинах.
В прошлом году компания вошла в систему SPAR: открыты два магазина и готовится к открытию третий. Выручка «Бегемага» в прошлом году выросла на 26%, достигнув 8,4 миллиарда рублей. Чистая прибыль, правда, сравнительно невелика — 170 миллионов рублей. Но и она существенно больше, чем все последние годы: в 2019 году, например, этот показатель был ниже 59 миллионов рублей.
Кто хозяева
У компании два учредителя: Алексей Жилинков (80%) и Сергей Вилков. У Жилинкова, помимо ритейла, есть еще три направления бизнеса: управление недвижимостью, дистрибуция алкоголя, а также общепит. Компании, связанные с управлением недвижимостью, принесли предпринимателю в прошлом году более 70 миллионов рублей чистой прибыли. Дистрибуторская «Логистическая компания Сибирь» закончила год с убытками в 33 миллионов рублей, но в этом случае это отчасти может быть распределением прибылей и убытков от общей, по сути, деятельности по разным юрлицам. Ещё два юрлица связаны с общепитом: это два заведения Friday и одноименная служба доставки готовых блюд, которые принесли ему ещё 13,5 миллиона чистой прибыли.
У Сергея Вилкова есть несколько компаний, связанных с недвижимостью. В общем, речь идёт о более или менее диверсифицированном бизнесе, который позволяет не так сильно зависеть от успехов и неудач на каком-то одном направлении.
Почему Новосибирск
Сама по себе ситуация, когда торговая сеть, работающая в разных регионах, управляется одним юридическим лицом, зарегистрированным в каком-то одном городе, как раз совершенно обычна. На чеках в «Пятерочке» до сих пор написано ООО «Агроторг», которое зарегистрировано в Санкт-Петербурге, где и была основана эта сеть, а «Магнит», давно став одним из лидеров российского рынка, и сегодня управляется компанией «Тандер» с регистрацией в Краснодаре. Но вот смена прописки розничного бизнеса без попыток вести деятельность по месту прописки — это действительно необычно.
«Переезд» для «Бегемага» совпал с ребрендингом. В 2016 году владельцы решили обновить не только визуальный образ с названием — с «Бегемота» на «Бегемаг», но и сменить «прописку». Опрошенные эксперты затруднились объяснить причину такого шага. Вряд ли бюджет Новосибирской области или города что-то получил с такого переезда. НДС предприятие платит в федеральный бюджет, а транспортный налог, хотя и уходит в региональный, но платится по месту регистрации транспортного средства. Вряд ли все грузовики компании ездят в Кемерове с новосибирскими номерами.
В компании «Универсамы Бегемаг» на письменный запрос НГС не ответили.
Владельцы «Бегемага», хоть и зарегистрированы в Новосибирске, но на здешний рынок пока не собираются. А вот шведская компания IKEA, хоть и ушла с российского рынка, но магазин с её товарами вот-вот откроется в Новосибирске снова. О том, что именно там будут продавать, можно прочитать в материале обозревателя НГС.