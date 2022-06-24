Nike объявил об окончательном уходе из России — в Новосибирске магазины уже закрыты

Nike объявил об окончательном уходе с российского рынка, теперь оформить новые продукты нельзя, а сайт компании и приложение недоступны в стране. В Новосибирске магазины уже свернули свою деятельность.

— Компания Nike Inc. приняла решение уйти с российского рынка. В связи с этим сайт Nike.com и мобильное приложение Nike больше не будут доступны в этом регионе. Магазины Nike недавно временно закрылись и больше не откроются, — сообщила компания на официальном сайте.

