«Не можешь кончить? Бери шприц». Первый порнорежиссер России — о выборе актрис, фейковой сперме и деньгах

Корреспондент MSK1.RU откровенно поговорила с отцом-основателем эротики в России, узнала о том, как он из успешного порнорежиссера превратился в астролога, будет ли будущее за вебкамом и как имитировали сперму для красивых планов.

«Я всегда любил деньги и женщин»

— Порнорежиссером не хотел стать, даже не думал, что такое возможно. Я был просто издателем. Так получилось случайно: с одной стороны — спрос на секс, с другой — желание заработать. Я ведь всегда любил деньги и женщин. К тому же сотрудники полиции меня буквально подталкивали войти в эту профессию. Они завели на меня уголовное дело, из-за которого я стал невыездным из страны. Пришлось выкручиваться, — рассказал о начале карьеры Логинов.