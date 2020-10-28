Наглые возле ГПНТБ. Смотрим, как водители объезжают пробку на красный и перекрывают движение на забитом перекрестке

Вновь вместе с читателями НГС разбираемся с массовыми нарушениями правил новосибирскими водителями. На очереди — площадь перед ГПНТБ, пересечение улиц Восход и Кирова. Автомобилисты повадились здесь проезжать на красный свет и перестраиваться в ряды, предназначенные для левого поворота с Кирова на Восход. Кроме того, здесь регулярно выезжают на уже забитый машинами перекресток и перекрывают движение другим автомобилям. Подробности — в материале Дмитрия Косенко.
Масштабный Т-образный перекресток Кирова-Восход, здесь всегда мощные транспортные потоки, особенно в часы пик. Машины на перекресток въезжают с трех направлений: с Кирова из центра, с Кирова от Бориса Богаткова, с Восхода от Речного вокзала. Для каждого из потоков свои схема движения и светофорный режим.
В частности, для автомобилей, которые едут со стороны Богаткова, два левых ряда предназначены для ухода на Восход в сторону Октябрьского моста, а два правых — для движения в центр. Основная секция светофора регулирует транспортный поток в сторону центра, а машины на Восход поворачивают по зеленой стрелке.
Пропускная способность в сторону центра выше, поэтому две правые полосы всегда свободнее, чем левые ряды, где выстраивается очередь из авто. Вот самые умные и объезжают эту пробку по правым рядам.
— Если брать перекресток Кирова-Восход — две полосы налево на Восход, горит красный, а в сторону метро зеленый. Люди едут прямо, но некоторые со среднего ряда выезжают на середину перекрестка для поворота на Восход. По сути это проезд на красный свет.
— Постоянно самые «умные водители» поворачивают из третьего ряда, создавая помеху пассажирскому транспорту и законопослушным водителям.
— С Кирова левый поворот на Восход, две полосы, поворачивают с трех полос, даже водители троллейбусов часто, — рассказывают читатели НГС.
Мало того, в часы пик поворачивающие налево на Восход выезжают на забитый перекресток и перекрывают путь машинам, которые едут по Кирова со стороны центра.
— После 17 часов водители, направляющиеся на левый берег, перекрывают движение с Кирова.
— При возникновении пробки водители из центра выезжают на встречную полосу, — уточняют наши читатели.
Вот такое водительское взаимоуважение в этом месте — мне надо быстрее, поэтому всех объеду. Да еще и заблокирую движение другим на переполненном перекрестке. В Новосибирске уже десятки мест, где установлены камеры фиксации нарушений, и странно, почему эти камеры до сих пор не появились на этом ключевом перекрестке.