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Хитроумный перекресток в Новосибирске, где можно поехать на свой зеленый, подставиться и стать виновником ДТП (смотрим видео)

Разбираемся в обстоятельствах столкновения такси и легковушки «Пежо»

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Момент столкновения такси и красного «Пежо»

Момент столкновения такси и красного «Пежо»

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В рубрике «Куда ты рулишь?» вновь поднимаем вопрос о спешке в проезде перекрестков при смене светофорных фаз. Одни торопятся на мигающий зеленый и пытаются завершить свой маневр, другие резко стартуют и не дают машинам освободить перекресток. Многие вообще не знают, как определяются границы перекрестка — а от этого зависит момент выезда на пересечение дорог и, соответственно, вина того или иного водителя. Разбираемся в проблеме на примере столкновения такси с легковушкой «Пежо».

Пересечение улиц Промышленной и Индустриальной в Дзержинском районе, машина с видеорегистратором едет по Промышленной. Со встречного направления автомобили заканчивают поворот налево, меняется фаза светофора, загорается красный свет. Соответственно, для машин с Индустриальной загорается зеленый, и вот красная «Пежо» бодро выезжает на перекресток. Но таксист на «Ниссан-Альмера» твердо намерен завершить свой левый поворот — происходит ДТП, смотрите видео.

На первый взгляд может показаться, что «Пежо» едет явно на зеленый, а таксист на красный, значит, последний виноват.

— Такой момент, он производит поворот налево по скошенному радиусу, то есть через встречную полосу движения. Если бы он немножко вперед проехал и повернул, то, возможно, ДТП не произошло, — говорит директор компании «Автоюрист» Денис Алмазов.

Не всё так просто — вполне возможно, что «Ниссан» выехал на перекресток еще на свой зеленый. И тут надо четко разобраться с границами перекрестка. Вы помните, как они определяются?

ПДД РФ, 1. Общие положения. «Перекресток» — место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими соответственно противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка начала закруглений проезжих частей. Не считаются перекрестками выезды с прилегающих территорий.

То есть границы мы проводим от точек, где начинаются закругления. А теперь посмотрим конкретно на этот хитроумный перекресток. На «Яндекс.Панорамах» за 2020 год видна конфигурация перекрестка с места, где находился «Ниссан»: правая сторона закругляется сильно, а левая — нет. Стало быть, граница для таксиста была скошенной, и он вполне мог заехать за нее еще на свой разрешающий сигнал светофора.

Граница перекрестка со стороны движения «Ниссана»

Граница перекрестка со стороны движения «Ниссана»

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Окончательно вину может установить орган ГИБДД только после полного исследования составленной схемы ДТП и видеозаписей, которые показывают момент смены фазы светофора. А водителям стоит помнить о правилах и различных определениях в них — не торопитесь резко стартовать, дайте уж машинам освободить перекресток.

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ДТПКуда ты рулишь?
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