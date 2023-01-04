«Не можешь кончить? Бери шприц». Первый порнорежиссер России — о выборе актрис, фейковой сперме и деньгах

В начале 90-х и в нулевые порно в России снимали сразу несколько режиссеров, одним из первых был директор кинокомпании «Клубничка» Сергей Логинов. Несколько лет он работал в издательстве, выпускал газету.
С приходом новой эпохи изменилась жизнь не только миллионов россиян, но и простого 27-летнего журналиста, который вместо первых полос вдруг начал выпускать «фильмы для взрослых».
Корреспондент MSK1.RU откровенно поговорила с отцом-основателем эротики в России, узнала о том, как он из успешного порнорежиссера превратился в астролога, будет ли будущее за вебкамом и как имитировали сперму для красивых планов.
«Я всегда любил деньги и женщин»
— Порнорежиссером не хотел стать, даже не думал, что такое возможно. Я был просто издателем. Так получилось случайно: с одной стороны — спрос на секс, с другой — желание заработать. Я ведь всегда любил деньги и женщин. К тому же сотрудники полиции меня буквально подталкивали войти в эту профессию. Они завели на меня уголовное дело, из-за которого я стал невыездным из страны. Пришлось выкручиваться, — рассказал о начале карьеры Логинов.
Сергей со светлой грустью вспоминает время, когда в Россию только пришли видеокассеты и порнорежиссеры были уникальны в своем роде. По его мнению, тогда чувствовались «свобода и драйв».
— Сейчас я психолог-целитель. Что-то типа бродячего волшебника или Иисуса Христа. Что было тогда? — задается вопросом Сергей. — Всё было впереди. VHS-кассеты, эпоха дисков. Была натура, движуха, жизнь. Разница в том, что сейчас всё позади. Всё прошло. Остался только интернет, который обесплатнил контент.
Для Сергея всё изменилось в один год. В российском законодательстве появилась новая поправка к закону о детях. Это осложнило продажу фильмов с эротическим подтекстом.
— Это произошло в 2010 году, когда ввели определение порнографии в детский закон. Стало очень небезопасно. А потом интернет уравнял всех в правах. После этого снимал и продавал что-то большое в 2010-м, а последние фильмы делал в 2011-м, но ничего из этого не выпустили, — рассказал порнорежиссер.
— А как проходит смена у порнорежиссера?
— 80% времени у меня занимал монтаж. То есть я приходил в квартиру, где у меня стоял компьютер, и проводил за ним по несколько часов. Из оставшихся 20% 18% — на юридические дела, а 2% — на съемки и подбор девушек. В предместьях Голливуда режиссер порнухи занимает центральное место, в России не так. Потом я приноровился снимать летом. То есть большая часть моего контента была сделана именно в это время, осень и зиму я монтировал.
В детстве, когда спрашивают: «Кем ты хочешь стать?», вряд ли кто-то вместо космонавта и врача называет профессию порнорежиссера. Свое юношество будущий московский порнорежиссер провел в кинотеатрах. Возможно, как он считает, именно фильмы культовых советских режиссеров и повлияли на его первые видео.
— Изначально тянулся, конечно, высоко. Я всё детство смотрел фильмы, вырос на Говорухине, Гайдае. Воспринимал порно тоже как кино. И бизнес тоже назвал именно кинокомпания «Клубничка», а не видеостудия. Практика показала, что сюжетные фильмы снимать намного сложнее. Они никому не нужны. Кинематографией не надо увлекаться в нашем случае, — поделился Сергей.
В Советском Союзе секс был
Сергей начинал работу в конце 90-х — начале нулевых, когда стереотипы о том, что в СССР секса не было, люди не пользовались презервативами, а в стране начиналась эпидемия ВИЧ, постепенно начинали разрушаться. Через несколько лет он стал путешествовать по разным странам.
— В Советском Союзе секса не было на фото и видео, но при этом сексуальность была ярко выражена у людей. В 90-е годы еще не было никакой эротики, но при этом секса много. Я пытался считать по оценкам журналистов: в Москве работало 5 тысяч проституток, а я один на весь город снимал несколько десятков фильмов. Проститутки и порно никак не связаны, — считает порнорежиссер.
