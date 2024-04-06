«Миша, скажи, какой город — столица мира?» Говорящая кошка из России стала звездой интернета

Недавно в Сети появилось видео с уникальной кошкой. Хвостатая красотка по кличке Миша на вопросы о городе протягивала «Барнау-у-у-ул» почти по-человечески. Наши коллеги из NGS22.RU встретились с ее хозяйкой Валентиной Мацегоровой и послушали всех.
Взялась из ниоткуда
Наша героиня Валентина Мацегорова шутит про себя: «Мне 35 лет, а я сплю с кошками». Она работает в бьюти-сфере — занимается перманентным макияжем. Много занимается спортом, и даже подняться на десятый этаж по лестнице ее не пугает.
Кроме двух кошек, Валентина спасала в своей жизни и собаку. Встретила ее на парковке торгового центра. И сначала хотела пристроить, рассказывала о животном подписчикам в соцсетях, но в итоге забрала сама. Сейчас счастливая собака Чили живет у родителей Валентины.
Вообще она всегда больше любила собак. Кошки в семье тоже были, но к ним относились спокойнее. Пока однажды, будучи уже взрослой, она не увидела питомца мечты. Она говорит, что это было похоже на любовь с первого взгляда.
— Лето 2018 года. Помню, было в городе несколько случаев, когда на дорогу выбрасывали сиамских котят. Одного как раз увидела моя мама, когда ехала по улице Аванесова. Подобрала, отвезла к ветеринару. У котенка был сильно поцарапан подбородок, — рассказывает Валентина.
Будущая звезда интернета не получила серьезных травм. После врача животное отвезли домой. Там кошечка и встретилась со своей будущей хозяйкой.
— Мама мне позвонила, всё рассказала. Я говорю: «Ну сейчас пристроим, кто-нибудь заберет обязательно». Тут же стала рассылать сообщения в соцсетях всем подряд. У родителей ее оставить было нельзя — у них на тот момент уже были и собака, и кошка. А я и не думала о питомце. И вот приезжаю и вижу такую картину. Мама моет Мишку в раковине, я смотрю на нее и понимаю, что точно заберу себе. Она взялась будто из ниоткуда, — продолжает хозяйка.
Малышке дали благородную кличку — Мишель, как принцессе. Но обычно ее зовут по-простому — Миша или Мишка.
«Скажи, какой твой любимый город»
В какой-то момент Валентина стала задавать своей кошке вопросы про любимый город: «Миша, где ты живешь?», «Миша, какой город — столица мира?» и прочие. Так Мишель выучила слово «Барнаул». Или какое-то очень похожее.
Видео с ответами хвостатой ее хозяйка выложила в соцсети. Короткий ролик с кошкой набрал более 900 тысяч просмотров, 60 тысяч лайков и множество восторженных отзывов. Некоторые комментаторы и вовсе писали, что собирают вещи и едут в столицу Алтайского края, раз уж ее так рекламируют.
Барнаульцы предлагали сделать Мишу символом города. Но нашлись, конечно, и те, кто говорил, что заветное слово лишь померещилось хозяйке. Так после одного видео у простой барнаульской кошки появились и хейтеры, и фанаты.
Среди последних нашлись две мастерицы, которые действительно сделали Мишу героиней своих работ. Одна художница нарисовала кошку в забавном виде.
На картинке хвостатая, обхватив шпиль знаменитого дома лапами, кричит: «Барна-у-у-ул». Позже это изображение напечатала на пряниках другая рукодельница. Выпечку представили ограниченным тиражом. Пока только для друзей и близких Валентины Мацегоровой.
Хозяйка удивительной кошки говорит, что была бы не против, если бы в родном городе ее любимице сделали памятник как символу Барнаула. Не исключено, что пряники и открытки с изображением Миши — это только начало ее звездного пути.
Принцесса Мишель
Кошечка живет в почти королевских условиях. Ходит, где хочет, в том числе и по столам. Пьет только очищенную воду, ест лучший корм и паштеты. А игрушек — как у ребенка, которого не боятся баловать любимые родители.
— У меня животным всё можно. Кто-то возмущается: «Как ты разрешаешь им по столам ходить?» А мне нетрудно — я протру. Зато они у меня не зашуганные, ласковые и счастливые, со мной спят.
Мишель была ласковой сразу, несмотря на пережитый стресс.
