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Животные «Активный и любознательный»: в Новосибирске продают пушистого щенка померанского шпица — сколько за него просят

«Активный и любознательный»: в Новосибирске продают пушистого щенка померанского шпица — сколько за него просят

Стоимость животного — 100 тысяч

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23 комментария
Собака родилась в марте

В Новосибирске на сайте объявлений продается щенок померанского шпица. Он стоит 100 тысяч рублей.

Автор объявления Юлия рассказала НГС, что такая цена на собаку складывается из его родословной, анатомических данных и прочих факторов.

— Предлагается померанский шпиц, мальчик. Дата рождения — 22 марта 2024 года. С документами, ветпаспортом и прививками. Родители — чемпионы России. Активный, любознательный, без породного брака, — утверждается в описании на сайте объявлений.

Юлия также уточнила корреспонденту НГС, что новым хозяевам щенка можно будет доставить не только по Новосибирской области, но и в целом в любую точку мира.

Также в Новосибирске выставили на продажу шикарного котенка за 700 тысяч рублей. Продавец утверждает, что это каракет.

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Новосибирск Щенок Шпиц Продажа Авито Животные
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