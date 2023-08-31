Какая погода ждет школьников и родителей на 1 Сентября? Сравниваем прогнозы для Новосибирска

В Новосибирске на 1 Сентября ожидается переменчивая погода. НГС изучил прогнозы онлайн-сервисов, новосибирского Гидрометцентра и узнал, что в День знаний сначала пройдут дожди с грозами, а потом они сменятся отсутствием осадков.
По данным сервиса «Гисметео», в ночь на 1 сентября в Новосибирске пройдет дождь, а днем, наоборот, будет ясно. Максимальная дневная температура в городе достигнет +23 градусов.
Прогноз «Яндекс.Погоды» — похожий. Согласно нему, ночью ожидаются +14…+16 градусов. А днем вероятны те же +23 градуса без осадков.
Начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Наталья Кичанова подтвердила, что в ночь и утром 1 сентября в Новосибирске пройдут кратковременные дожди с грозой, а днем обойдется преимущественно без осадков:
— Ночью установится температура +13…+15 градусов, а днем +22…+24 градуса. Ветер будет южный, скоростью 5–10 м/с. Хотя ночью он, опять же, может усилиться до 15 м/с.
Наталья Кичанова добавила, что в НСО в День знаний градусник покажет +19…+24 градуса. По региону Гидрометцентр также прогнозирует дожди:
— Днем небольшой дождик, без гроз, только крайний северо-запад области — преимущественно без осадков. Кроме того, ночью и утром местами возможны туманы.
А в последний день лета, 31 августа, в Новосибирске тоже ожидаются дожди, местами грозы и усиление ветра до 21 м/с.