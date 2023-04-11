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В России стартовал выпуск самой дешевой иномарки. Рассказываем, сколько она стоит

BAIC U5 Plus заменит автомобили класса KIA Cerato и Skoda Octavia

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BAIC U5 Plus стоит от 1,7 миллиона рублей

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Калининградский «Автотор» начал сборку двух моделей китайского концерна BAIC, которые на сегодня являются самыми дешевыми иномарками: цены седана BAIC U5 Plus и кроссовера X35 начинаются от 1,7 миллиона рублей. Нынешние лидеры этого рейтинга дороже, и Haval Jolion, например, обойдется минимум в 1,8 миллиона, Geely Coolray стоит от 1,88 миллиона, а Chery Tiggo 4 Pro — от 2 миллионов (здесь и далее — цены без учета скидок).

Производство обеих моделей BAIC стартовало на этой неделе

Производство обеих моделей BAIC стартовало на этой неделе

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Особенный интерес вызывает седан U5 Plus. Это довольно крупный автомобиль длиной 4,66 метра, то есть сравнимый с KIA Cerato, Toyota Corolla и Skoda Octavia. После ухода перечисленных моделей ниша седанов С-класса опустела, поэтому из новых автомобилей конкуренцию U5 Plus составит разве что Kaiyi E5, который собирают здесь же, в Калининграде. Но Kaiyi пока предлагается в единственной комплектации ценой 1,959 миллиона рублей.

U5 Plus — седан класса С+

U5 Plus — седан класса С+

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Сам по себе седан U5 дебютировал в КНР еще в 2017 году, но в Калининграде собирают уже рестайлинговую модель образца 2021 года (отсюда приставка Plus). По конструкции это типичный представитель своего класса с полузависимой задней подвеской, дисковыми тормозами по кругу и 1,5-литровым 113-сильным мотором, который работает в паре с механической коробкой передач или вариатором. В базовой комплектации за 1,7 миллиона рублей есть две подушки безопасности, мультимедиа, кондиционер, система стабилизации, легкосплавные колеса и камера заднего вида. Но версия с вариатором сразу на 230 тысяч рублей дороже, а топовая комплектация с климат-контролем, люком и светодиодными фарами обойдется в 1,89 миллиона рублей. Но и это неплохо, например, за такую сумму можно найти оставшиеся у дилеров иномарки младшего В-класса типа KIA Rio или Hyundai Solaris.

Кроссоверы X35 в самом Китае известны как Beijing X3

Кроссоверы X35 в самом Китае известны как Beijing X3

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BAIC X35 появился в 2016 году, но пережил рестайлинг в 2019 году. Это переднеприводный кроссовер класса Hyndai Creta или Chery Tiggo 4 Pro, который оснащают на выбор одним из двух полуторалитровых двигателей. Безнаддувная версия развивает 116 л. с. и предлагается только в базовой версии с механической коробкой передач. В списке оснащения — фронтальные подушки, АБС, кондиционер, мультимедиасистема, камера заднего вида, легкосплавные диски. Цена такой версии — около 1,7 миллиона рублей. Впрочем, она выглядит «маркетинговой», то есть созданной больше для продвижения модели, чем для реальных продаж, потому что разнообразие комплектаций положено версиям со 150-сильным турбомотором и вариатором, которые стоят от 1,99 миллиона рублей, то есть сравнимы с основным конкурентом — Chery Tiggo 4 Pro. В этом случае ESP уже есть в базе, а за доплату можно получить отделку салона кожзамом, люк или панорамную крышу и ряд других опций. При этом подогрева сидений не предусмотрено в принципе (проблема характерна для многих китайских машин, например для «Москвича-3»/JAC JS4). Стоимость самых дорогих комплектаций Х35 — 2,14 миллиона рублей.

Выпуск автомобилей на калининградском «Автоторе» идет в режиме крупноузловой сборки, но переход на полный цикл планируют уже в следующем году. Дилерскую сеть формируют, а живые продажи начнут до конца июня.

Кузова поступают на завод в окрашенном виде

Кузова поступают на завод в окрашенном виде

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Концерн BAIC — достаточно крупный китайский производитель автомобилей, который по итогам 2021 года занял 6-е место в национальном рейтинге по объемам продаж. В России он практически неизвестен, хотя некоторое распространение получила коммерческая техника под маркой Foton, входящей в концерн.

Одна из моделей, производство которой наладят на «Автоторе», — внедорожник BAIC BJ40 Plus

Одна из моделей, производство которой наладят на «Автоторе», — внедорожник BAIC BJ40 Plus

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Для автомобилей российской сборки действует госпрограмма льготного кредитования, но претендовать на нее теперь могут в основном участники СВО и их семьи. «Москвич» показал новую модель, которая получит индекс 6, — это лифтбек размером со Skoda Octavia. Его аналог — новый Changan Uni-V.

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