Магнитная буря приближается к Новосибирску — она продлится два дня

К Новосибирску приближается магнитная буря. Ожидается, что она начнется 22 ноября.
Об этом сообщает сайт Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН. Согласно прогнозу, 19 ноября возможно возбуждение магнитосферы Земли. 22 ноября ожидается слабая магнитная буря, на следующий день ее активность спадет. 24 ноября вновь начнется буря, которая продлится два дня.
Как ранее объяснила НГС Елена Обут, заведующая терапевтическим отделением клиники ЦСМ «Здравица», магнитная буря может влиять на самочувствие некоторых людей. К ним относятся метеозависимые, пациенты с хроническими сердечно-сосудистыми и бронхо-легочными заболеваниями, люди с психоэмоциональными расстройствами. Также есть риски для детей и беременных.
— Магнитная буря прежде всего влияет на сосудистую систему. И может меняться тонус сосудов, может в некоторой степени замедляться кровоток, и это может способствовать склонности к тромбообразованию. Нарушается доставка кислорода с кровотоком, и органы и ткани могут испытывать кислородное голодание. Это дополнительный стресс, в ответ на который организм начнет выбрасывать стресс-реактивные гормоны. Это адреналин, кортизол. Сосудистый тонус ещё больше повышается в ответ на гормоны. Усиливается сердцебиение. Приходится увеличивать дозы таблеток от давления, — объясняла врач.
Елена Обут отметила, что людям, которые попадают в группу риска, во время магнитных бурь стоит снизить нагрузки, больше гулять на свежем воздухе и не употреблять алкоголь. Также рекомендуется хорошо высыпаться и придерживаться правильной диеты.
В начале ноября во время магнитной буре над Новосибирской областью было видно северное сияние. Астрофотограф Алексей Поляков снял его на видео. Посмотрите на эти удивительные кадры.