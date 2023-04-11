В России стартовал выпуск самой дешевой иномарки. Рассказываем, сколько она стоит

Калининградский «Автотор» начал сборку двух моделей китайского концерна BAIC, которые на сегодня являются самыми дешевыми иномарками: цены седана BAIC U5 Plus и кроссовера X35 начинаются от 1,7 миллиона рублей. Нынешние лидеры этого рейтинга дороже, и Haval Jolion, например, обойдется минимум в 1,8 миллиона, Geely Coolray стоит от 1,88 миллиона, а Chery Tiggo 4 Pro — от 2 миллионов (здесь и далее — цены без учета скидок).
Особенный интерес вызывает седан U5 Plus. Это довольно крупный автомобиль длиной 4,66 метра, то есть сравнимый с KIA Cerato, Toyota Corolla и Skoda Octavia. После ухода перечисленных моделей ниша седанов С-класса опустела, поэтому из новых автомобилей конкуренцию U5 Plus составит разве что Kaiyi E5, который собирают здесь же, в Калининграде. Но Kaiyi пока предлагается в единственной комплектации ценой 1,959 миллиона рублей.
Сам по себе седан U5 дебютировал в КНР еще в 2017 году, но в Калининграде собирают уже рестайлинговую модель образца 2021 года (отсюда приставка Plus). По конструкции это типичный представитель своего класса с полузависимой задней подвеской, дисковыми тормозами по кругу и
BAIC X35 появился в 2016 году, но пережил рестайлинг в 2019 году. Это переднеприводный кроссовер класса Hyndai Creta или Chery Tiggo 4 Pro, который оснащают на выбор одним из двух полуторалитровых двигателей. Безнаддувная версия развивает
Выпуск автомобилей на калининградском «Автоторе» идет в режиме крупноузловой сборки, но переход на полный цикл планируют уже в следующем году. Дилерскую сеть формируют, а живые продажи начнут до конца июня.
Концерн BAIC — достаточно крупный китайский производитель автомобилей, который по итогам 2021 года занял 6-е место в национальном рейтинге по объемам продаж. В России он практически неизвестен, хотя некоторое распространение получила коммерческая техника под маркой Foton, входящей в концерн.
Для автомобилей российской сборки действует госпрограмма льготного кредитования, но претендовать на нее теперь могут в основном участники СВО и их семьи. «Москвич» показал новую модель, которая получит индекс 6, — это лифтбек размером со Skoda Octavia. Его аналог — новый Changan Uni-V.