«Активный и любознательный»: в Новосибирске продают пушистого щенка померанского шпица — сколько за него просят

Собака родилась в марте Источник: «Авито»











В Новосибирске на сайте объявлений продается щенок померанского шпица. Он стоит 100 тысяч рублей.



Автор объявления Юлия рассказала НГС, что такая цена на собаку складывается из его родословной, анатомических данных и прочих факторов.



— Предлагается померанский шпиц, мальчик. Дата рождения — 22 марта 2024 года. С документами, ветпаспортом и прививками. Родители — чемпионы России. Активный, любознательный, без породного брака, — утверждается в описании на сайте объявлений.



Юлия также уточнила корреспонденту НГС, что новым хозяевам щенка можно будет доставить не только по Новосибирской области, но и в целом в любую точку мира.



Также в Новосибирске выставили на продажу шикарного котенка за 700 тысяч рублей. Продавец утверждает, что это каракет.