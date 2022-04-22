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Госдума предложила сократить часы работы гипермаркетов по воскресеньям (ни за что не догадаетесь зачем)

Минпромторг получил обращение от депутата Олега Матвейчева

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Чем заменить поход по гипермаркетам в воскресенье? Депутаты Госдумы знают ответ

Чем заменить поход по гипермаркетам в воскресенье? Депутаты Госдумы знают ответ

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Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил Министерству промышленности и торговли изменить режим работы гипермаркетов по воскресеньям. Об этом сообщает RT, ссылаясь на копию обращения депутата к главе ведомства Денису Мантурову. В письме сказано, что сокращение часов работы гипермаркетов поможет развитию российских фермерских рынков, потому что мер по поддержке малых сельскохозяйственных предприятий недостаточно.

— Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения законопроекта об ограничении режима работы продуктовых гипермаркетов в выходные дни (воскресенье), — заявил Матвейчев.

По мнению депутата, альтернативой гипермаркетам должны стать небольшие магазины в шаговой доступности, а также ярмарки, у которых сейчас либо слишком локальная аудитория, либо слишком узкая экологическая специализация.

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