В России стартовал выпуск самой дешевой иномарки. Рассказываем, сколько она стоит

BAIC X35 появился в 2016 году, но пережил рестайлинг в 2019 году. Это переднеприводный кроссовер класса Hyndai Creta или Chery Tiggo 4 Pro, который оснащают на выбор одним из двух полуторалитровых двигателей. Безнаддувная версия развивает 116 л. с . и предлагается только в базовой версии с механической коробкой передач. В списке оснащения — фронтальные подушки, АБС, кондиционер, мультимедиасистема, камера заднего вида, легкосплавные диски. Цена такой версии — около 1,7 миллиона рублей. Впрочем, она выглядит «маркетинговой», то есть созданной больше для продвижения модели, чем для реальных продаж, потому что разнообразие комплектаций положено версиям со 150-сильным турбомотором и вариатором, которые стоят от 1,99 миллиона рублей, то есть сравнимы с основным конкурентом — Chery Tiggo 4 Pro. В этом случае ESP уже есть в базе, а за доплату можно получить отделку салона кожзамом, люк или панорамную крышу и ряд других опций. При этом подогрева сидений не предусмотрено в принципе (проблема характерна для многих китайских машин, например для «Москвича-3»/JAC JS4). Стоимость самых дорогих комплектаций Х35 — 2,14 миллиона рублей.

