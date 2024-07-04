«Выращен в любви»: в Новосибирске продают британского котенка с сердечком на спине за 80 тысяч рублей

На вид котику около двух-трех месяцев Источник: Avito











В Новосибирске продают британского котенка с белым сердечком на спине. Как говорится в объявлении на сайте Avito, за малыша просят 80 тысяч рублей.



Из текста объявления следует, что продают котенка-мальчика, на вид ему около двух-трех месяцев. Котенок рыжий, но сердечко на его спине белое. Малыша назвали Зевсом.



— У Зeвcика замечательный харaктep. Ручной, ласкoвый, дoбpый, выращен в любви и забoтe, — описывает котика продавец.

Сердечко на спине котика выделяется на фоне рыжего окраса Источник: Avito











У животного есть все необходимые прививки и документы. Продавец также пишет, что его готовы отправить в любой город России.



У специалистов нет единого мнения о том, как произошли британские котята. По одной из версий, порота появилась в результате смещения кошек из Рима, которые были привезены в Британию легионерами, и местных сородичей.



Корреспондент НГС попытался связаться с продавцом, но на звонки журналиста никто не ответил.

