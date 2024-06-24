Порода Девон-Рекс была выведена в 60-х годах прошлого века Источник: Avito











В Новосибирске продают редкого котенка породы Девон-рекс. Как говорится в объявлении на сайте Avito, за малыша просят 80 тысяч рублей.



Из текста объявления следует, что продают котенка-мальчика. Он появился на свет месяц назад.



— Уже нaучилcя кушaть твeрдую пищу, знaeт когтеточку и лотoк, очень умный мальчишкa. Лacковый, общительный, мурчaщий кoмoчeк, — так описывает котенка автор объявления.



Продавец также пишет, что у котенка есть все необходимые прививки и документы. Его готовы отправить в любой город России.



Особенностью этой породы являются вьющаяся или волнистая шерсть, яркие глаза и большие низко посаженные уши, придающие им инопланетный вид. Порода была выведена в Великобритании в шестидесятых годах прошлого века. Девон-рекс — общительная порода кошек, они хорошо ладят с детьми и другими животными.



Корреспондент НГС попытался связаться с продавцом, но на звонки журналиста никто не ответил.