За время путешествий по разным странам Сергей наблюдал за развитием секс-индустрии в мире.
— Я почти год прожил в Кении. Здесь очень хорошо развит секс, иностранцев любят. При этом никакой порнухи здесь нет, они ее не смотрят. Конечно, про резинки (презервативы. — Прим. ред.) они не знают. В Индии я прожил последний год. Казалось бы, древняя культура, традиции, а сексуальность полностью подавлена. Ее здесь осуждают. Эротика никак не возбуждает. Они все смотрят короткие видео, снятые в Болливуде, где видна оголенная коленка девушки. И массово на нее мастурбируют, — поделился Сергей.
В России постепенно устанавливаются феминистические ценности. В связи с этим многие сообщества женщин считают, что порно их дискриминирует. Люди, которые смотрят фильмы с эротическим контентом, не всегда понимают, что секс в реальной жизни и срежиссированная картинка — разные вещи.
— Порно и не помогает, и не мешает в секспросвете. Просвещение — это наука, где должны специалисты рассказывать про презервативы, про техники. Порно — больше про удовольствие и штамповку: мужчина должен вот так кончать, а женщина — вот так выглядеть. Он для ценителей, весь остальной мир иначе выглядит, — уверен порнорежиссер.
— В Россию пришел вебкам. Он вытеснит порноиндустрию?
Вебкам-бизнес — сфера бизнеса, построенная на общении веб-модели и наблюдателя в онлайн-видеочате. Общение обычно происходит на платной основе, что является основным заработком модели и студии.
— Я видел много прекрасных сайтов с кучей красивых девушек, которые сидят перед камерой. Давление рынка сделало их востребованными. Тем не менее это небольшой рынок. Он никуда не денется, пока есть секс и интернет. Думаю, что за ним будущее. Мы проводили опрос среди наших моделей. Практически все они говорили, что начали ощущать свою сексуальность в детстве. Кого влечет, тот и попадает в порноиндустрию, — ответил порнорежиссер.
Возбуждался во время съемок
— Я снимал в Подмосковье так называемый жанр аутдор (жанр порно, которое снимается на улице. — Прим. ред.). У меня больше девушки на улице оголялись, нежели в студиях. Там и мухи, и песок в разных местах. Но мне почему-то нравилось, — добавил режиссер.
Несмотря на всю деликатность, каждый из нас — обычный человек с типичными физиологическими потребностями. Сергей Логинов признался, что в начале карьеры порнорежиссером он испытывал возбуждение на съемках.
— Поначалу испытывал возбуждение, когда только входил в тему. Потом больше испытывал беспокойство за то, как нужно склеить съемочный процесс. Это не про удовольствие, а про ажиотаж, про то, как бы всё успеть. Переживал за моделей, которые могли на что-то сесть попой и потом на их ягодицах оставались квадратики. А это уже не переснимешь, — признался Сергей.
Вместо спермы — клейстер
Возвращаясь к вопросу о том, что человеческое тело имеет ограниченные ресурсы, не всегда может выдавать красивую картинку для фильма, во время съемок заменяют естественные жидкости.
— Для красивой картинки мы использовали виагру. Помню, что покупал ее по дешевке. В начале нашей эпохи мы немного хулиганили и изображали сперму из клейстера (клей, изготавливаемый из крахмала или муки. — Прим. ред.). Оказывается, в движении не видно, что и откуда выливается. Увеличение количества половых актов достигалось путем имитации.
В последние годы порнорежиссер долгое время не мог найти себе работу: кинокомпания закрылась, законы стали суровее. Тогда он начал всерьез заниматься астрологией. Так Сергей Логинов из порнорежиссера стал астрологом.
— После того как в 2010-м всё развалилось, судорожно начал думать, чем дальше заниматься. Понял, что мое хобби, астрология, перестало быть просто многолетним хобби. По факту я первый полимодал планеты (способность человека совмещать в процессе познания и коммуникации несколько способов освоения мира и общения. — Прим. ред.).
Тема секса всегда активно обсуждалась в обществе. Например, ранее мы рассказывали о том, что Москва стала самым мастурбирующим городом в России. Кроме этого, публиковали откровенную историю москвички, которая в 17 лет стала эскортницей.