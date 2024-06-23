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Животные Очень игривый и любопытный: в Новосибирске продают редчайшего котенка каракета — за него просят 700 тысяч рублей

Очень игривый и любопытный: в Новосибирске продают редчайшего котенка каракета — за него просят 700 тысяч рублей

Малыша готовы отправить в любую точку России

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Котенку чуть больше месяца

В Новосибирске продают редкого котенка породы каракет. Как говорится в объявлении на сайте Avito, за него просят 700 тысяч рублей.

Из текста объявления следует, что котенок появился на свет чуть больше месяца назад. На продажу выставлен котенок-мальчик. Продавец уверяет, что у малыша все в порядке с документами, его готовы отправить в любую точку России.

— Мальчик получился очень красивый, яркие признаки породы, большие кисточки на ушах. Очень игривый и любопытный, — описывает котенка автор объявления

Порода каракет появилась путем скрещивания дикого кота каракала и домашней кошки. Первый котенок случайно появился в Московском зоопарке в 1998 году, в результате появился новый вид, который, к сожалению, не мог иметь потомства. В дальнейшем заводчики в США скрестили абиссинскую кошку с диким каракалом, потомство этого союза выжило и было официально признано мировым сообществом.

Корреспондент НГС попытался связаться с продавцом, но на звонки журналиста никто не ответил.

Ранее в Новосибирске выставили на продажу щенка померанского шпица. За него просят 100 тысяч рублей.

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