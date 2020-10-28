Наглые возле ГПНТБ. Смотрим, как водители объезжают пробку на красный и перекрывают движение на забитом перекрестке

Вновь вместе с читателями НГС разбираемся с массовыми нарушениями правил новосибирскими водителями. На очереди — площадь перед ГПНТБ, пересечение улиц Восход и Кирова. Автомобилисты повадились здесь проезжать на красный свет и перестраиваться в ряды, предназначенные для левого поворота с Кирова на Восход. Кроме того, здесь регулярно выезжают на уже забитый машинами перекресток и перекрывают движение другим автомобилям. Подробности — в материале Дмитрия Косенко.