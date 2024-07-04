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Животные «Выращен в любви»: в Новосибирске продают британского котенка с сердечком на спине за 80 тысяч рублей

«Выращен в любви»: в Новосибирске продают британского котенка с сердечком на спине за 80 тысяч рублей

Котика Зевса готовы отправить в любую точку России

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1 комментарий
На вид котику около двух-трех месяцев

В Новосибирске продают британского котенка с белым сердечком на спине. Как говорится в объявлении на сайте Avito, за малыша просят 80 тысяч рублей.

Из текста объявления следует, что продают котенка-мальчика, на вид ему около двух-трех месяцев. Котенок рыжий, но сердечко на его спине белое. Малыша назвали Зевсом.

— У Зeвcика замечательный харaктep. Ручной, ласкoвый, дoбpый, выращен в любви и забoтe, — описывает котика продавец.

Сердечко на спине котика выделяется на фоне рыжего окраса

У животного есть все необходимые прививки и документы. Продавец также пишет, что его готовы отправить в любой город России.

У специалистов нет единого мнения о том, как произошли британские котята. По одной из версий, порота появилась в результате смещения кошек из Рима, которые были привезены в Британию легионерами, и местных сородичей.

Корреспондент НГС попытался связаться с продавцом, но на звонки журналиста никто не ответил.

Ранее в Новосибирске выставили на продажу редкого волнистого котенка породы Девон-рекс. За него просят 80 тысяч рублей.

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Новосибирск Животные Коты Элитные коты
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Комментарии
1
Гость
4 июля 2024, 00:49
И снова подоспела никчёмная реклама. Ещё один заводчик неликвидного товара, зря выкинул здесь деньги 😂
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