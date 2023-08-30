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«Усиление ветра до 21 м/с»: МЧС выпустило экстренное предупреждение в Новосибирской области

Специалисты предупредили о дождях и грозах 31 августа

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Непогода ожидается 31 августа

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В Новосибирской области 31 августа ожидаются дожди, местами грозы и усиление ветра. Из-за непогоды МЧС выпустило экстренное предупреждение в регионе.

Сообщение разослали новосибирцам вечером 30 августа со ссылкой на данные управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Днем в Новосибирской области синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы

Днем в Новосибирской области синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы

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По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», ночью 31 августа в Новосибирской области температура воздуха составит +8… +13 градусов, местами потепление до +18 градусов. Днем воздух прогреется до +18… +23, местами до +28 градусов. В регионе ожидается переменная облачность, по западу области возможны местами кратковременные дожди и грозы. Днем в Новосибирской области синоптики также прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы.

31 августа ветер будет дуть в юго-восточном направлении со скоростью 6–11 метров в секунду, местами порывы до 16 м/с, днем при грозах ожидается его усиление до 21 метра в секунду. Ночью и утром в области прогнозируются местами туманы.

29 августа НГС сообщал, что синоптики составили прогноз погоды на 1 сентября в Новосибирске. По их данным, в городе ожидаются небольшие дожди.

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