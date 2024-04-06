«Миша, скажи, какой город — столица мира?» Говорящая кошка из России стала звездой интернета

Вообще она всегда больше любила собак. Кошки в семье тоже были, но к ним относились спокойнее. Пока однажды, будучи уже взрослой, она не увидела питомца мечты. Она говорит, что это было похоже на любовь с первого взгляда.

— Лето 2018 года. Помню, было в городе несколько случаев, когда на дорогу выбрасывали сиамских котят. Одного как раз увидела моя мама, когда ехала по улице Аванесова. Подобрала, отвезла к ветеринару. У котенка был сильно поцарапан подбородок, — рассказывает Валентина.



Будущая звезда интернета не получила серьезных травм. После врача животное отвезли домой. Там кошечка и встретилась со своей будущей хозяйкой.