— Она сразу, с первого дня ко мне пошла на руки. И до сих пор прихожу домой — она ко мне. Мы с ней неразлучны. Ухожу, закрываю дверь — она орет. В поездках тоже, хоть это для Мишки и стресс. Если ей страшно, она в меня утыкается и может кричать. Она вообще ни с кем так, как со мной, не общается.
Валентина рассказывает, что ее сиамская кошка действительно говорит не так, как все остальные. Услышать от нее «мяу» — редкость. Но мне, незнакомке, повезло. Посреди беседы в разговор вмешалась Мишель. Наверное, не понравилось, что ее обсуждают.
Весь разговор она пряталась от меня за углом и лишь изредка выходила в комнату. Вальяжно прыгала на диван и грелась в лучах солнца. На животике у Миши есть шрам — второе напоминание о непростой судьбе.
«Была как Фредди Крюгер»
В тот день Мишель, как обычно, гуляла по шкафам на кухне. Наверху ее никто не трогал, поэтому там полазить она любила.
На плите стояла большая кастрюля с водой, как раз кипятилась. Мама на секунду отвернулась, и в этот момент Мишка упала в воду, — рассказывает с грустью Валентина.
Кошка тут же с перепугу выпрыгнула, но на животе и задней лапе остались сильные ожоги. Их лечили несколько месяцев.
— Мишка была как Фредди Крюгер. Особенно пострадал животик. Месяца три точно мы делали перевязки постоянно. Я почти не спала. Наносим повязку — несколько часов проходит, и рана намокает. Снова перевязка. И так днем и ночью. Мишка была на сильнейших обезболивающих и транквилизаторах. Наверное, только благодаря им смогла пережить эту боль. Она даже с воротником на шее умудрилась пролезть к ране.
«Ау» и «Мяу»
Сейчас Миша, кажется, и сама не помнит ни о чем плохом: как ее выбросили на улицу или о кипящей кастрюле. По дому бегает счастливая кошечка. И не одна. У нее есть подружка Тиша — Тиффани, вторая принцесса. Правда, не сиамская, а дворняжка. Но по ней не скажешь — белая как снежинка. Только глаза сверкают.
— Одно время я часто каталась в Москву по делам. Две недели там, две — тут. Мишку оставляла на соседку — мне с ней очень повезло. Она ее кормила, убирала. Телевизор они вместе смотрели, играли. Было спокойно очень, но я подумала, что надо Мише, наверное, дружочка завести.
Валентина мечтала о второй голубоглазой кошке. Мечта сбылась во второй раз.
— Я выискивала котенка по приютам, ездила по всем, смотрела. Никого не нашла по душе, хотя так люблю с детства животных, что всех бы забрала. Однажды я в темноте приняла за котенка мусорный пакет. И так перепугалась, что я животное задавила, будучи за рулем. Это такой смех был. В общем, всех хочу спасти. Но тут я хотела, чтобы котик сам меня нашел.
И снова найти питомца ей помогла мама.
— Звонит мне как-то раз утром, чуть не плачет. Рассказывает, что в подъезде кто-то кошку оставил. С четырех утра животное орет. Я спрашиваю: «Глаза какого цвета?» Она говорит: «Голубые». Думаю: «Ну всё, заберу». Но поначалу не сложилось. Кошку забрала себе соседка. Потом оказалось, что из-за аллергии женщине все-таки сложно, и я забрала Тишку к себе.
Мишка и Тишка поначалу совсем не понравились друг другу. Первые дней пять дрались так, что приходилось закрывать их в разных комнатах.
— Я вообще не знала, что делать. Они рычали друг на друга. Я уже думала, ничего не выйдет. Потом кинула клич в соцсетях, спросила, кто с подобным сталкивался. Выяснилось, у кого-то коты сдружились за неделю, а у кого-то за месяц, и всё нормально.
После притирки Мишель и Тиффани вместе носятся по квартире. Бега в доме регулярные, говорит их хозяйка.
Вот только общаются кошки совсем по-разному. Тиша мяукает как большинство ее собратьев. И вообще ведет себя более нагло, чем сестричка. Например, забирает со стола вкусности, а ластится, только когда просит есть.
С Мишей всё иначе. Она общается с Валентиной (достойным собеседником считает только хозяйку) как минимум трижды в день. Обычно хвостатая произносит звуки вроде «ау-у-у», будто зовет кого-то.
— С сиамскими дома тихо не бывает. Они всё время что-то говорят или орут. Нравится им что-то или нет. Если заводить эту породу, нужно быть готовым.
Так Валентина оказалась не только готова к монологам своего питомца, но и сделала из Миши бренд.
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