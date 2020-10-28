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Наглые возле ГПНТБ. Смотрим, как водители объезжают пробку на красный и перекрывают движение на забитом перекрестке

Разбираемся с нарушениями на пересечении улиц Кирова и Восход

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Площадь перед ГПНТБ, пересечение улиц Восход и Кирова

Площадь перед ГПНТБ, пересечение улиц Восход и Кирова

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Вновь вместе с читателями НГС разбираемся с массовыми нарушениями правил новосибирскими водителями. На очереди — площадь перед ГПНТБ, пересечение улиц Восход и Кирова. Автомобилисты повадились здесь проезжать на красный свет и перестраиваться в ряды, предназначенные для левого поворота с Кирова на Восход. Кроме того, здесь регулярно выезжают на уже забитый машинами перекресток и перекрывают движение другим автомобилям. Подробности — в материале Дмитрия Косенко.

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Масштабный Т-образный перекресток Кирова-Восход, здесь всегда мощные транспортные потоки, особенно в часы пик. Машины на перекресток въезжают с трех направлений: с Кирова из центра, с Кирова от Бориса Богаткова, с Восхода от Речного вокзала. Для каждого из потоков свои схема движения и светофорный режим.

Знаки движения по полосам

Знаки движения по полосам

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В частности, для автомобилей, которые едут со стороны Богаткова, два левых ряда предназначены для ухода на Восход в сторону Октябрьского моста, а два правых — для движения в центр. Основная секция светофора регулирует транспортный поток в сторону центра, а машины на Восход поворачивают по зеленой стрелке.

Троллейбус готов к левому повороту

Троллейбус готов к левому повороту

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Пропускная способность в сторону центра выше, поэтому две правые полосы всегда свободнее, чем левые ряды, где выстраивается очередь из авто. Вот самые умные и объезжают эту пробку по правым рядам.

Маршрутка объехала всех и встала на перекрестке

Маршрутка объехала всех и встала на перекрестке

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— Если брать перекресток Кирова-Восход — две полосы налево на Восход, горит красный, а в сторону метро зеленый. Люди едут прямо, но некоторые со среднего ряда выезжают на середину перекрестка для поворота на Восход. По сути это проезд на красный свет.

— Постоянно самые «умные водители» поворачивают из третьего ряда, создавая помеху пассажирскому транспорту и законопослушным водителям.

— С Кирова левый поворот на Восход, две полосы, поворачивают с трех полос, даже водители троллейбусов часто, — рассказывают читатели НГС.

В часы пик здесь выезжают на переполненный перекресток

В часы пик здесь выезжают на переполненный перекресток

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Мало того, в часы пик поворачивающие налево на Восход выезжают на забитый перекресток и перекрывают путь машинам, которые едут по Кирова со стороны центра.

— После 17 часов водители, направляющиеся на левый берег, перекрывают движение с Кирова.

— При возникновении пробки водители из центра выезжают на встречную полосу, — уточняют наши читатели.

Необходима установка камер фиксации

Необходима установка камер фиксации

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Вот такое водительское взаимоуважение в этом месте — мне надо быстрее, поэтому всех объеду. Да еще и заблокирую движение другим на переполненном перекрестке. В Новосибирске уже десятки мест, где установлены камеры фиксации нарушений, и странно, почему эти камеры до сих пор не появились на этом ключевом перекрестке.

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ДТППДДнарушения
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