«С аристократическими манерами»: ориентального котенка продают за 150 тысяч — новым хозяевам его готовы привезти в Новосибирск

На сайте объявлений выставили на продажу котенка ориентальной породы, за него просят 150 тысяч рублей. Автор объявления уточнил, что сейчас котенок находятся у заводчицы в Кемерове, но тем, кто захочет приобрести животное, его смогут привезти и в Новосибирск.
— Котопацан имеет нежнейший характер, с аристократическими манерами, в меру игрив, приставуч, поддерживает разговор и сам его начинает, обладает невероятной харизмой. Любит вкусняшки, — говорится в объявлении.
Также владельцы предоставят полный комплект документов и прививок при передаче котенка новым хозяевам. Корреспондент НГС попытался связаться с продавцом, но на звонки журналиста никто не ответил.
Ранее в Новосибирске выставили на продажу щенков французского бульдога. За каждого из щенков просят по 130 тысяч рублей.