Очень игривый и любопытный: в Новосибирске продают редчайшего котенка каракета — за него просят 700 тысяч рублей

Котенку чуть больше месяца Источник: Avito.ru











В Новосибирске продают редкого котенка породы каракет. Как говорится в объявлении на сайте Avito, за него просят 700 тысяч рублей.



Из текста объявления следует, что котенок появился на свет чуть больше месяца назад. На продажу выставлен котенок-мальчик. Продавец уверяет, что у малыша все в порядке с документами, его готовы отправить в любую точку России.



— Мальчик получился очень красивый, яркие признаки породы, большие кисточки на ушах. Очень игривый и любопытный, — описывает котенка автор объявления



Порода каракет появилась путем скрещивания дикого кота каракала и домашней кошки. Первый котенок случайно появился в Московском зоопарке в 1998 году, в результате появился новый вид, который, к сожалению, не мог иметь потомства. В дальнейшем заводчики в США скрестили абиссинскую кошку с диким каракалом, потомство этого союза выжило и было официально признано мировым сообществом.



Корреспондент НГС попытался связаться с продавцом, но на звонки журналиста никто не ответил.

