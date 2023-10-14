К Wildberries пришла Генпрокуратура. Чем закончился скандал с несправедливой комиссией

12 октября представители Wildberries встретились с Генпрокуратурой. Там же с маркетплейсом общались сотрудники Банка России и Роспотребнадзора.
В итоге компания решила отказаться от скандальной комиссии за оплату картами Visa и Mastercard. Также маркетплейс пообещал вернуть удержанные деньги всем своим клиентам.
— В ходе рабочей встречи стороны дополнительно обсудили систему работы с товаром ненадлежащего качества, а именно: плата за возврат таких товаров не взимается, при этом в случае отказа от товара надлежащего качества компания возвращает покупателю стоимость товара за исключением расходов на его обратную логистику.
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