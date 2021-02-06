Хитроумный перекресток в Новосибирске, где можно поехать на свой зеленый, подставиться и стать виновником ДТП (смотрим видео)

В рубрике «Куда ты рулишь?» вновь поднимаем вопрос о спешке в проезде перекрестков при смене светофорных фаз. Одни торопятся на мигающий зеленый и пытаются завершить свой маневр, другие резко стартуют и не дают машинам освободить перекресток. Многие вообще не знают, как определяются границы перекрестка — а от этого зависит момент выезда на пересечение дорог и, соответственно, вина того или иного водителя. Разбираемся в проблеме на примере столкновения такси с легковушкой «Пежо».

Пересечение улиц Промышленной и Индустриальной в Дзержинском районе, машина с видеорегистратором едет по Промышленной. Со встречного направления автомобили заканчивают поворот налево, меняется фаза светофора, загорается красный свет. Соответственно, для машин с Индустриальной загорается зеленый, и вот красная «Пежо» бодро выезжает на перекресток. Но таксист на «Ниссан-Альмера» твердо намерен завершить свой левый поворот — происходит ДТП, смотрите видео.