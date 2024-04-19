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Животные «С аристократическими манерами»: ориентального котенка продают за 150 тысяч — новым хозяевам его готовы привезти в Новосибирск

«С аристократическими манерами»: ориентального котенка продают за 150 тысяч — новым хозяевам его готовы привезти в Новосибирск

Сейчас котенок находится в Кемерове

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Котенок имеет бело-рыжий окрас

На сайте объявлений выставили на продажу котенка ориентальной породы, за него просят 150 тысяч рублей. Автор объявления уточнил, что сейчас котенок находятся у заводчицы в Кемерове, но тем, кто захочет приобрести животное, его смогут привезти и в Новосибирск.

— Котопацан имеет нежнейший характер, с аристократическими манерами, в меру игрив, приставуч, поддерживает разговор и сам его начинает, обладает невероятной харизмой. Любит вкусняшки, — говорится в объявлении.

Также владельцы предоставят полный комплект документов и прививок при передаче котенка новым хозяевам. Корреспондент НГС попытался связаться с продавцом, но на звонки журналиста никто не ответил.

Ранее в Новосибирске выставили на продажу щенков французского бульдога. За каждого из щенков просят по 130 тысяч рублей.

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