Nike объявил об окончательном уходе из России — в Новосибирске магазины уже закрыты
Информацию о завершении работы компания разместила на официальном сайте
Nike объявил об окончательном уходе с российского рынка, теперь оформить новые продукты нельзя, а сайт компании и приложение недоступны в стране. В Новосибирске магазины уже свернули свою деятельность.
— Компания Nike Inc. приняла решение уйти с российского рынка. В связи с этим сайт Nike.com и мобильное приложение Nike больше не будут доступны в этом регионе. Магазины Nike недавно временно закрылись и больше не откроются, — сообщила компания на официальном сайте.
На официальном сайте компании указано, что всего в Новосибирске три магазина Nike в разных торговых центрах. В 2ГИС сообщается, что существует еще дисконт-магазин одежды и что все филиалы Nike временно не работают.
В ТРЦ «Аура» подтвердили информацию о том, что магазин закрыт, но не рассказали, расторгла ли компания договор аренды. В ТРЦ «Галерея Новосибирск» и ТЦ «Мега» сообщили, что информацию можно получить через запрос, быстрый ответ журналист НГС не получил.
Напомним, что в марте компания Nike объявила о том, что приостанавливает деятельность на территории России. В конце мая Nike не продлил франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), которой принадлежит самая большая сеть магазинов американского ритейлера в России. Также компания уже в начале июня вывезла товары из магазинов, внутри остались только голые манекены.